Nämä laulajat kilpailevat The Voice of Finlandin suorissa lähetyksissä

Jännittävien vaiheiden jälkeen The Voice of Finland etenee suoriin lähetyksiin, jotka kuvataan tuttuun tapaan Turun Logomossa.



Turun Logomossa suorat lähetykset etenevät niin, että ensimmäisessä lähetyksessä esiintyvät SANNIn ja Jenni Vartiaisen tiimiläiset. Sitä seuraavassa lähetyksessä puolestaan kilpailevat Elastisen ja Arttu Wiskarin tiimiläiset. Kustakin tiimistä kaksi laulajaa pääsee semifinaaliin.

The Voice of Finlandin voittaja kruunataan suorassa finaalilähetyksessä perjantaina 24. huhtikuuta.

Suorien lähetysten juontajina nähdään Heikki Paasonen, Jaana Pelkonen ja Tinni Wikström.

The Voice of Finlandin suorissa lähetyksissä lavalla nähdään laulajien lisäksi kaikki tähtivalmentajat ja vierailevia esiintyjiä. Ensimmäisessä livelähetyksessä esiintyvät Elastinen ja Maija Vilkkumaa, toisessa lähetyksessä Jenni Vartiainen ja Samuli Putro, semifinaalissa SANNI ja Vesala, finaalissa Arttu Wiskari ja Haloo Helsinki!

The Voice of Finlandin suorat lähetykset Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20.

SANNIn tiimi (livelähetys 1):

Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki

25-vuotias Flora Ann Heinäsuo on Helsingissä asuva poikkitaiteellinen tarinankertoja, joka tekee omaa musiikkia, kuvataidetta ja rakastaa luoda uutta. Flora Ann tulee kaksikielisestä perheestä. Hän on kasvanut hämeenkyröläisellä maatilalla, mutta hänellä on juuret myös Yhdysvaltojen Minnesotassa. Liveissä Flora Annia jännittää haastavien kappaleiden tulkinta. Samalla hän on innoissaan mahdollisuudesta päästä esittämään omia tulkintojaan hienoista kappaleista upean bändin kanssa, Logomon suurella lavalla.

Kristian Meurman, 46, Lohja

46-vuotias Kristian Meurman tuli tunnetuksi Idolsista vuonna 2007. Monet ovat kysyneet Kristianilta vuosien varrella, että "etkös sä ollut Voicessa?". Kysymys on jäänyt kummittelemaan Kristianin mieleen, ja se on myös yksi syy siihen, miksi hän hakeutui mukaan kisaan. Musiikki on aina ollut läsnä Kristianin elämässä, ja hän on keikkaillut oman firmansa kautta. Kristian toimii myös aktiivisesti reserviläistoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Nykyään Kristianin päätoimiala on meri- ja sisävesiliikenteen henkilökuljetuspalvelut venetaksiyrittäjänä. Kevään livelähetyksiin mies astelee rauhallisin mielin, eikä malta odottaa pääsevänsä näyttämään kyntensä.

Onni Hytönen, 21, Helsinki

21-vuotias Onni Hytönen on alunperin kotoisin Raaseporista, mutta hän asuu nykyään Helsingissä. Onni valmistui ylioppilaaksi Sibelius-lukiosta keväällä 2025, ja nyt hän elättää itsensä katusoitolla ja cover-keikoilla. Lukion jälkeen Onni on viettänyt välivuotta korottaen yo-arvosanojaan, tavoitteenaan päästä yliopistoon opiskelemaan japanin kieltä. Onni kirjoittaa kappaleita suomeksi, englanniksi ja japaniksi. Hänen suurin haaveensa on konsertoida jonain päivänä legendaarisella Nippon Budokanilla, Tokiossa. Yksi askel kohti unelmaa on Logomon suuri lava.

Saw Shane, 39, Ruokolahti

39-vuotias Saw Shane on kotoisin Myanmarista, mistä hän muutti maan epävakaan tilanteen vuoksi Suomeen vuonna 2024. Tällä hetkellä hän opiskelee lähihoitajaksi Ruokolahdella ja tekee töitä vanhusten kotihoidossa. Työssään Saw Shane laulaa usein vanhuksia piristääkseen, ja hän tulikin mukaan Voiceen työnantajansa ilmoittamana. Saw Shane rakastaa laulamista ja haluaa jakaa musiikin tuomaa voimaa muiden kanssa.

