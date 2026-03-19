BOFIT-tietoisku: Venäjän talouden ennuste vuosille 2026–2028
23.3.2026 09:28:05 EET | Suomen Pankki | Kutsu
Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT julkaisee päivitetyn ennusteen Venäjän talouskehityksestä vuosille 2026–2028. Ennuste julkaistaan Venäjä-tietoiskussa maanantaina 30.3.2026 klo 13.00.
Ilmoittaudu tietoiskuun 26.3. mennessä täällä.
Ennuste on saatavilla embargolla 30.3. n. klo 11.00. Ilmoittaudu ennusteen embargojakeluun viimeistään maanantaina 30.3. klo 9.00 täällä.
Tietoiskun ohjelma
12.30‒13.00
Ilmoittautuminen ja kahvi
13.00‒13.10
Avaussanat
Olli Rehn, Suomen Pankki
13.10‒13.30
Venäjä-ennuste 2026‒2028
Sinikka Parviainen, Suomen Pankki, BOFIT
13.30‒13.50
Entä jos sotiminen loppuu?
Laura Solanko, Suomen Pankki, BOFIT
13.50‒14.10
Sota lisännyt jo Venäjän talouden riskejä merkittävästi
Heli Simola, Suomen Pankki, BOFIT
14.10‒14.30
Kysymyksiä ja keskustelua
Yhteyshenkilöt
Iikka KorhonenTutkimuspäällikköPuh:+358 9 183 2272iikka.korhonen@bof.fi
Sinikka ParviainenVanhempi ekonomistiPuh:+358 9 1832024sinikka.parviainen@bof.fi
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
