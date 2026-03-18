Elintarviketeollisuusliitto ry

KUTSU MEDIALLE: Selvitys elintarvikealan osaamistarpeista julki 27.3.2026

23.3.2026 10:45:09 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu

Kuva: Laura Oja / ETL

Suomalaisen elintarviketeollisuuden investoinnit ovat ennätyskorkealla, vienti on vahvistunut ja myös työllisten määrä on lisääntynyt. Alan kasvu ja uudistuminen edellyttävät tulevaisuudessakin monipuolista osaamista kaikilta koulutustasoilta.

Mutta millaista osaamista elintarvikeala tarvitsee? Millaisiin työtehtäviin?  Miten teknologian kehitys muuttaa osaamisvaatimuksia ja millaista työtä alalla on tarjolla tulevina vuosina?

Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin kuullaan Elintarviketeollisuusliiton (ETL) teettämän osaamistarveselvityksen julkistustilaisuudessa 

Aika: perjantai 27.3. klo 12–15 
Paikka: Ravintola Lasipalatsi, Palmusali, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki 

Uunituoreiden tulosten lisäksi tilaisuudessa kuullaan päättäjän, alan yrityksen sekä koulutuksen järjestäjien edustajan kommenttipuheenvuorot.  

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta ja keskustelua sekä haastattelemaan asiantuntijoita.  

Ilmoittauduthan viimeistään 26.3.2026 sähköpostilla viestinta@etl.fi 

Lisätietoja tuloksista ja haastattelupyynnöt:
Johtava asiantuntija Maiju Korhonen, puh. 040 526 0942, maiju.korhonen@etl.fi 

 
Ohjelma 

Klo 12.00 Lounas 

Klo 13.00 Tervetuloa 
Johtaja, Työ ja osaaminen Anne Somer, Elintarviketeollisuusliitto 

Osaamistarvekyselyn tulosten esittely 
Johtaja Mikko Ulander, Bondata Oy 

Kommenttipuheenvuorot 

Poliittisen päättäjän näkökulma  
Kansanedustaja Maaret Castrén, Kokoomus, sivistysvaliokunnan jäsen 

ETL:n jäsenyrityksen näkökulma 
HRD Manager Kaija Ketola-Annala, Atria Suomi Oy & ETL:n osaava työvoima -ohjausryhmän puheenjohtaja 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkökulma 
Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry 

Kahvitarjoilu ja keskustelua 

Päätössanat 
Anne Somer, Elintarviketeollisuusliitto 

Klo 15.00 Tilaisuus päättyy 

Yhteyshenkilöt

Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry

Kauppasodan vaikutukset maltilliset – ruuan vienti kasvoi vuonna 202510.3.2026 11:11:52 EET | Tiedote

Kauppasodan luomat uhkakuvat suomalaisen ruuan viennille eivät toteutuneet vuonna 2025. Ruokaa vietiin reilu 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Aiempien vuosien tapaan vienti suuntautui eniten EU-alueelle. Kasvua oli muun muassa meijerituotteiden, lihan, makeisten, rasvojen ja muiden elintarvikkeiden viennissä, ja kasvu tuli nimenomaan jalostettujen elintarvikkeiden puolelta arvon nousun myötä.