Jenni Vartiaisen tiimi (livelähetys 1):

Tara Hasan, 22, Helsinki

Helsingissä asuva 22-vuotias Tara Hasan opiskelee liiketaloutta, suuntautumisenaan markkinointi ja viestintä. Hän tekee sosiaalisen median sisällöntuotantoa omalle tililleen ja työskentelee freelancerina markkinoinnin parissa. Vapaa-ajallaan Tara harrastaa kilpanyrkkeilyä isänsä valmentamana. The Voice of Finlandissa Tara uskoo erottuvansa persoonallisuudellaan, ja hän toivoo pystyvänsä luomaan yleisölle upean tunnelman. Tara uskoo, että esiintyminen liveissä ison paineen alla puskee hänet yhä parempiin suorituksiin.

Kreetta Sihvola, 26, Helsinki

26-vuotias Kreetta Sihvola on Helsingistä kotoisin oleva musikaaliartisti ja näyttelijä. Hän valmistui keväällä 2024 Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalta, ja nykyisin hän työskentelee freelancerina erilaisten esiintymistöiden parissa. Kreetan yksi suurimmista haaveista on esiintyminen sinfoniaorkesterin solistina. Kreetta päätyi The Voice of Finlandiin aloitettuaan omassa elämässään rohkeuden aikakauden, omien sanojensa mukaan “rohkeus/röyhkeys-eran”. Hän päätti ottaa oman paikkansa yleisön edessä hyvällä asenteellaan, muilta lupia kyselemättä. Jatkopaikka kevään livelähetyksiin on yksi mahtavimmista asioista, mitä tuo teema on tuonut tullessaan.

Jaakko Seppälä, 30, Helsinki

Helsingissä asuva 30-vuotias Jaakko Seppälä työskentelee tuoteomistajana ja muusikkialan yrittäjänä. Hän järjestää ja välittää keikkoja, keikkailee freelancerina sekä toimii muusikkona ja laulajana useissa eri yhtyeissä. Jaakko kokee, että lapsuuden niin hyvät kuin huonot kokemukset ovat kasvattaneet häntä ja muovanneet hänestä empaattisen, herkän ihmisen. Jaakolle musiikki on enemmän kuin harrastus, se on lapsesta asti muovautunut elämäntapa sekä keino kokea ja välittää tunteita. Jaakon kaveriporukka on ollut vahvasti kannustamassa häntä koko Voice-matkan ajan, ja ystävät ovat tärkeä tuki myös kevään liveissä.

Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki

27-vuotias Ehea Kunelius-Laukkanen asuu Helsingissä ja on ammatiltaan alkulauluopettaja ja energiahoitaja. Ehean elämässä tapahtui suuri muutos, kun hänen molemmat isoäitinsä menehtyivät. Sen myötä hänen elämäänsä astui henkisyys. Ehea nauttii luonnossa liikkumisesta, maalaamisesta, intuitiivisesta tanssimisesta, rummuttamisesta ja laulamisesta erityisesti luonnossa. Hän toivoo antautuvansa lavalla täysin luonnon ja alkuvoiman yhteydelle. Kevään suorissa lähetyksissä Ehea toivoo voivansa laulaa yhteyttä ihmisten välille.

Arttu Wiskarin tiimi (livelähetys 2):

Arthur Rinne, 28, Vantaa

Vantaalla asuva 28-vuotias Arthur työskentelee suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa. Voiceen Arthurin ilmoitti hänen työkaverinsa, joka halusi vastata Arthurin tekemään jäynään. Arthur on ollut pienestä asti kova esiintymään, mutta suurin innostus musiikkia kohtaan alkoi Arthurin tädin esiteltyä hänelle Tina Turnerin tuotannon. Lavalla Arthur aikoo antaa kaiken, mitä hänestä lähtee. Suoriin lähetyksiin Arthur lähtee rauhaisin mielin ja hyvällä asenteella.

Merette Brandt, 35, Jyväskylä

Jyväskylässä asuva 35-vuotias Merette Brandt työskentelee tatuoijana. Tatuoinnit merkitsevät Meretelle elämää, ja hän tekee työtään intohimosta. Työn ohella Merette harrastaa musiikkia ja laulamista. Mereten mukaan kuvataide ja musiikki ovat valinneet hänet, ei toisinpäin. Esitykseensä Merette haluaa tuoda rouheutta ja tunnetta. Hän haluaa olla oma itsensä ja elää elämäänsä täysillä. Merette odottaa livejä malttamattomana ja toivoo saavansa Logomon suuresta yleisöstä hyvää lisäpotkua.

