Uusi selvitys: Perheyritystaustaiset säätiöt siirtävät bisnesosaamisen yhteiseksi hyväksi
24.3.2026 06:00:00 EET | Perheyritysten liitto ry | Tiedote
Uusi selvitys paljastaa, että perheyritystaustaiset säätiöt ovat merkittävä mutta vähän tunnettu rahoittaja suomalaiselle tieteelle ja kulttuurille. Niiden kautta kanavoituu vuosittain kymmeniä miljoonia euroja yhteiskunnan hyväksi. Lähes puolet perheyritystaustaisista säätiöistä tukee yliopistoja ja 41 prosenttia on rahoittanut yksittäisiä tutkijoita ja taiteilijoita.
Perheyritysten liiton selvitys tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvaa perheyritystaustaisten säätiöiden roolista yhteiskunnan kehittäjinä ja suunnannäyttäjinä, sillä aihetta ei ole aiemmin tutkittu.
”Perheyritystaustaiset säätiöt muodostavat oman, ainutlaatuisen ryhmän säätiöiden joukossa. Ne yhdistävät perheiden taloudellisen menestyksen, arvot ja historian pitkäjänteiseen toimintaan yhteiseksi hyväksi”, Perheyritysten liiton johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen kertoo.
Säätiöt hyödyttävät yhteiskuntaa laajasti
”Säätiöiden kautta perheet tukevat muun muassa tutkimusta, koulutusta, kulttuuria, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ilmastoratkaisuja. Yli puolet perheyritystaustaisista säätiöistä jakoi tukea alueellisille yhteisöille. Melkein puolet on tukenut yliopistoja ja 41 prosenttia on kohdistanut tukeaan yksittäisille tutkijoille ja taiteilijoille”, Elo-Pärssinen tiivistää.
Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu muistuttaa, että säätiöt eivät korvaa julkista tukea, vaan vahvistavat yhteiskunnan uudistumiskykyä.
”Katse kääntyy helposti siihen, mistä joudumme luopumaan, kun julkisen talouden liikkumavara kapenee. Tärkeämpää on kuitenkin nähdä se, mikä on hyvin ja keitä muita meillä on rinnallamme. On rohkaisevaa, että Suomessa on perheyritystaustaisia säätiöitä, jotka sijoittavat pitkäjänteisesti sivistykseen, osallisuuteen ja toivoon”, hän korostaa.
Säätiöt ja rahastot ry:n lähes 250 jäsentä tukivat vuonna 2024 yhteensä 594 miljoonalla eurolla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallisia hankkeita. Selvitykseen osallistuneiden perheyritystaustaisten säätiöiden osuus tästä tukisummasta oli 85 miljoonaa euroa. Suurimmat tukijat näistä olivat Koneen säätiö, Jane ja Aatos Erkon säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
Vahvin syy perustaa perheyritystaustainen säätiö on halu toimia yhteiseksi hyväksi
Selvityksen mukaan perheyritystaustaisen säätiön perustamisen tärkeimpiä motiiveja ovat halu toimia yhteiseksi hyväksi, yhteiskuntavastuun edistäminen, perheen arvojen vaaliminen ja vastuullinen omistajuus. Säätiöiden tarkoitus kytkeytyy perheen arvoihin ja historiaan. Vahva arvopohja yhdistääkin perheyritystaustaisia säätiöitä.
Elo-Pärssinen kertoo, että perheyritystaustaisissa säätiöissä perheellä on usein vahva rooli säätiön hallinnossa, päätöksenteossa ja strategisessa ohjauksessa. Säätiöitä yhdistää myös se, että useampi sukupolvi osallistuu perheen henkisen perinnön jatkamiseen säätiön kautta.
”Yrityksen omistajaperhe tuo säätiön toimintaan yritystoiminnan osaamisen ja verkostot. Säätiötoiminta on hyvä tapa myös innostaa omistajaperheen seuraavaa sukupolvea viemään eteenpäin vastuullista omistajuutta”, toteaa Elo-Pärssinen.
Perheyritystaustaiset säätiöt toimivat tehokkaasti
Selvityksen mukaan perheyritystaustaiset säätiöt toimivat entistä ennakoivammin ja strategisemmin. Apurahojen ja avustusten myöntämisen lisäksi kolmasosalla näistä säätiöistä on omia hankkeita ja lähes 40 prosenttia tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Myös työaikaa lahjoitetaan: 40 prosenttia toimii ilman palkallista henkilöstöä.
”Kolmasosa käyttää alle kaksi prosenttia hallintoon suhteessa avustustoimintaan ja yli 75 prosenttia alle 10 prosenttia. Perheyritystaustaisista säätiöistä 90 prosenttia rahoittaa toimintansa säätiön pääoman tuotoilla”, Elo-Pärssinen sanoo.
Suurimpana haasteena perheyritystaustaiset säätiöt näkevät toimintansa vaikuttavuuden mittaamisen, sillä siihen suhtaudutaan kunnianhimoisesti.
Perheyritystaustaiset säätiöt Suomessa -selvitystä ovat rahoittaneet Liikesivistysrahasto sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Kyselyyn vastasi 27 perheyritystaustaista säätiötä, joista 74 prosenttia oli perustettu vuoden 1970 jälkeen. Lisäksi selvityksessä haastateltiin seitsemää perheyritystaustaisen säätiöiden edustajaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Krista Elo-PärssinenPerheyritysten liitto, johtava asiantuntijaPuh:0400 254 004krista.elo-parssinen@perheyritys.fi
Liisa SuvikumpuSäätiöt ja rahastot ry, toimitusjohtajaPuh:040 513 9400liisa.suvikumpu@saatiotrahastot.fi
Tiina TikanderPerheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikköPuh:050 589 0185tiina.tikander@perheyritys.fi
Liitteet
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden omistajia sekä edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 600 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 180 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 40,5 mrd. euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme