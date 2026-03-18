Unihäiriöt jäävät usein tunnistamatta – kattava teos unilääketieteestä on julkaistu nyt suomen kielellä
23.3.2026 08:36:57 EET | Duodecim | Tiedote
Unihäiriöt ovat yleisiä ja vaikuttavat laajasti terveyteen. Kustannus Oy Duodecimin tuore Unilääketiede-teos kokoaa yhteen ajantasaisen tutkimustiedon ja kliinisen asiantuntemuksen unesta, unihäiriöistä ja niiden hoidosta.
Kustannus Oy Duodecimin julkaisema Unilääketiede on ensimmäinen suomenkielinen kattava oppi- ja käsikirja unilääketieteestä. Teoksen ovat toimittaneet psykiatrian professori Tiina Paunio, professori, neurologian dosentti Markku Partinen, keuhkosairausopin professori Tarja Saaresranta ja fysiologian dosentti Tarja Stenberg. Kirjoittajina on laaja joukko unilääketieteen tutkijoita ja kliinikoita, joista monet ovat alan keskeisiä kehittäjiä Suomessa.
Unilääketiede on jatkuvasti kehittyvä ja eri erikoisaloja leikkaava lääketieteen osa-alue, joka tutkii unta ja uni-valverytmin fysiologiaa ja patologiaa sekä unihäiriöiden kliinistä hoitoa.
”Tutkimustietoa unesta on runsaasti, mutta tiedon soveltaminen käytäntöön vaihtelee kliinisen lääketieteen eri aloilla. Meiltä on pitkään puuttunut suomenkielinen, kokonaisvaltainen oppikirja unilääketieteestä”, Paunio sanoo.
Unihäiriöt ovat yhteydessä moniin yleisiin sairauksiin
Unihäiriöt ovat yleisimpiä syitä hakeutua terveydenhuoltoon. Esimerkiksi unettomuusoireita esiintyy jopa lähes puolella työikäisistä, ja varsinaisesta unettomuushäiriöstä kärsii noin kymmenesosa.
Terveydenhuollossa unihäiriöitä ei aina tunnisteta eikä niitä osata yhdistää potilaan muihin oireisiin tai sairauksiin. Myös alan koulutus on hajanaista, mikä heijastuu käytännön hoitotyöhön.
Tutkimusnäyttö osoittaa esimerkiksi, että uni-valverytmin häiriöillä on yhteys moniin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen, masennukseen ja ADHD:hen.
”Uni-valverytmin häiriöt voivat vaikuttaa muiden sairauksien syntyyn ja kulkuun. Vastaavasti uni-valvehäiriöiden asianmukainen hoito voi helpottaa myös näiden muiden sairauksien oireita”, Paunio tarkentaa.
Oppikirja ja käsikirja terveydenhuollon ammattilaisille
Unilääketiede-teos käsittelee laajasti unen fysiologiaa, uni-valverytmin säätelyä sekä keskeisiä uni-valvehäiriöitä, kuten unettomuutta, uniapneaa, uni-valverytmin häiriöitä, narkolepsiaa ja parasomnioita. Kirjassa tarkastellaan myös unen merkitystä eri sairauksien yhteydessä sekä unihäiriöiden tutkimus- ja hoitomenetelmiä.
Teos tarjoaa käytännön työkaluja kliiniseen työhön, kuten unihäiriöiden tunnistamiseen, arviointiin ja hoidon suunnitteluun.
”Uni ja unihäiriöt näyttäytyvät eri tavoin eri ikävaiheissa tai elämäntilanteissa, esimerkiksi vuorotyötä tekevillä esiintyy vuorotyöunihäiriötä. Kirjassa käsitellään myös näitä ilmiöitä ja sitä, miten ne pitäisi huomioida käytännön hoitotyössä”, Paunio kertoo.
Kirjan tavoitteena on vahvistaa unilääketieteen osaamista Suomessa. Teos on tarkoitettu lääkäreille, hoitotyön ammattilaisille, psykologeille sekä terveydenhuollon opiskelijoille. Se toimii sekä oppikirjana että käytännön käsikirjana kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään unihäiriöistä kärsiviä potilaita.
Kirjan tekijästä
- Tiina Paunio toimii psykiatrian professorina Helsingin yliopistossa ja on HUS psykiatrian tutkimuksesta ja opetuksesta vastaava ylilääkäri.
- Johtaa Euroopan unitutkimusseuran unilääketieteen tutkintotoimikuntaa sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan SleepWell-tutkimusohjelmaa.
- Yksi eurooppalaisen Sleep Medicine Textbook -teoksen päätoimittajista.
- Tunnettu erityisesti psykiatristen häiriöiden, unen ja genetiikan tutkimuksista.
Unilääketiede. Tiina Paunio, Markku Partinen, Tarja Saaresranta, Tarja Stenberg (toim.) Kustannus Oy Duodecim. 1. painos 2026, 712 s. ISBN 978-952-360-553-4.
Tilaa kirjan arvostelukappale: kirjat@duodecim.fi.
Lisätietoja: Professori Tiina Paunio, Helsingin yliopisto, p. 050 3507936, tiina.paunio@helsinki.fi.Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,
p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi.
Duodecim
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys. Tehtävämme on tuottaa tieteestä terveyttä. Vahvistamme tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kehitämme lääkärien ammattitaitoa ja arjen työtä. Kustannus Oy Duodecim tarjoaa lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliset välineet arjen työhön.
