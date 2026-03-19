BOFIT-tietoisku: Venäjän talouden ennuste vuosille 2026–2028

Medialle: Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen ti 24.3. klo 7.00 19.3.2026 13:29:36 EET | Kutsu

Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen tiistaina 24.3.2026 klo 7.00. Väliennuste julkaistaan osoitteessa www.eurojatalous.fi. Ennuste on saatavilla embargolla maanantaina 23.3. n. klo 15.00. Ilmoittaudu ennusteen embargojakeluun viimeistään maanantaina 23.3. klo 12.00. Ilmoittaudu embargojakelulistalle Väliennusteen julkaisun yhteydessä ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Asiantuntijamme ovat tiedotusvälineiden käytettävissä. Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan Suomen Pankin viestinnälle (media@bof.fi, p. 09 183 2101). Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä julkaistavissa väliennusteissa päivitetään Suomen talouden näkymät talouskasvun, työllisyyden ja inflaation osalta. Laajemmat Suomen talouden ennustejulkaisut ilmestyvät kesä- ja joulukuussa. Kesäkuun ennuste julkaistaan 12.6.2026.