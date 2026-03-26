Easihold Suomi ensi-esittelyssä kevätmessuilla

Suomalaiset piharakentajat ja viheralan ammattilaiset saavat nyt käyttöönsä Suomessa täysin uuden innovatiivisen ratkaisun: Easihold on kansainvälisesti palkittu ympäristöystävällinen vesipohjainen sideaine, joka pitää kaikenlaiset sepelit, koristekivet ja kuorikatemateriaalit tiukasti paikallaan.

Easihold levitetään suoraan koristekivien tai katteiden päälle ja kuivuttuaan se muodostaa kestävän sidoksen. Samalla pinta pysyy 100% vettä läpäisevänä. Tuote sopii mm. puutarhoihin, kulkuväylille, talon sokkelin vieressä oleville sepelialueille ja maisemointikohteisiin.

“Tähän saakka pihojen koristekivi ja kuorikatealueet ovat sotkeutuneet ja likaantuneet ja niiden puhdistaminen roskista, neulasista ja lehdistä on ollut kiusallisen hankalaa. Easihold on helppo ja ekologinen ratkaisu, joka pitää koristekivet ja katteet paikallaan ja helpottaa näiden alueiden pitämistä siistinä”, sanoo Jari Sikanen, Kotionin Oy:n toimitusjohtaja, joka tuo tuotteet Suomen markkinoille.

“Easihold ei ainoastaan pidä materiaaleja paikoillaan, vaan se mahdollistaa kauniin ja luonnollisen pihan, jonka ylläpito on vaivatonta, Esimerkiksi syksyn tullen puiden lehdet ja neulaset on helppo poistaa koristekivi -ja kuorikatealueilta vaikka harjalla, lehtipuhaltimella tai imurilla”, Jari lisää.

Tuote on vesipohjainen, myrkytön ja turvallinen niin lapsille, lemmikeille kuin kasveillekin. Se levitetään helposti pullosta suihkuttamalla ja tarjoaa pitkäkestoisen suojan. Easihold on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin.

Easihold on kehitetty ja valmistetaan Isossa-Britanniassa, ja se on käytössä jo yli 70 maassa. Tuote perustuu patentoituun teknologiaan ja on saanut kansainvälistä tunnustusta: King’s Award for Enterprise –innovaatiopalkinnon sekä Retailers’ Choice Award ja JURY'S FAVOURITE

PRODUCT IN EUROPE-tunnustuksen.

Easihold-tuotteet ovat kevään aikana saatavilla Suomessa jälleenmyyjien ja verkkokauppamme kautta. Katso lisää tietoja tuotteen käytöstä ja löydä lähin jälleenmyyjäsi www.kotionin.fi