Vahvistunut verkostoituminen Varustamoissa

Virtaa Varustamoista -hankkeessa kehittämistyö kohdennettiin diakonian matalan kynnyksen palveluvalikoiman ja -lupauksen jäsentämiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön ja yhteiskehittämisen juurruttamiseen pysyväksi osaksi Varustamoiden toimintaa.

Hankkeessa luotiin Helsingin seurakuntayhtymän Varustamotoiminnalle yhteinen, selkeä ja helposti siirrettävä matalan kynnyksen toimintamalli. Malli kokoaa yhteen toiminnan keskeiset periaatteet, tavoitteet ja kehittämiskäytännöt ja tarjoaa konkreettisen rakenteen toiminnan johtamiseen.

Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, sujuvoittaa palvelupolkuja sekä tukea erityisesti työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden hyvinvointia ja tulevaisuuden suunnan hahmottamista. Malli luo myös edellytykset toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle ja vaikutusten systemaattiselle mittaamiselle.

Varustamotoiminnan kehittämisen tueksi hankkeessa laadittiin Varustamotoiminnan laatukäsikirja, joka kuvaa kattavasti Helsingin seurakuntayhtymän Varustamotoiminnan keskeisimmät matalan kynnyksen periaatteet, toiminnat ja tavoitteet.

Hankkeen kohderyhmälle, 25–55-vuotiaille työelämän ulkopuolella oleville helsinkiläisille, kehitettiin Tsemppi-valmennus, joka tarjoaa yksilö- ja ryhmätoimintaa. Tsemppi-valmennukseen osallistujien toimijuus, työelämävalmiudet sekä kyky tunnistaa omia vahvuuksia ja osaamista vahvistui. Valmennus juurrutettiin diakoniatyöhön sekä muihin matalan kynnyksen palveluihin ohjaajakoulutuksella, johon osallistuivat verkoston jäsenet sekä kokemusasiantuntijat.

Hankkeessa perustettiin myös monitoimijainen Toiveena työelämä -verkosto, jonka tavoitteena on edistää kohderyhmän koulutus- ja työllistymispolkuja. Verkostoon osallistui seurakuntien toimijoiden lisäksi järjestöjen, julkisten palveluiden ja yhteiskunnallisten yritysten edustajia. Hankkeen toiminnoilla on lisätty ymmärrystä ja osaamista Varustamoissa sekä verkostojen välisessä toiminnassa.

Virtaa Varustamoista -hankkeen kehittämisen tulokset on dokumentoitu artikkelikokoelmassa "Kohtaamista, yhteistyötä, vaikuttavuutta - näkökulmia diakonian matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen".

Virtaa Varustamoista -hankkeen päätoteuttajana oli Helsingin seurakuntayhtymä ja osatoteuttajana Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen toiminta-aika oli 1.10.2023 – 31.3.2026. Hanke oli Euroopan unionin sosiaalirahaston osarahoittama ja rahoittava viranomainen oli Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus.