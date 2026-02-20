EHYT hyväksyi uuden strategian: Ehkäisevä päihdetyö vähentää haittoja ja säästää kustannuksia
21.3.2026 17:36:29 EET | EHYT | Tiedote
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n edustajakokous esittää, että ehkäisevän päihdetyön rahoitus turvataan päihteistä ja rahapeleistä kerättävistä varoista. EHYTin jäsenistö kokoontui 21.3.2026 yhdistyksen historian viidenteen edustajakokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin uusi strategia ja valittiin uusi valtuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle (2026–2029). Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin OTK Eija Koivuranta ja varapuheenjohtajaksi FT, TtM Anne Taulu. EHYTin visio on yhteiskunta, jossa jokaisella on turvallista kasvaa, osallistua ja elää ilman päihde- ja pelihaittoja.
EHYTin vision saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja vakaata rahoitusta ehkäisevään päihdetyöhön, jolla myös vahvistetaan ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Järjestö esittää ratkaisuksi, että osa alkoholi-, tupakka- ja nikotiinituotteiden haittaveroista sekä rahapelituotoista korvamerkitään päihdehaittojen ehkäisyyn.
“Päihdehaittojen ehkäisy on koko yhteiskunnan etu. On perusteltua, että osa haittoja aiheuttavien tuotteiden verotuotoista suunnataan suoraan ehkäisyyn”, sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.
Haittatuottojen ja ehkäisyn välillä suuri epäsuhta
Valtio saa merkittäviä verotuottoja päihteistä ja rahapeleistä. Valtion talousarviossa vuoden 2026 tuotot ovat:
- Alkoholivero noin 1,45 miljardia euroa.
- Tupakkavero noin 1,12 miljardia euroa.
- Rahapelitoiminnan ja arpajaisveron tuotot yhteensä noin 594 miljoonaa euroa.
Yhteensä päihteisiin ja rahapeleihin liittyvät tuotot ovat arviolta 3,15 miljardia euroa vuodessa.
Päihteistä kertyvien haittaverojen ja ennaltaehkäisevän työn rahoituksen välillä on monisatakertainen ero. Suomen suurimpana ehkäisevän päihdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestönä EHYT toimisi nykytasollaan yli 700 vuotta pelkästään yhden vuoden haittatuotolla.
Tupakointi on hyvä esimerkki siitä, että pitkäjänteinen ehkäisevä työ ja kansanterveyteen perustuva sääntely tuottavat tuloksia: tupakointi on vähentynyt merkittävästi määrätietoisen politiikan, verotuksen ja ehkäisevän työn ansiosta. Suomessa on aiemmin käytetty korvamerkintää tupakoinnin ehkäisyssä. Tupakkalaki sisälsi vuosina 1977–2009 pykälän, jonka mukaan osa varoista on suunnattava tupakoinnin ehkäisyyn ja siihen liittyvään tutkimukseen.
“Onnistuessaan haittojen ehkäisy maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti, joten panostusta on vahvistettava ja turvattava työn rakenteet sekä resurssit”, Mikkonen toteaa.
Korvamerkintä tai vastuullisuusmaksut
EHYT esittää, että haittaverojen korvamerkintä tulisi ottaa uudelleen käyttöön haittojen ehkäisyssä, jotta pitkäjänteinen ja vaikuttava toiminta voidaan turvata. Jos suoraa korvamerkintää ei haluta käyttää, niin julkisen vallan tulisi varmistaa lainsäädännöllä, että päihteiden ja muiden haitallisten tuotteiden myynnistä saatavista voitoista kanavoituu osa haittojen ehkäisyyn esimerkiksi myyntivoluumiin sidottujen vastuullisuusmaksujen kautta.
Päihteiden käytön mittavat terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset haitat ovat kiistaton tosiasia. Yhteiskunnan tulee varmistaa, etteivät haittojen kustannukset jää yksinomaan kansalaisten ja julkisen sektorin kannettaviksi.
EHYTin strategian tavoitteena turvallinen yhteiskunta
EHYTin strategian visiona on yhteiskunta, jossa jokaisella on turvallista kasvaa, osallistua ja elää ilman päihde- ja pelihaittoja. Strategiakaudella järjestö vahvistaa kansalaistoimintaa ja asiantuntijatyötä sekä kehittää ehkäisevän päihdetyön vaikuttavuutta koko maassa.
Uusi strategia korostaa EHYTiä toimijana, joka ehkäisee päihde- ja pelihaittoja ennen niiden syntymistä. Keskeistä tulee olemaan jatkossakin ruohonjuuritason ehkäisevä päihdetyö lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. EHYT toimii myös yhteiskunnallisena haastajana: haastamme yksilöitä, yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa pohtimaan suhdettaan päihteisiin ja rahapeleihin.
Keskitymme myös yhdistämään kansalaisia tekemään töitä terveemmän ja turvallisemman Suomen puolesta. Lisäksi tuemme ihmisiä ja heidän läheisiään elämäntilanteissa, joissa päihteet synnyttävät ylimääräistä kuormaa. Tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa.
“Päihde- ja pelihaitat koskettavat yksilöitä, yhteisöjä ja koko yhteiskuntaa. EHYTillä on kansalais- ja asiantuntijajärjestönä keskeinen rooli huolehtia siitä, että kansalaisilla ja päättäjillä on oikeaa ja luotettavaa tietoa päihde- ja pelihaitoista sekä ratkaisuja haittojen hillitsemiseksi”, päättää Mikkonen.
Juha MikkonentoiminnanjohtajaEhkäisevä päihdetyö EHYT ryPuh:050 527 4780juha.mikkonen@ehyt.fi
Heikki LuotokehitysjohtajaEhkäisevä päihdetyö EHYT ryPuh:050 368 8894heikki.luoto@ehyt.fi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.
