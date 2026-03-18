Huuhkajien Teams-info maanantaina 23.3.2026

22.3.2026 13:15:24 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää molemmat ottelut suorana kanavillaan.

Miesten A-maajoukkue kokoontuu maanantain ja tiistain aikana Aucklandissa. Joukkue järjestää viikon aikana useita infotilaisuuksia etäyhteyden välityksellä suomalaiselle medialle.

Ensimmäisessä Teams-infossa maanantaina Suomen aikaa kello 11.00 haastateltavissa ovat keskuspuolustaja Samuli Miettinen ja keskikenttäpelaaja Jaakko Oksanen.

Seuraavien päivien Teams-infojen aikatauluista ja osallistujista tiedotetaan myöhemmin.

Huuhkajien Teams-info, maanantai 23.3.
11.00 Suomen aikaa, Samuli Miettinen & Jaakko Oksanen
FIFA Series 2026, Uusi-Seelanti
Eden Park, Auckland

Uusi-Seelanti – Suomi
27.3.2026 8.00 (Suomen aikaa)

Kap Verde – Suomi
30.3.2026 6.00 (Suomen aikaa)

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye