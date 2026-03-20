Loton potti kiipesi neljään miljoonaan - uskomaton tuplaosuma pikkukaupunkiin

Arvonnan oikea rivi on 9, 12, 23, 30, 33, 37 ja 38. Lisänumeroksi arvottiin 21 ja Plusnumeroksi 6.

6+1-tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Niillä voittaa noin 191 000 euroa. Toinen oli pelattu Pudasjärvellä M-market Rytingissä ja toinenkin samalla paikkakunnalla, Pudasjärven K-Supermarketissa.

- Nyt on kyllä uskomaton sattuma. Pudasjärven kaupungissa on noin 8000 asukasta ja eri voittajat ovat pelanneet omat rivinsä eri myyntipaikoissa. Etäisyyttä näillä kaupoilla on tosin lähes 50 kilometriä, mutta eiköhän tämä tuplavoitto siellä kylillä mukavasti väkeä puhuttele, sanoo Veikkauksen viestintäyksikön päällikkö Tomi Auremaa.

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 4 6 8 8 8 0 3. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu kaksi. Toinen niistä Laukaan Lievestuoreen St1-asemalla ja toisen nappasi espoolainen nettipelaaja. Molemmille 20 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Los Angeles 40. Enkelten kaupunki kera oikean numeron tuo tuhannen euron voiton 13:lle riville.

Milli-pelin oikea rivi on 11, 14, 23, 25, 27 ja 31. Lisänumero 7. Ei täysosumia tässä arvonnassa tällä kertaa.