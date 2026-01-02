Muutos parempaan on keskeinen mittari sosiaalipalveluiden vaikuttavuudelle
23.3.2026 08:59:27 EET | Humana Suomi Oy | Tiedote
Vuonna 2025 Humanan lastensuojelun laitospalveluista haettiin nuorille paikkaa ylivoimaisesti useimmin psyykkisen oireilun vuoksi. Saman vuoden aikana RAI-laatuindikaattori kertoo, että 26 %:lla palvelun piirissä olleista nuorista ahdistus on vähentynyt verrattuna edelliseen, kolme kuukautta aiemmin tehtyyn arviointiin. Muun muassa tätä vaikutusta mielen hyvinvointiin ja sitä kautta yhteiskunnan turvallisuuteen ja koko hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen Humana kuvaa tänään julkaistussa vaikuttavuusraportissaan.
Vuosi 2025 on ollut sosiaalialan toimijoille haastava. Hyvinvointialueet ovat säästöpaineiden vuoksi joutuneet karsimaan voimakkaasti ennaltaehkäiseviä, kotiin vietäviä palveluita.
Samanaikaisesti Humana Suomen asiakastyytyväisyysluku (Customer Satisfaction Index) oli korkea 84 % ja kotiin vietävien avopalveluiden asiakkaat antoivat koetusta vaikuttavuudesta arvosanan 8,82 asteikolla 1–10.
– Se, mihin me voimme tässä taloustilanteessakin vaikuttaa, on juuri palveluiden laatu ja vaikuttavuus. Voimme RAI-työkalua ja erilaisia kyselyitä hyödyntäen mitata palveluimme vaikutusta ja tämän tiedon perusteella kehittää palveluitamme sekä osoittaa, että sosiaalipalveluihin kannattaa panostaa, Humanan viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Tiia Soininen sanoo.
Toistaiseksi Humanan vaikuttavuusohjelma keskittyy lapsiin ja nuoriin, mutta vuoden 2026 aikana Humana laajentaa raportin koskemaan myös vammaispalveluiden asiakkaita.
– Jo tässä raportissa kerromme, että 83 % vammaispalveluiden asiakkaistamme osallistui vuonna 2025 mieluisaan vapaa-ajan toimintaan vähintään kerran viikossa. Uskomme, että osallisuus on kenelle tahansa ihmiselle valtavan tärkeää ja sillä on laajasti vaikutusta mielen hyvinvointiin. Siksi teetämme myös lastensuojelun laitospalveluidemme ja avopalveluidemme piirissä oleville nuorille vuosittain harrastus- ja koulunkäyntikyselyn, jolla selvitämme, kuinka hyvin nuoret ovat löytäneet mieluisia harrastus- ja kouluyhteisöjä, Soininen kertoo.
Kyselyyn vastasi 406 Humanan palveluiden piirissä olevaa lasta ja heistä jopa 67 %:lla oli mieluinen harrastus. 46 % näistä nuorista kertoi saaneensa harrastukseen kannustusta Humanan ohjaajalta ja jopa 77 % heistä kertoi harrastuksen jatkuneen jo yli puoli vuotta, mikä kertoo pitkäaikaisesta sitoutumisesta mielekkääseen tekemiseen.
Osana vaikuttavuusohjelmaa ja tavoitetta rakentaa mielettömän vaikuttavaa tulevaisuutta Humana käynnisti alkuvuonna 2026 uudenlaisen yhteistyön Suomen Koripalloliiton kanssa.
– Yhteistyön puitteissa tuemme kehitysvammaisten urheilijoiden Unified-koripalloa. Koemme, että yhtä tärkeää kuin tukea mielekkään harrastuksen löytymistä on tukea niitä, jotka ovat mielekkään harrastuksen jo löytäneet. Uskomme Koripalloliiton kanssa, että voimme yhdessä rakentaa mieletöntä tulevaisuutta, jossa jokaisella on oma joukkue, Soininen kertoo.
Tutustu Humanan vaikuttavuusraporttiin vuodelta 2025.
Tiia SoininenViestintä- ja vaikuttavuusjohtajaHumana Suomi
Humana Suomi
Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota toteutamme hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Humana Suomi lähtee juhlavuoteen selkeämmällä yhtiörakenteella2.1.2026 08:16:21 EET | Tiedote
Humana on tehnyt yhtiöjärjestelyjä, joiden myötä sen palvelukokonaisuudet erottuvat jatkossa myös hallinnollisesti aiempaa selkeämmin. Emoyhtiönä toimii Humana Suomi Oy.
Kipinäkadun uusi asumispalveluyksikkö on koti vahvaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille henkilöille11.12.2025 07:15:00 EET | Kutsu
Humana avaa vuodenvaihteessa uuden asumispalveluyksikön Kuopioon. Katuosoitteensa mukaisesti Kipinäksi nimetystä yksiköstä tulee koti 19 kehitysvammaiselle asukkaalle.
Humana mittaa ja raportoi asiakkaiden kokemaa vaikuttavuutta kotiin vietävissä varhaisen tuen palveluissa27.10.2025 09:07:27 EET | Tiedote
Sosiaalialan palveluyritys Humana kertoo alkaneensa mitata, miten sen avopalveluiden piirissä olevat asiakkaat kokevat palvelulle asetetun tavoitteen toteutuneen. Vaikka Humanassa on erikoistuttu vaativan tason lastensuojelun laitospalveluihin, yhtiössä uskotaan, että varhaista tukea ja ennaltaehkäiseviä avopalveluita painottava palvelujärjestelmä olisi inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavin.
Raision uudessa vammaispalveluyksikössä eletään hyvää ja itsenäistä elämää1.10.2025 07:56:00 EEST | Kutsu
Humana on avannut Raisioon 18-paikkaisen Kotimäen asumispalveluyksikön, jossa keskivaikeasti tai vaikeasti kehitysvammaiset henkilöt saavat vahvaa erityistä tukea.
Avopalveluiden laatu syntyy ammattitaidosta ja auttamisen halusta – Varhan valvontatiimi antoi Humanalle kiitosta Varsinais-Suomessa18.9.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Humanan Varsinais-Suomen avopalvelut on saanut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) valvontatiimin tarkastuksessa positiivista palautetta toimintansa laadusta. Raportissa kiitosta saivat erityisesti sopimusten tarkka noudattaminen, kirjausten laatu, henkilöstön monipuolinen osaaminen sekä asiakaslähtöinen työskentelyote. Humanan tiiminjohtajien Janna Akselan ja Inkeri Kylänpään mukaan nämä ovat laadun kulmakiviä myös tiukentuvassa taloustilanteessa. Perimmäinen laadun mittari on kuitenkin asiakkaan kokemus.
