Kotionin Oy EASIHOLD SUOMI

Easihold Suomi ensi-esittelyssä kevätmessuilla

26.3.2026 00:00:00 EET | Kotionin Oy EASIHOLD SUOMI | Tiedote

Jaa

Ympäristöystävällinen Easihold-tuotesarja saapuu Suomeen: Easihold sitoo koristekivet ja katteet tiukasti paikoilleen – helpottaa pihan ylläpitoa ja vähentää sotkua

Koristekivistä ja kuorikatteista koostuva puutarha-alue
Easihold pitää koristekivet ja kuorikatteet tiukasti paikoillaan

Suomalaiset piharakentajat ja viheralan ammattilaiset saavat nyt käyttöönsä Suomessa täysin uuden innovatiivisen ratkaisun: Easihold on kansainvälisesti palkittu ympäristöystävällinen vesipohjainen sideaine, joka pitää kaikenlaiset sepelit, koristekivet ja kuorikatemateriaalit tiukasti paikallaan.

Easihold levitetään suoraan koristekivien tai katteiden päälle ja kuivuttuaan se muodostaa kestävän sidoksen. Samalla pinta pysyy 100% vettä läpäisevänä. Tuote sopii mm. puutarhoihin, kulkuväylille, talon sokkelin vieressä oleville sepelialueille ja maisemointikohteisiin.

“Tähän saakka pihojen koristekivi ja kuorikatealueet ovat sotkeutuneet ja likaantuneet ja niiden puhdistaminen roskista, neulasista ja lehdistä on ollut kiusallisen hankalaa. Easihold on helppo ja ekologinen ratkaisu, joka pitää koristekivet ja katteet paikallaan ja helpottaa näiden alueiden pitämistä siistinä”, sanoo Jari Sikanen, Kotionin Oy:n toimitusjohtaja, joka tuo tuotteet Suomen markkinoille.

“Easihold ei ainoastaan pidä materiaaleja paikoillaan, vaan se mahdollistaa kauniin ja luonnollisen pihan, jonka ylläpito on vaivatonta, Esimerkiksi syksyn tullen puiden lehdet ja neulaset on helppo poistaa koristekivi -ja kuorikatealueilta vaikka harjalla, lehtipuhaltimella tai imurilla”, Jari lisää.

Tuote on vesipohjainen, myrkytön ja turvallinen niin lapsille, lemmikeille kuin kasveillekin. Se levitetään helposti pullosta suihkuttamalla ja tarjoaa pitkäkestoisen suojan. Easihold on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin.

 Easihold on kehitetty ja valmistetaan Isossa-Britanniassa, ja se on käytössä jo yli 70 maassa. Tuote perustuu patentoituun teknologiaan ja on saanut kansainvälistä tunnustusta: King’s Award for Enterprise –innovaatiopalkinnon sekä Retailers’ Choice Award ja JURY'S FAVOURITE
PRODUCT IN EUROPE-tunnustuksen.

Tervetuloa tutustumaan Easihold tuoteperheeseen Kevätmessuille osastollemme 6e32 ja osallistu samalla arvontaan!

Easihold-tuotteet ovat kevään aikana saatavilla Suomessa jälleenmyyjien ja verkkokauppamme kautta. Katso lisää tietoja tuotteen käytöstä ja löydä lähin jälleenmyyjäsi www.kotionin.fi

Kuvat

Koristekivistä ja kuorikatteista koostuva puutarha-alue
Lataa
Easiholdin suihkuttaminen koristekiville on helppoa esimerkiksi paineruiskupullolla
Lataa
Sokkelin vieressä oleva sepeli pysyy tiukasti paikollaan ja on helppo pitää puhtaana.
Lataa
Kuorikateet ennne käsittelyä
Lataa
Kuorikatteet Easihold käsittelyn jälkeen
Lataa
Easihold sopii mainiosti esimerkiksi pihapoluille
Lataa
Easihold pitää maisemoinnit siistinä ja helposti hoidettavina
Lataa
Easihold on ekologinen, myrkytön ja 100% vettä läpäisevä
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kotionin Oy EASIHOLD SUOMI

