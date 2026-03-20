Palvelut jatkuvat uudistuen ja yhdessä kehittäen – uusia sosiaali- ja terveyspalvelupisteitä aloittaa huhtikuussa 20.3.2026 12:15:52 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoa vaiheittain, pääosin tämän vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysasemat muuttuvat sosiaali- ja terveyspalvelupisteiksi 7.4. Konnevedellä ja Kuorevedellä. Pihtiputaalla sosiaali- ja terveysasema muuttuu sosiaali- ja terveyspalvelupisteeksi 20.4.