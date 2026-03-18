KUTSU MEDIALLE: Selvitys elintarvikealan osaamistarpeista julki 27.3.2026
23.3.2026 10:45:09 EET | Elintarviketeollisuusliitto ry | Kutsu
Suomalaisen elintarviketeollisuuden investoinnit ovat ennätyskorkealla, vienti on vahvistunut ja myös työllisten määrä on lisääntynyt. Alan kasvu ja uudistuminen edellyttävät tulevaisuudessakin monipuolista osaamista kaikilta koulutustasoilta.
Mutta millaista osaamista elintarvikeala tarvitsee? Millaisiin työtehtäviin? Miten teknologian kehitys muuttaa osaamisvaatimuksia ja millaista työtä alalla on tarjolla tulevina vuosina?
Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin kuullaan Elintarviketeollisuusliiton (ETL) teettämän osaamistarveselvityksen julkistustilaisuudessa
Aika: perjantai 27.3. klo 12–15
Paikka: Ravintola Lasipalatsi, Palmusali, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki
Uunituoreiden tulosten lisäksi tilaisuudessa kuullaan päättäjän, alan yrityksen sekä koulutuksen järjestäjien edustajan kommenttipuheenvuorot.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta ja keskustelua sekä haastattelemaan asiantuntijoita.
Ilmoittauduthan viimeistään 26.3.2026 sähköpostilla viestinta@etl.fi
Lisätietoja tuloksista ja haastattelupyynnöt:
Johtava asiantuntija Maiju Korhonen, puh. 040 526 0942, maiju.korhonen@etl.fi
Ohjelma
Klo 12.00 Lounas
Klo 13.00 Tervetuloa
Johtaja, Työ ja osaaminen Anne Somer, Elintarviketeollisuusliitto
Osaamistarvekyselyn tulosten esittely
Johtaja Mikko Ulander, Bondata Oy
Kommenttipuheenvuorot
Poliittisen päättäjän näkökulma
Kansanedustaja Maaret Castrén, Kokoomus, sivistysvaliokunnan jäsen
ETL:n jäsenyrityksen näkökulma
HRD Manager Kaija Ketola-Annala, Atria Suomi Oy & ETL:n osaava työvoima -ohjausryhmän puheenjohtaja
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkökulma
Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry
Kahvitarjoilu ja keskustelua
Päätössanat
Anne Somer, Elintarviketeollisuusliitto
Klo 15.00 Tilaisuus päättyy
Maiju Korhonen, Johtava asiantuntija, ETL
Koulutus, osaaminen, alan vetovoima, osaava työvoima, maahanmuutto
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry
Suomalainen elintarviketeollisuus tavoittelee luontokadon pysäyttämistä18.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomalainen elintarviketeollisuus on asettanut tavoitteekseen pysäyttää luonto-kato omalta osaltaan vuoteen 2040 mennessä. Elintarviketeollisuusliiton (ETL) tänään julkaisema luontokäsikirja määrittää suuntaviivat alan luontotyölle sekä tarjoaa esimerkkejä ja työkaluja yritysten luontotyön vahvistamiseen.
Muistutuskutsu: elintarviketeollisuus esittelee luontotyönsä tavoitteet ja luontokäsikirjan 18.3.202617.3.2026 08:57:41 EET | Kutsu
Miten turvaamme luonnon monimuotoisuuden ja ruuan tulevaisuuden? Mitä suomalainen elintarviketeollisuus tekee luonnon hyväksi ja millainen tavoite alalla on luontotyölle?
Kauppasodan vaikutukset maltilliset – ruuan vienti kasvoi vuonna 202510.3.2026 11:11:52 EET | Tiedote
Kauppasodan luomat uhkakuvat suomalaisen ruuan viennille eivät toteutuneet vuonna 2025. Ruokaa vietiin reilu 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Aiempien vuosien tapaan vienti suuntautui eniten EU-alueelle. Kasvua oli muun muassa meijerituotteiden, lihan, makeisten, rasvojen ja muiden elintarvikkeiden viennissä, ja kasvu tuli nimenomaan jalostettujen elintarvikkeiden puolelta arvon nousun myötä.
Kutsu medialle: elintarviketeollisuus esittelee luontotyönsä tavoitteet ja uuden luontokäsikirjan 18.3.202610.3.2026 08:12:50 EET | Kutsu
Miten turvaamme luonnon monimuotoisuuden ja ruuan tulevaisuuden? Mitä suomalainen elintarviketeollisuus tekee luonnon hyväksi ja millainen tavoite alalla on luontotyölle?
Ruoka-ala odottaa kehysriihestä kasvupäätöksiä4.3.2026 10:54:48 EET | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) esittää huhtikuun kehysriiheen kolmea konkreettista painopistettä: lisätään vauhtia kasvuun ja investointeihin, otetaan täysi hyöty puhtaasta siirtymästä ja turvataan elintarvikealan ravitsemustyö.
