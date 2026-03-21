SDP:n Paula Werning: Tullin itärajan lomautukset vaarantavat turvallisuuden
22.3.2026 09:02:09 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning (sd) varoittaa Tullin itärajan tilanteen kehittyvän poikkeuksellisen vakavaksi sekä henkilöstön että sisäisen turvallisuuden näkökulmasta.
Tullissa käydään parhaillaan neuvotteluja noin 150 itärajalla työskentelevän henkilön lomautuksista samaan aikaan, kun organisaatiouudistusta viedään kiireellä läpi.
"Kentältä tuleva viesti on erittäin huolestuttava. Päätöksenteko on poukkoilevaa, ohjeistus ristiriitaista ja henkilöstöä kohdellaan eriarvoisesti," Werning sanoo.
Werningin mukaan tilanne herättää vakavia kysymyksiä, sillä lomautuksille ei vaikuta olevan todellista taloudellista pakkoa.
"Palkkamenot on budjetoitu koko vuodelle. Kyse on valinnoista, joiden seuraukset kohdistuvat suoraan Tullin toimintakykyyn," Werning toteaa.
Turvallisuusnäkökulmasta kehitys on Werningin mukaan erityisen huolestuttava.
"Samaan aikaan kun muut turvallisuusviranomaiset ovat vahvistaneet valmiuttaan itärajalla, Tulli on käytännössä heikentämässä omaa kapasiteettiaan. Tämä heijastuu väistämättä myös viranomaisten yhteistyöhön," Werning summaa.
Werning vaatii tilanteeseen selkeitä vastauksia:
• Miksi lomautuksiin on päädytty tilanteessa, jossa palkkarahat ovat olemassa?
• Miksi Tullia ei ole suojattu leikkauksilta samalla tavalla kuin muita turvallisuusviranomaisia?
• Perustuuko tilanne oletukseen itärajan pitkäaikaisesta sulusta – ja mihin tämä arvio nojaa?
• Miten varmistetaan valmius, jos tilanne rajalla muuttuu nopeasti?
Werning muistuttaa nostaneensa Tullin tilanteen esiin myös aiemmin.
"Kyse on merkittävästä alueellisesta ja valtakunnallisesta asiasta, jossa yhdistyvät turvallisuus, alueellinen elinvoima ja viranomaisten toimintakyky," Werning päättää.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
