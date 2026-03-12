Suomi tarvitsee kasvusopimuksen – Sitra kokosi ennätyksellisen laajan katsauksen kestävän kasvun eväistä

Suomen talouden ongelmat ovat syviä ja rakenteellisia. Sitra ehdottaa ratkaisuksi hallituskaudet ja puoluerajat ylittävää kasvusopimusta.

”Suomella on kaikki edellytykset lopettaa alisuoriutuminen. Meillä on teknologista huippuosaamista, kasvulle tärkeää yhteiskunnallista luottamusta ja toimivat instituutiot. Näistä lähtökohdista on pysyttävä parempaan”, Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen painottaa.

Kasvusopimuksen tavoitteena tulee Sitran mukaan olla uskottava tulevaisuuden visio, joka vahvistaa luottamusta, tukee kipeästi kaivattuja investointeja ja avaa väyliä kestävään kasvuun. Vaikka tavoitteet ovat pitkällä tulevaisuudessa, päätösten uskottavuus toisi vaikuttavuutta heti.

Kasvusopimuksessa määriteltäisiin tarvittavat uudistukset ja konkreettiset toimet esimerkiksi seuraaviin haasteisiin: Miten investoimme enemmän ihmisiin ja heidän osaamiseensa? Miten edistämme kasvun kulttuuria ja halua? Miten luomme Suomeen maailmanluokan investointiympäristön? Mikä on kestävä julkisten palvelujen, eläkkeiden ja sosiaaliturvan taso pitkällä aikavälillä?

Yksi konkreettinen esimerkki kasvusopimuksen pohdinnasta on tekoäly, jonka toivotaan tuovan Suomeen uuden investointiaallon.

"Tarvitsemme yhteisen ymmärryksen, miten hyödymme eniten tekoälyn arvoketjusta. Voisimmeko tarjota maailman parhaan tekoälyn kasvualustan, johon kuuluvat muun muassa energiaratkaisut, datavarannot, osaaminen, kvanttiteknologiat – eurooppalaista, riippumatonta infrastruktuuria, ei pelkkiä datakeskuksia", Jääskeläinen pohtii.

Sitran uusi julkaisu Kasvuatlas 2026 kartoittaa Suomen kestävän kasvun lähtökohdat ja mahdollisuuksia. Uusin tieto on koottu yhteen lähes sadan eturivin asiantuntijan voimin ja yli 230:n toimenpidesuosituksen kera.

Kasvuatlaksen asiantuntijoilta nousevat kautta linjan esiin tarve keskittää katse etenkin osaamiseen, väestökehitykseen sekä luontopääomaan.

Osaamisen koko ketju remonttiin – väestökehitykselle strategia

Tutkimusten mukaan jopa 50–75 prosenttia talouden kasvusta selittyy inhimillisellä pääomalla eli ihmisten osaamisella, kyvyillä, tiedoilla ja taidoilla.

Suomen tilanne on tältä osin hälyttävä ja keskeiset mittarit punaisella: Korkeakoulutettujen osuudessa Suomi on pudonnut 15 vuodessa OECD-maiden kärkijoukosta keskiarvon alapuolelle. Peruskoululaisten oppimistulokset ovat rapautuneet, samoin nuorempien aikuisten luku- ja laskutaito.

”Tulevaisuuden kannalta on kriittisen tärkeää investoida ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Kaikilla koulutusasteilla, mutta etenkin peruskoulussa ja aikuiskoulutuksessa, tarvitaan tietoon pohjaavia uudistuksia”, Jääskeläinen painottaa.

Tuottavuus ja kasvu tarvitsevat paitsi osaavia aivoja myös riittäviä käsipareja. Väestöennusteet osoittavat, että ilman maahanmuuttoa Suomen työikäinen väestö ja talous kutistuvat merkittävästi jo 10–15 vuodessa. Tähän on mietittävä ratkaisut pikimmiten, jottei julkiselta taloudelta ja hyvinvoinnilta putoa ennen pitkää pohja.

”Suotuisan väestökehityksen varmistaminen edellyttää selkeää väestö- ja maahanmuuttostrategiaa. Kansainvälisiä osaajia kannattaisi houkutella ja sitouttaa Suomeen”, alleviivaa Sitran pääekonomisti Matti Paavonen.

Luontopääoma on perusta, vihreä siirtymä mahdollisuus

Kestävä kasvu edellyttää myös luontopääoman vahvistamista. Vihreän siirtymän markkinat kasvavat väistämättä, ja Suomella on sekä luonnonvarojen että teknologisen osaamisen puolesta erinomaiset mahdollisuudet kansainvälisiin läpimurtoihin. Maailmalla suomalaiset tunnetaan jo kiertotalouden ratkaisujen kehittäjinä.

Myös ilmasto‑ ja luontoratkaisut tulisi nähdä mahdollisuutena uudenlaiseen arvonluontiin ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

”Kaiken kaikkiaan Suomen tulisi siirtää resursseja vanhoilta toimialoilta uusiin korkean arvonlisän palveluihin ja teknologioihin – samoin toimivaltaa vanhemmilta nuoremmille tulevaisuuden tekijöille”, Matti Paavonen ehdottaa.

Mikä Kasvuatlas?

Jatkossa vuosittain ilmestyvä Kasvuatlas koostuu kahdesta osasta: Kasvukatsaukset tarkastelevat talouskasvun lähtökohtia sosiaalisen, taloudellisen, inhimillisen ja luontopääoman näkökulmasta. Kasvuavaukset syventyvät puolestaan teemoihin, joissa nähdään mahdollisuuksia merkittäviin kehitysloikkiin.

Kasvuatlas on ladattavissa Sitran verkkosivuilta (pdf) keskiviikkona 25.3. Julkaisun artikkelit ovat luettavissa myös yksittäisinä sisältöinä osoitteessa sitra.fi/kasvuatlas/.

Ensimmäiseen Kasvuatlakseen sisältyvistä avauksista Sitra julkistaa kevään aikana myös laajempia muistioita, esimerkiksi seuraavista aiheista: osaamisen vahvistaminen (30.3.2026), teollisuuspolitiikan valinnat (16.4.2026) ja soten tuottavuusloikka (28.4.2026).

Sitran tehtävänä on ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja ja vauhdittaa talouden kasvua luonnon kantokyvyn rajoissa. Kasvuatlas onkin ennen kaikkea kutsu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteistyöhön. Julkaisun pohjalta Sitra järjestää keskusteluja ja tilaisuuksia eri puolilla Suomea.





