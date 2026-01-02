Muutos parempaan on keskeinen mittari sosiaalipalveluiden vaikuttavuudelle

Vuosi 2025 on ollut sosiaalialan toimijoille haastava. Hyvinvointialueet ovat säästöpaineiden vuoksi joutuneet karsimaan voimakkaasti ennaltaehkäiseviä, kotiin vietäviä palveluita.

Samanaikaisesti Humana Suomen asiakastyytyväisyysluku (Customer Satisfaction Index) oli korkea 84 % ja kotiin vietävien avopalveluiden asiakkaat antoivat koetusta vaikuttavuudesta arvosanan 8,82 asteikolla 1–10.

– Se, mihin me voimme tässä taloustilanteessakin vaikuttaa, on juuri palveluiden laatu ja vaikuttavuus. Voimme RAI-työkalua ja erilaisia kyselyitä hyödyntäen mitata palveluimme vaikutusta ja tämän tiedon perusteella kehittää palveluitamme sekä osoittaa, että sosiaalipalveluihin kannattaa panostaa, Humanan viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Tiia Soininen sanoo.

Toistaiseksi Humanan vaikuttavuusohjelma keskittyy lapsiin ja nuoriin, mutta vuoden 2026 aikana Humana laajentaa raportin koskemaan myös vammaispalveluiden asiakkaita.

– Jo tässä raportissa kerromme, että 83 % vammaispalveluiden asiakkaistamme osallistui vuonna 2025 mieluisaan vapaa-ajan toimintaan vähintään kerran viikossa. Uskomme, että osallisuus on kenelle tahansa ihmiselle valtavan tärkeää ja sillä on laajasti vaikutusta mielen hyvinvointiin. Siksi teetämme myös lastensuojelun laitospalveluidemme ja avopalveluidemme piirissä oleville nuorille vuosittain harrastus- ja koulunkäyntikyselyn, jolla selvitämme, kuinka hyvin nuoret ovat löytäneet mieluisia harrastus- ja kouluyhteisöjä, Soininen kertoo.

Kyselyyn vastasi 406 Humanan palveluiden piirissä olevaa lasta ja heistä jopa 67 %:lla oli mieluinen harrastus. 46 % näistä nuorista kertoi saaneensa harrastukseen kannustusta Humanan ohjaajalta ja jopa 77 % heistä kertoi harrastuksen jatkuneen jo yli puoli vuotta, mikä kertoo pitkäaikaisesta sitoutumisesta mielekkääseen tekemiseen.

Osana vaikuttavuusohjelmaa ja tavoitetta rakentaa mielettömän vaikuttavaa tulevaisuutta Humana käynnisti alkuvuonna 2026 uudenlaisen yhteistyön Suomen Koripalloliiton kanssa.

– Yhteistyön puitteissa tuemme kehitysvammaisten urheilijoiden Unified-koripalloa. Koemme, että yhtä tärkeää kuin tukea mielekkään harrastuksen löytymistä on tukea niitä, jotka ovat mielekkään harrastuksen jo löytäneet. Uskomme Koripalloliiton kanssa, että voimme yhdessä rakentaa mieletöntä tulevaisuutta, jossa jokaisella on oma joukkue, Soininen kertoo.