Viivi-Maria Grosvenor, 29, Kirkkonummi

29-vuotias Viivi-Maria Grosvenor asuu Kirkkonummella ja pyörittää omaa yritystä yhdessä yhtiökumppaninsa kanssa. Viivi-Maria opettaa valokuvausta ja somemarkkinointia pienyrittäjille sekä tekee yrityksille kuvauksia. Yksinhuoltajaäitinä ja yrittäjänä Viivi-Marian arki on kiireistä, mutta hänelle on myös tärkeää pystyä yhdistämään elämässään äitiys ja yrittäjyys. Musiikki on tärkeä osa sekä perheen yhteistä että Viivi-Marian henkilökohtaista ja hengellistä elämää. Suoriin lähetyksiin Viivi-Maria suuntaa tietäen, että aikoo antaa siellä kaikkensa, tuntea täysillä ja juhlia jokaista hetkeä.

Dorcas Lusajo, 21, Merikarvia

21-vuotias Dorcas Lusajo on alun perin kotoisin Tansaniasta, mutta hän tuli Suomeen lukio-opintojen perässä ja asuu nyt Merikarvialla. Dorcas aloitti laulamisen kirkossa jo lapsena ja on jatkanut sitä tähän päivään saakka. Tulevaisuudessa hän haluaa opiskella yliopistossa data-analytiikkaa tai datatiedettä, mutta hän haluaa pitää myös musiikin mukana elämässään. Kevään livejä Dorcas odottaa ristiriitaisin tuntein; jännityksellä ja suurella innolla.

Elastisen tiimi (livelähetys 2):

Selma Lepistö, 20, Espoo

Espoossa asuva 20-vuotias Selma Lepistö viettää välivuotta työskennellen päiväkodissa ja pohtii samalla, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Musiikilla on ollut suuri rooli hänen elämässään pienestä asti. Selma oli Voicessa mukana myös kaudella 13, mutta joutui tuolloin keskeyttämään kisan akuutin nielurisaleikkauksen vuoksi. Tällä kertaa hän kokee olevansa entistä valmiimpi kilpailuun. Selma on haaveillut laulajan urasta pikkutytöstä asti, ja nyt hän toivoo Voicen olevan yksi askel lähemmäs tuon haaveen toteutumista.

Jose Carlos, 33, Vantaa

33-vuotias Jose Carlos on puoliksi englantilainen ja puoliksi espanjalainen. Hän muutti Suomeen vaimonsa perässä ja asuu nyt Vantaalla. Musiikki on Joselle toivon ja itseilmaisun lähde. Hän löysi erityisesti rap-musiikin pariin veljensä kautta jo nuorena. Tulevaisuudessa Jose toivoo voivansa hyödyntää luovuuttaan ja toteuttaa musiikillisia unelmiaan. Livelähetyksissä esiintyminen on Joselle suuri unelma, josta tulee nyt totta.

Leeni Pihlakoski, 29, Espoo

Leeni Pihlakoski on 29-vuotias sosiaalipsykologi (valtiotieteiden maisteri) Espoosta. Tällä hetkellä Leeni tekee HR-asiantuntijan töitä ja edistää samalla täysillä artistiuraansa. Hän kirjoittaa lauluja ja äänittää ja työstää niitä tuottajansa kanssa. Leeni keikkailee häissä ja muissa tilaisuuksissa. Leenillä on korkeat tavoitteet musiikin saralla, ja hän haluaa päästä esittämään musiikkiaan isoille lavoille. The Voice of Finlandissa Leeni on nauttinut joka hetkestä, ja hän toivoo liveissä esiintymisen olevan maagisen upeaa.

Justiina Luukaslammi, 26, Tampere

Kauhajoelta kotoisin oleva 26-vuotias Justiina Luukaslammi asuu Tampereella ja työskentelee sairaanhoitajana leikkausosastolla. Työssä parasta on ihmisten lähellä oleminen ja heidän tukemisensa jännittävänä päivänä. Justiina harrastaa pin-upia, jossa häntä viehättää yhteisöllisyys, lämpö ja sisarellisuus sekä mahdollisuus ilmaista omaa feminiinisyyttään. Justiina haluaa elää täysillä ja sanoa elämälle kyllä. Tuo asenne on siivittänyt hänet myös The Voice of Finlandin kärkikahinoihin eli livelähetyksiin.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset:

1. livelähetys pe 3.4.

2. livelähetys pe 10.4.

Semifinaali pe 17.4.

Finaali pe 24.4.