SDP Uusimaa: Hallituksen esitys määräaikaistuksista vedettävä takaisin

Hallitus kasvattaa erityisesti naisten ja nuorten epävarmuutta työmarkkinoilla. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa Suomessa vallitsee ennätyskorkea työttömyys ja maailmantalous on erittäin epävakaassa tilassa.

Työministerin alkuperäinen esitys olisi sallinut jopa kolme peräkkäistä työsopimusta ilman määräaikaisuuden perustetta. Hallituksen lievennetyssä esityksessä ilman perusteltua syytä voidaan tehdä yksi, enintään vuoden mittainen määräaikainen työsopimus. Tämän jälkeenkin määräaikaisia sopimuksia kyseiselle työntekijälle voisi tehdä, jos niille on esittää perusteltu syy.

Hallitus perustelee esitystä nuorten työllisyyden parantamisella. Sen mukaan määräaikaisuus madaltaisi kynnystä palkata nuoria ja antaisi heille mahdollisuuden näyttää osaamistaan. Tälle väitteelle ei kuitenkaan ole esitetty uskottavaa näyttöä.

Uudenmaan sosialidemokraattien mukaan esitys voi johtaa siihen, että vakituisia työsuhteita korvataan määräaikaisilla. Tämä heikentää kaikkien työntekijöiden työsuhdeturvaa, mutta erityisesti nuorten asemaa. Se vaikeuttaisi heidän tulevaisuudensuunnitteluaan, kuten ensiasunnon hankintaa ja perheen perustamista.

Esitys heikentää merkittävästi naisten asemaa. Epävarmojen työsuhteiden lisääntyessä myös raskaussyrjintä lisääntyy. Raskaussyrjintä on jo nykyisin kiellettyä, mutta käytännössä sen todistaminen on usein vaikeaa, ellei mahdotonta. Moni ei uskalla viedä asiaa eteenpäin ammattiliittoon tai tasa-arvovaltuutetulle.

Lisäksi lakiesitys on valmisteltu puutteellisesti. Riittäviä vaikutusarviointeja ihmisten arkeen ei ole tehty. Työmarkkinaosapuolet on sivuutettu. Asiantuntijat ovat arvioineet esityksen sekavaksi sekä osin ristiriitaiseksi perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Työlainsäädäntöä tulee jatkossa valmistella yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta ratkaisut ovat kestäviä ja oikeudenmukaisia.

Oikeistohallituksen johdonmukainen linja on ollut työntekijöiden aseman heikentäminen ja omien eturyhmien suosiminen. Määräaikaisuuksia koskevalla esityksellä hallitus jälleen osoittaa, ettei se piittaa työntekijöiden, nuorten ja naisten asemasta, asiantuntijoiden näkemyksistä eikä uudistuksen vaikutuksista työllisyyteen.