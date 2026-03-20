EräViikingit aloitti ryöstöllä, FBC Loiston yllätys liukeni lopussa

Elina Hautojärvi ja Iina Latvala laukoivat EräViikingit avauserässä kahden maalin johtoon, jonka SSRA kavensi Josefiina Nissilän pommilla yläriman alle yhteen ja Pinja Suhosen 3–1-maalin jälkeen taas Hanna Niemelän osumalla. Voittomaaliksi jääneen 4–2-maalin kiepautti kolmannen erän puolivälissä kylmällä kääntölaukauksella Elina Hautojärvi. SSRA:n rypistys ilman maalivahtia tuotti Nea Pirttilän kaukaa laukoman kavennuksen, mutta Iina Latvala osui lopuksi päätösnumerot tyhjiin.

Lempäälässä FBC Loisto shokeerasi mestari Classicia karkaamalla heti avauserässä 3–1-johtoon. Natalia Pitkäkangas ja Lotta Purhonen toivat kotijoukkueeen tasoihin erän puolivälissä, mutta vain sekuntia ennen toista taukoa Leea Kaisti osui FBC Loiston uudelleen edelle. Haastaja johti vielä neljä minuuttia ennen ottelun loppua 4-3, mutta Classicilta löytyi vielä yksi vaihde. Suvi Hämäläisen ylivoimatasoitusta seurasi vain 23 sekuntia myöhemmin keskelle merkkaamatta jääneen Veera Vileniuksen voittomaali, ja 25 sekuntia siitä sinetöi jo Suvi Hämäläinen hattutemppunsa tyhjiin Loiston vedettyä heti maalivahtinsa penkille. Myös päätösnumerot pomputti Hämäläinen rystyllä tyhjiin, nyt maalivahti Julia Saarisen syötöstä.

Runkosarjan voittaja TPS sen sijaan ei jättänyt epäselvyyttä paremmuudesta vaan avasi sarjan Kooveeta vastaan 17–3-murskavoitolla. Veera Kuosmanen tahkosi tehot 4+1, Emilia Pietilä 2+3, Janella Järvinen 3+1 ja Eerika Koski 1+3 ottelussa, jossa kotijoukkue johti jo 11 minuutin kohdalla 4-0 ja ensimmäisellä erätauolla 7-2.

Heti sunnuntaina ovat vuorossa puolivälierien toiset ottelut Koovee–TPS, SaiPa–SB-Pro, FBC Loisto–Classic ja EräViikingit–SSRA. Välieräpaikka aukeaa kolmella voitolla.