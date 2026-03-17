Pääjohtaja Janne Viskari: ”Digitaalista Suomea ohjailee paperiajan lainsäädäntö”

– Maailman myllerrysten keskellä Suomen julkisen hallinnon pitää toimia vakaasti, ennustettavasti ja luottamusta rakentavasti. Meidän on olennaista ymmärtää, miten muutosvoimat risteävät ja kiihdyttävät toisiaan globaalisti kytkeytyneessä maailmassa, Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari sanoo.

Epävarmuus ja ennakoimattomuus haastavat Suomen ja digitalisaation suuntaa

Teknologisesti edistyneessä yhteiskunnassa digitalisaatio syvenee. Automaatiota, tekoälyä ja tietojen liikkuvuutta hyödynnetään laajasti. Nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuva turvallisuusympäristö kirittävät digitaalista kehittämistä.

– Digitalisaatio on jo julkisen hallinnon vakiintunut toimintatapa ja keino tuottaa palveluja yhä pienemmillä resursseilla. Yksi digitalisaation merkittävimmistä esteistä on se, että digitaalista Suomea ohjailee paperiajan lainsäädäntö, Janne Viskari sanoo.

Automaation hyödyntämistä rajoittavat nykyinen hallintomenettely ja sähköistä asiointia koskeva säädöskokonaisuus. Lisäksi tarvitaan investointeja digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin Suomessa ja koko Euroopassa.

– Viranomaisten mahdollisuudet tehdä kansalaisia laajasti hyödyttäviä palveluja paranisivat huomattavasti, jos digitalisaation hyödyntämistä rajoittavia säädöksiä purettaisiin, Janne Viskari sanoo.

Miten säilyttää luottamus viranomaisiin?

Luottamuksen säilyttäminen vaatii jatkuvaa työtä sekä riskien ennakointia ja hallintaa kaikilta yhteiskunnan toimijoilta.

–Yksilöiltä vaaditaan yhä enemmän kykyä tunnistaa luotettava tieto. Uskon, että ymmärrettävä, ennakoitava ja vastuullisesti toimiva hallinto luo vakautta ja lisää siten luottamusta, Janne Viskari sanoo.

Suomalaisen hallinnon laillisuusperiaate mielivaltaisen päätöksenteon vastakohtana korostuu. Myös tulevaisuudessa luottamusyhteiskunnan kulmakivi on vastuullisesti ja digitaalisesti toimiva julkinen hallinto, joka tuottaa kansalaisille tasa-arvoisia ja tasalaatuisia hallintopäätöksiä.

– Pitkälle automatisoidun julkisen hallinnon pitää olla kansalaisille ymmärrettävä. Tämä on mahdollista, kun hallinnon säädöspohja on kirjoitettu selkeäksi ja digitaalinen toiminta edellä. Luottamuksen ja digitalisaation muutostrendit liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa, Janne Viskari sanoo.

Digihumaus-raportti 2026: Digitalisaatio uudessa ajassa

Tänään julkaistu Digihumaus-raportti sisältää Digi- ja väestötietoviraston näkemykset maailmaa muokkaavista muutostrendeistä:

digitalisaatio syvenee

luottamuksen ilmapiiri horjuu

turvallisuus korostuu

demokratiaa koetellaan

Digihumaus-raportin antia käsitellään perjantaina 27.3.2026 klo 9–12 Digi- ja väestötietoviraston järjestämässä Digihumaus-tilaisuudessa Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla sekä verkkolähetyksenä. Tilaisuudessa kuullaan ajankohtaiset puheenvuorot Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskarilta, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkalalta, aivotutkija Katri Saarikiveltä ja toimittaja-kirjailija Heikki Valkamalta.

