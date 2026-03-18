Uusi selvitys: Perheyritystaustaiset säätiöt siirtävät bisnesosaamisen yhteiseksi hyväksi

Perheyritysten liiton selvitys tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvaa perheyritystaustaisten säätiöiden roolista yhteiskunnan kehittäjinä ja suunnannäyttäjinä, sillä aihetta ei ole aiemmin tutkittu.

”Perheyritystaustaiset säätiöt muodostavat oman, ainutlaatuisen ryhmän säätiöiden joukossa. Ne yhdistävät perheiden taloudellisen menestyksen, arvot ja historian pitkäjänteiseen toimintaan yhteiseksi hyväksi”, Perheyritysten liiton johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen kertoo.

Säätiöt hyödyttävät yhteiskuntaa laajasti

”Säätiöiden kautta perheet tukevat muun muassa tutkimusta, koulutusta, kulttuuria, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ilmastoratkaisuja. Yli puolet perheyritystaustaisista säätiöistä jakoi tukea alueellisille yhteisöille. Melkein puolet on tukenut yliopistoja ja 41 prosenttia on kohdistanut tukeaan yksittäisille tutkijoille ja taiteilijoille”, Elo-Pärssinen tiivistää.

Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu muistuttaa, että säätiöt eivät korvaa julkista tukea, vaan vahvistavat yhteiskunnan uudistumiskykyä.

”Katse kääntyy helposti siihen, mistä joudumme luopumaan, kun julkisen talouden liikkumavara kapenee. Tärkeämpää on kuitenkin nähdä se, mikä on hyvin ja keitä muita meillä on rinnallamme. On rohkaisevaa, että Suomessa on perheyritystaustaisia säätiöitä, jotka sijoittavat pitkäjänteisesti sivistykseen, osallisuuteen ja toivoon”, hän korostaa.

Säätiöt ja rahastot ry:n lähes 250 jäsentä tukivat vuonna 2024 yhteensä 594 miljoonalla eurolla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallisia hankkeita. Selvitykseen osallistuneiden perheyritystaustaisten säätiöiden osuus tästä tukisummasta oli 85 miljoonaa euroa. Suurimmat tukijat näistä olivat Koneen säätiö, Jane ja Aatos Erkon säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Vahvin syy perustaa perheyritystaustainen säätiö on halu toimia yhteiseksi hyväksi

Selvityksen mukaan perheyritystaustaisen säätiön perustamisen tärkeimpiä motiiveja ovat halu toimia yhteiseksi hyväksi, yhteiskuntavastuun edistäminen, perheen arvojen vaaliminen ja vastuullinen omistajuus. Säätiöiden tarkoitus kytkeytyy perheen arvoihin ja historiaan. Vahva arvopohja yhdistääkin perheyritystaustaisia säätiöitä.

Elo-Pärssinen kertoo, että perheyritystaustaisissa säätiöissä perheellä on usein vahva rooli säätiön hallinnossa, päätöksenteossa ja strategisessa ohjauksessa. Säätiöitä yhdistää myös se, että useampi sukupolvi osallistuu perheen henkisen perinnön jatkamiseen säätiön kautta.



”Yrityksen omistajaperhe tuo säätiön toimintaan yritystoiminnan osaamisen ja verkostot. Säätiötoiminta on hyvä tapa myös innostaa omistajaperheen seuraavaa sukupolvea viemään eteenpäin vastuullista omistajuutta”, toteaa Elo-Pärssinen.

Perheyritystaustaiset säätiöt toimivat tehokkaasti

Selvityksen mukaan perheyritystaustaiset säätiöt toimivat entistä ennakoivammin ja strategisemmin. Apurahojen ja avustusten myöntämisen lisäksi kolmasosalla näistä säätiöistä on omia hankkeita ja lähes 40 prosenttia tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Myös työaikaa lahjoitetaan: 40 prosenttia toimii ilman palkallista henkilöstöä.



”Kolmasosa käyttää alle kaksi prosenttia hallintoon suhteessa avustustoimintaan ja yli 75 prosenttia alle 10 prosenttia. Perheyritystaustaisista säätiöistä 90 prosenttia rahoittaa toimintansa säätiön pääoman tuotoilla”, Elo-Pärssinen sanoo.

Suurimpana haasteena perheyritystaustaiset säätiöt näkevät toimintansa vaikuttavuuden mittaamisen, sillä siihen suhtaudutaan kunnianhimoisesti.