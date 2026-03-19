BOFIT-tietoisku: Venäjän talouden ennuste vuosille 2026–2028

23.3.2026 09:28:05 EET | Suomen Pankki | Kutsu

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT julkaisee päivitetyn ennusteen Venäjän talouskehityksestä vuosille 2026–2028. Ennuste julkaistaan Venäjä-tietoiskussa maanantaina 30.3.2026 klo 13.00.

Ilmoittaudu tietoiskuun 26.3. mennessä täällä.

Ennuste on saatavilla embargolla 30.3. n. klo 11.00.  Ilmoittaudu ennusteen embargojakeluun viimeistään maanantaina 30.3. klo 9.00 täällä.

Tietoiskun ohjelma

12.30‒13.00
Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00‒13.10
Avaussanat
Olli Rehn, Suomen Pankki

13.10‒13.30
Venäjä-ennuste 2026‒2028
Sinikka Parviainen, Suomen Pankki, BOFIT

13.30‒13.50
Entä jos sotiminen loppuu?
Laura Solanko, Suomen Pankki, BOFIT

13.50‒14.10
Sota lisännyt jo Venäjän talouden riskejä merkittävästi
Heli Simola, Suomen Pankki, BOFIT

14.10‒14.30
Kysymyksiä ja keskustelua

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Medialle: Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen ti 24.3. klo 7.0019.3.2026 13:29:36 EET | Kutsu

Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen tiistaina 24.3.2026 klo 7.00. Väliennuste julkaistaan osoitteessa www.eurojatalous.fi. Ennuste on saatavilla embargolla maanantaina 23.3. n. klo 15.00. Ilmoittaudu ennusteen embargojakeluun viimeistään maanantaina 23.3. klo 12.00. Ilmoittaudu embargojakelulistalle Väliennusteen julkaisun yhteydessä ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Asiantuntijamme ovat tiedotusvälineiden käytettävissä. Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan Suomen Pankin viestinnälle (media@bof.fi, p. 09 183 2101). Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä julkaistavissa väliennusteissa päivitetään Suomen talouden näkymät talouskasvun, työllisyyden ja inflaation osalta. Laajemmat Suomen talouden ennustejulkaisut ilmestyvät kesä- ja joulukuussa. Kesäkuun ennuste julkaistaan 12.6.2026.

Räntan på centralbanksinlåningen tyngde Finlands Banks verksamhetsresultat också 202513.3.2026 11:00:00 EET | Pressmeddelande

Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion. Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2025 är liksom föregående år noll euro efter upplösning av avsättningar. Verksamhetsresultatet för 2025 var −215 miljoner euro (−1 027 miljoner euro 2024) och det täcktes genom upplösning av den generella avsättningen.

Keskuspankkitalletuksille maksetut korot painoivat Suomen Pankin toiminnallista tulosta myös vuonna 202513.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote

Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen Suomen Pankin johtokunnan esityksestä. Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2025 on varausten purkamisen jälkeen nolla euroa edellisvuoden tavoin. Vuoden 2025 toiminnallinen tulos oli –215 milj. euroa (–1 027 milj. euroa vuonna 2024), ja se katettiin purkamalla reaaliarvovarausta.

