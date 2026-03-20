EräViikingit aloitti ryöstöllä, FBC Loiston yllätys liukeni lopussa
21.3.2026 20:47:46 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten puolivälierissä saatiin SaiPan eilisen voiton jatkoksi toinenkin yllätys, kun EräViikingit kaatoi Oulussa SSRA:n 5-3. Vierasryöstössä oli pitkään kiinni myös FBC Loisto, mutta Classic jyräsi lopussa sittenkin 7–4-voittoon.
Elina Hautojärvi ja Iina Latvala laukoivat EräViikingit avauserässä kahden maalin johtoon, jonka SSRA kavensi Josefiina Nissilän pommilla yläriman alle yhteen ja Pinja Suhosen 3–1-maalin jälkeen taas Hanna Niemelän osumalla. Voittomaaliksi jääneen 4–2-maalin kiepautti kolmannen erän puolivälissä kylmällä kääntölaukauksella Elina Hautojärvi. SSRA:n rypistys ilman maalivahtia tuotti Nea Pirttilän kaukaa laukoman kavennuksen, mutta Iina Latvala osui lopuksi päätösnumerot tyhjiin.
Lempäälässä FBC Loisto shokeerasi mestari Classicia karkaamalla heti avauserässä 3–1-johtoon. Natalia Pitkäkangas ja Lotta Purhonen toivat kotijoukkueeen tasoihin erän puolivälissä, mutta vain sekuntia ennen toista taukoa Leea Kaisti osui FBC Loiston uudelleen edelle. Haastaja johti vielä neljä minuuttia ennen ottelun loppua 4-3, mutta Classicilta löytyi vielä yksi vaihde. Suvi Hämäläisen ylivoimatasoitusta seurasi vain 23 sekuntia myöhemmin keskelle merkkaamatta jääneen Veera Vileniuksen voittomaali, ja 25 sekuntia siitä sinetöi jo Suvi Hämäläinen hattutemppunsa tyhjiin Loiston vedettyä heti maalivahtinsa penkille. Myös päätösnumerot pomputti Hämäläinen rystyllä tyhjiin, nyt maalivahti Julia Saarisen syötöstä.
Runkosarjan voittaja TPS sen sijaan ei jättänyt epäselvyyttä paremmuudesta vaan avasi sarjan Kooveeta vastaan 17–3-murskavoitolla. Veera Kuosmanen tahkosi tehot 4+1, Emilia Pietilä 2+3, Janella Järvinen 3+1 ja Eerika Koski 1+3 ottelussa, jossa kotijoukkue johti jo 11 minuutin kohdalla 4-0 ja ensimmäisellä erätauolla 7-2.
Heti sunnuntaina ovat vuorossa puolivälierien toiset ottelut Koovee–TPS, SaiPa–SB-Pro, FBC Loisto–Classic ja EräViikingit–SSRA. Välieräpaikka aukeaa kolmella voitolla.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Tasoitus kuusi sekuntia ennen loppua ja rankkarit – naisten pudotuspelit alkoivat trillerillä20.3.2026 21:49:51 EET | Tiedote
F-liigan naisten puolivälierät alkoivat perjantaina yhdellä ottelulla, jossa SaiPa yllätti SB-Pron sen kotikaukalossa voittamalla rangaistuslaukauksilla 2-1. Kaukana ei ollut eteläkarjalaisten voitto varsinaisella peliajallakaan, sillä SB-Pro tasoitti pelin vain kuusi sekuntia ennen loppusummeria.
Classic vei runkosarjan, tässä ovat F-liigan puolivälieräparit18.3.2026 21:14:05 EET | Tiedote
F-liigan miesten runkosarja pelattiin loppuun tänään, minkä jälkeen oli vuorossa puolivälieräparien valinta. Runkosarjan voittaja sai valita ensimmäisenä vastustajansa sijoilta 5-8, minkä jälkeen valitsi kakkonen ja sitten kolmonen.
Seitsemän pisteen Riku Hakanen ja neljän maalin Juuso Ahola sunnuntain hahmot15.3.2026 19:28:46 EET | Tiedote
Eilen OLS:n vieraissa 12-2 voittanut Nokian KrP jatkoi siitä, mihin jäi, kun joukkueet kohtasivat tänään uudelleen samalla areenalla. Nyt nokialaisten voittolukemat olivat 9-1 Juuso Aholan laukoessa neljä maalia. Riku Hakanen puolestaan latoi tehot 4+3 SPV:n 12–3-vierasvoitossa FBC Turusta.
Nurmon Jymy varmisti sarjapaikkansa, Classic kiinni runkosarjan voitossa14.3.2026 20:49:12 EET | Tiedote
F-liigan lauantain kierroksella Nurmon Jymy varmisti sarjapaikkansa kaatamalla vieraissa LASBin 5-3. Nurmolaisilla on ennen viimeistä kierrosta nyt viiden pisteen etumatka karsijan paikalla olevaan LASBiin.
Naisten runkosarja paketissa, tässä ovat puolivälieräparit14.3.2026 17:27:00 EET | Tiedote
F-liigan naisten runkosarja pelattiin tänään loppuun, ja saman tien valittiin myös puolivälierien otteluparit. Runkosarjan voittaja TPS sai valita ensimmäisenä vastustajansa sijoilta 5-8, minkä jälkeen valitsi kakkonen Classic ja sitten kolmonen SB-Pro.
