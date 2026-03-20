Metsätutka: Kaksi kolmasosaa metsänomistajista kilpailuttaa puukauppansa – metsänhoitoyhdistyksillä tyytyväisimmät puukauppa-asiakkaat
23.3.2026 09:38:05 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Metsänomistajat kilpailuttavat puukauppojaan yhä useammin, käy ilmi kevään Metsätutka‑kyselystä. Kaksi kolmasosaa metsänomistajista pyytää tarjouksia useilta ostajilta, ja neljä kymmenestä käyttää apunaan metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoita. Näissä puukaupoissa myös tyytyväisyys on korkeinta.
MTK:n Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan on säilynyt aikaisempien vuosien korkealla tasolla. Metsänhoitoyhdistyksien avustuksella toteuttamista puukaupoista huippuarvosanan tuntumaan yltävät seuraavat ryhmät; nuoret metsänomistajat, palkansaajat ja aktiiviset viljelijät sekä keskisuurten metsätilojen omistajat. Muidenkin ryhmien osalta arvosanat ovat korkealla tasolla. Puukauppojaan metsänhoitoyhdistyksen avustuksella kilpailuttivat eniten palkansaajat, pienten tilojen omistajat sekä eläkeläiset.
”Puukaupan kilpailuttaminen on tärkein ja ainut asia, jolla metsänomistajat voivat saada puilleen kilpailukykyisimmän hintatason. On huojentava tieto, että suurin osa metsänomistajista kilpailuttaa puukauppansa. Metsänhoitoyhdistyksen avustuksella puukauppansa kilpailuttavat ovat tyytyväisimpiä”, toteaa MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.
Puukauppa kävi edellisenä keväänä vilkkaasti. Metsänomistajien aikomukset puukaupoille ovat laskeneet. Puukauppoja varmasti suunnittelevien osuus on vain alle kymmenes metsänomistajista. Tämä on alhaisin lukema koko vuosikymmenen aikana. Eniten puunmyyntiaikomuksia on nuorilla, yrittäjillä sekä suurten metsätilojen omistajilla. Metsänomistajien oma luottamus talouteen on Metsätutka-kyselyn mukaan vahvassa kasvussa, vaikka metsäsektorin taloudellinen tilanne nähdään metsänomistajien keskuudessa laskeneen.
”Metsätutka-kysely osoittaa, että metsänomistajat seuraavat markkinoita hakemalla parasta ajankohtaa puukaupoilleen sekä hyödyntävät puukaupan kilpailutusta metsänhoitoyhdistyksien avustuksella. Näillä keinoin on mahdollista saavuttaa hyvä kannattavuuden taso ja tyytyväisyys puukaupoilleen haastavinakin aikoina”, toteaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.
Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä helmi-maaliskuun vaihteessa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 504, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Tutkimuksen teki Kantar Agri Oy.
Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen puh. 044 373 9377
Metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola puh. 040 502 6810
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme