Vahvistunut verkostoituminen Varustamoissa
23.3.2026 09:01:00 EET | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Virtaa Varustamoista -hankkeessa selkeytettiin ja vahvistettiin Helsingin seurakuntayhtymän matalan kynnyksen Varustamotoimintaa. Yhteistyö alueellisten toimijoiden kanssa tiivistyi ja Varustamot asemoituivat vahvemmaksi osaksi koulutusta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja.
Virtaa Varustamoista -hankkeessa kehittämistyö kohdennettiin diakonian matalan kynnyksen palveluvalikoiman ja -lupauksen jäsentämiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön ja yhteiskehittämisen juurruttamiseen pysyväksi osaksi Varustamoiden toimintaa.
Hankkeessa luotiin Helsingin seurakuntayhtymän Varustamotoiminnalle yhteinen, selkeä ja helposti siirrettävä matalan kynnyksen toimintamalli. Malli kokoaa yhteen toiminnan keskeiset periaatteet, tavoitteet ja kehittämiskäytännöt ja tarjoaa konkreettisen rakenteen toiminnan johtamiseen.
Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, sujuvoittaa palvelupolkuja sekä tukea erityisesti työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden hyvinvointia ja tulevaisuuden suunnan hahmottamista. Malli luo myös edellytykset toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle ja vaikutusten systemaattiselle mittaamiselle.
Varustamotoiminnan kehittämisen tueksi hankkeessa laadittiin Varustamotoiminnan laatukäsikirja, joka kuvaa kattavasti Helsingin seurakuntayhtymän Varustamotoiminnan keskeisimmät matalan kynnyksen periaatteet, toiminnat ja tavoitteet.
Hankkeen kohderyhmälle, 25–55-vuotiaille työelämän ulkopuolella oleville helsinkiläisille, kehitettiin Tsemppi-valmennus, joka tarjoaa yksilö- ja ryhmätoimintaa. Tsemppi-valmennukseen osallistujien toimijuus, työelämävalmiudet sekä kyky tunnistaa omia vahvuuksia ja osaamista vahvistui. Valmennus juurrutettiin diakoniatyöhön sekä muihin matalan kynnyksen palveluihin ohjaajakoulutuksella, johon osallistuivat verkoston jäsenet sekä kokemusasiantuntijat.
Hankkeessa perustettiin myös monitoimijainen Toiveena työelämä -verkosto, jonka tavoitteena on edistää kohderyhmän koulutus- ja työllistymispolkuja. Verkostoon osallistui seurakuntien toimijoiden lisäksi järjestöjen, julkisten palveluiden ja yhteiskunnallisten yritysten edustajia. Hankkeen toiminnoilla on lisätty ymmärrystä ja osaamista Varustamoissa sekä verkostojen välisessä toiminnassa.
Virtaa Varustamoista -hankkeen kehittämisen tulokset on dokumentoitu artikkelikokoelmassa "Kohtaamista, yhteistyötä, vaikuttavuutta - näkökulmia diakonian matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen".
Voit tutustua hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin hankkeen sivuilta.
Virtaa Varustamoista -hankkeen päätoteuttajana oli Helsingin seurakuntayhtymä ja osatoteuttajana Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen toiminta-aika oli 1.10.2023 – 31.3.2026. Hanke oli Euroopan unionin sosiaalirahaston osarahoittama ja rahoittava viranomainen oli Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus.
Yhteyshenkilöt
Aura VuorenrinneViestintä- ja markkinointipäällikköDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 509 2577aura.vuorenrinne@diak.fi
Jenna Tikkaviestinnän asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 571 1959jenna.tikka@diak.fi
Linkit
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme