SB-Pro tasoitti puolivälierävoitot, muut parit tilanteessa 2-0
22.3.2026 20:45:23 EET | Fliiga | Tiedote
SB-Pro tasoitti F-liigan naisten puolivälierävoitoiksi SaiPaa vastaan 1-1 kaatamalla eteläkarjalaiset näiden kotikaukalossa 3-2. Muissa pareissa ottivat toiset voittonsa TPS Kooveesta, Classic FBC Loistosta ja EräViikingit SSRA:sta.
Niin SB-Pron kuin SaiPankin osuttua ensin kertaalleen ylivoimalla vei Laura Hietamäki vieraat taas johtoon ohjaamalla sektorista Annika Toivasen laukauksen verkkoon. Iltapäivän voittomaaliksi jäänyt SB-Pron 3-1 syntyi toisessa erässä komeasti: vastaiskun käynnistänyt Emilia Kaartoaho vapautti Veronika Kopeckan kaksin maalivahti Miia Maarasen kanssa ja tshekkihyökkääjä nosti pallon kaatuessaan verkkoon. Veera Lokka kavensi päätösjaksolla Henna Piirosen päädystä tarjoilemasta pallosta, mutta tasoihin SaiPa ei venynyt edes kuudella viittä vastaan.
TPS:n toinen voitto Kooveesta tuli sekin selvin numeroin kotijoukkueen taipuessa Tampereella 9-1. Kooveen ilonhetkeksi jäi Senni Mustakosken kaksi minuuttia ennen avauserän loppua laukoma avausmaali, mutta jo erätauolle lähdettäessä Janella Järvinen ja Aada Heikkinen olivat siirtäneet palloseuran johtoon. TPS meni menojaan toisessa erässä, jossa se iski neljä osumaa. Anna Marttala rohmusi tehot 2+3, ja Aada Heikkinen merkkautti 2+1.
Eilisessä avauskohtaamisessa neljä maalia latonut Suvi Hämäläinen toisti temppunsa tänään Classicin kaataessa FBC Loiston Turussa 6-1. Illan avausmaalin runkosarjan pistekuningatar iski keskeltä sektoria, toisen röyhkeällä nousulla laidasta maalille ja kolmannen luukulta toisen erän alkuun. Laura Katajiston ohjurin ja Olivia Honkosen kaukolaukausmaalin jälkeen oli kolmannessa erässä vielä Hämäläisen neljännen osuman vuoro.
SSRA:n eilen Oulussa niukasti kaatanut EräViikingit voitti tänään kotonaan peräti 10-3. Avauserässä iski kahdesti kotijoukkueen kolmosviisikko ja toisessa kolmesti ykkönen vieden EräViikingit jo 5–0-johtoon. Emma Parran kolmannen erän 6–0-maalin jälkeen SSRA alkoi vetää maalivahtia penkille ja hioa 6 vastaan 5 -peliään. Se tuottikin Sanni Uimarihuhdan, Katja Nättilän ja Liinu Koiviston kavennukset, kun taas EräViikinkien Pinja Suhonen osui kahdesti ja Iina Latvala kerran tyhjään verkkoon. Suhosen illan saalis oli kolme maalia ja yksi syöttöpiste.
Puolivälierät jatkuvat tiistaina Lempäälässä, jossa Classicilla on välieräpaikka katkolla FBC Loistoa vastaan. Muut kolme paria pelaavat kolmannet ottelunsa keskiviikkona Oulussa, Turussa ja Nurmijärvellä.
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
