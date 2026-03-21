SDP Uusimaa: Hallituksen esitys määräaikaistuksista vedettävä takaisin
23.3.2026 09:50:11 EET | SDP Uusimaa | Tiedote
Hallituksen toimet ovat taas viemässä työelämää väärään suuntaan. Vaadimme määräaikaisten työsopimusten tekemisen ilman perusteltua syytä mahdollistavan lakiesityksen vetämistä takaisin. Lakimuutokselle ei ole osoitettu selkeitä työllisyyttä parantavia vaikutuksia. Se heikentää etenkin naisten ja nuorten asemaa työmarkkinoilla.
Hallitus kasvattaa erityisesti naisten ja nuorten epävarmuutta työmarkkinoilla. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa Suomessa vallitsee ennätyskorkea työttömyys ja maailmantalous on erittäin epävakaassa tilassa.
Työministerin alkuperäinen esitys olisi sallinut jopa kolme peräkkäistä työsopimusta ilman määräaikaisuuden perustetta. Hallituksen lievennetyssä esityksessä ilman perusteltua syytä voidaan tehdä yksi, enintään vuoden mittainen määräaikainen työsopimus. Tämän jälkeenkin määräaikaisia sopimuksia kyseiselle työntekijälle voisi tehdä, jos niille on esittää perusteltu syy.
Hallitus perustelee esitystä nuorten työllisyyden parantamisella. Sen mukaan määräaikaisuus madaltaisi kynnystä palkata nuoria ja antaisi heille mahdollisuuden näyttää osaamistaan. Tälle väitteelle ei kuitenkaan ole esitetty uskottavaa näyttöä.
Uudenmaan sosialidemokraattien mukaan esitys voi johtaa siihen, että vakituisia työsuhteita korvataan määräaikaisilla. Tämä heikentää kaikkien työntekijöiden työsuhdeturvaa, mutta erityisesti nuorten asemaa. Se vaikeuttaisi heidän tulevaisuudensuunnitteluaan, kuten ensiasunnon hankintaa ja perheen perustamista.
Esitys heikentää merkittävästi naisten asemaa. Epävarmojen työsuhteiden lisääntyessä myös raskaussyrjintä lisääntyy. Raskaussyrjintä on jo nykyisin kiellettyä, mutta käytännössä sen todistaminen on usein vaikeaa, ellei mahdotonta. Moni ei uskalla viedä asiaa eteenpäin ammattiliittoon tai tasa-arvovaltuutetulle.
Lisäksi lakiesitys on valmisteltu puutteellisesti. Riittäviä vaikutusarviointeja ihmisten arkeen ei ole tehty. Työmarkkinaosapuolet on sivuutettu. Asiantuntijat ovat arvioineet esityksen sekavaksi sekä osin ristiriitaiseksi perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Työlainsäädäntöä tulee jatkossa valmistella yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta ratkaisut ovat kestäviä ja oikeudenmukaisia.
Oikeistohallituksen johdonmukainen linja on ollut työntekijöiden aseman heikentäminen ja omien eturyhmien suosiminen. Määräaikaisuuksia koskevalla esityksellä hallitus jälleen osoittaa, ettei se piittaa työntekijöiden, nuorten ja naisten asemasta, asiantuntijoiden näkemyksistä eikä uudistuksen vaikutuksista työllisyyteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni GustafssonSDP UusimaaPuh:0400805394jouni.gustafsson@sdp.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Uusimaa
SDP:n Uudenmaan piiri kokoontui Tuusulassa – ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat julkistettiin21.3.2026 13:14:28 EET | Tiedote
SDP Uudenmaan piirin sosialidemokraatit kokoontuivat lauantaina Tuusulan Hyrylän Torpalle piirikokoukseen, jossa katse suunnattiin kevään 2027 eduskuntavaaleihin. Kokouksen yhteydessä julkistettiin piirin ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat.
EMBARGO: 21.3. klo 12.30 SDP:n Pinja Perholehto ehdolle eduskuntavaaleihin: Tärkeintä on palauttaa ihmisten luottamus oman arjen turvallisuuteen21.3.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Hyvinkääläisen kansanedustajan Pinja Perholehdon mukaan ensi vaalikaudella tärkeintä on palauttaa suomalaisten usko hyvinvointivaltioon ja luottamus tulevaisuuteen.
HUSin hallituksen demarit: Emme hyväksy esitettyjä lisäleikkauksia hyvinvointialueille ja Helsinkiin emmekä sairaanhoitajien palkkojen heikennyksiä3.3.2026 15:07:32 EET | Tiedote
Kokouksessaan 2.3. yhtymähallitus hyväksyi lausunnon hyvinvointialueiden rahoituksen muutoksesta. Lakiesitys rahoituksen muutoksesta leikkaisi Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sote-rahoitusta 194 miljoonalla eurolla. Leikattavasta rahoituksesta noin kolmannes kohdistuisi erikoissairaanhoitoon.
HUSin demarit tyrmäävät Orpon hallituksen rahoituslaki esityksen9.2.2026 18:16:00 EET | Tiedote
HUSin yhtymähallituksen demarijäsenet arvostelevat kovin sanoin Orpon hallituksen esitystä sote-rahoituslain päivittämisestä.
SDP:n Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä: Keusoten tulevaisuus rakennetaan nyt3.2.2026 10:28:57 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä kokoontui järjestäytymiskokoukseen Järvenpäässä tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Ryhmä keskusteli muun muassa Keusoten kuluvan vuoden päätöksentekoon tulevista asioista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme