Loton potti kiipesi neljään miljoonaan - uskomaton tuplaosuma pikkukaupunkiin
21.3.2026 22:53:13 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Loton kierroksella 12/2026 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikon lauantaina potissa on tarjolla noin neljä miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 9, 12, 23, 30, 33, 37 ja 38. Lisänumeroksi arvottiin 21 ja Plusnumeroksi 6.
6+1-tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Niillä voittaa noin 191 000 euroa. Toinen oli pelattu Pudasjärvellä M-market Rytingissä ja toinenkin samalla paikkakunnalla, Pudasjärven K-Supermarketissa.
- Nyt on kyllä uskomaton sattuma. Pudasjärven kaupungissa on noin 8000 asukasta ja eri voittajat ovat pelanneet omat rivinsä eri myyntipaikoissa. Etäisyyttä näillä kaupoilla on tosin lähes 50 kilometriä, mutta eiköhän tämä tuplavoitto siellä kylillä mukavasti väkeä puhuttele, sanoo Veikkauksen viestintäyksikön päällikkö Tomi Auremaa.
Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 4 6 8 8 8 0 3. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu kaksi. Toinen niistä Laukaan Lievestuoreen St1-asemalla ja toisen nappasi espoolainen nettipelaaja. Molemmille 20 000 euroa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Los Angeles 40. Enkelten kaupunki kera oikean numeron tuo tuhannen euron voiton 13:lle riville.
Milli-pelin oikea rivi on 11, 14, 23, 25, 27 ja 31. Lisänumero 7. Ei täysosumia tässä arvonnassa tällä kertaa.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
