Vaasassa on maailman ensimmäinen hiiltä sitova pyörätie – biohiilikokeilu onnistui

23.3.2026 17:39:41 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki on kokeillut biohiilen käyttöä pyörätien rakenteissa vähentääkseen rakentamisen ilmastovaikutuksia. Kokeilun tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako biohiili tien routimiseen ja kantavuuteen, ja voisiko sitä käyttää jatkossa laajemmin. Vuoden mittaisen seurantajakson jälkeen tulokset ovat positiivisia.

Henkilö pyöräilee talvitakissa metsäisellä pyörätiellä, vieressä kulkee autotie.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

Biohiiltä käytettiin vuonna 2024 Gerbyn rantatien uuden pyörätien alimmassa kerroksessa noin 300 metrin matkalla. Biohiili on sijoitettu maan alle, ja sen päällä on normaalit rakennekerrokset ja asfaltti. Päällepäin pyörätie näyttää tavalliselta, mutta maan alla on ratkaisu, jossa ilmastotyö ja kaupunkirakentaminen yhdistyvät uudella tavalla.

Biohiili valmistetaan kasviperäisestä biomassasta. Se sitoo hiiltä ilmakehästä maaperään ja hillitsee näin ilmaston lämpenemistä. Pyörätien rakenteissa biohiili toimii hiilinieluna ja pienentää merkittävästi rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Kokeilu tukee Vaasan tavoitetta olla hiilineutraali 2020-luvulla ja on osa kunnianhimoista ilmastotyötä, josta kaupunki on saanut Euroopan komissiolta Green Leaf 2026 -palkinnon.VAA

Biohiili toimi toivotusti, mutta nosti kustannuksia

Koska biohiili sitoo itseensä tavallista enemmän nestettä, riskinä on pyörätien rakenteiden routiminen. Siksi biohiilen käyttäytymistä eri vuodenaikoina seurattiin vuoden ajan pyörätien valmistumisen jälkeen.

Ensimmäisen vuoden seurantajakso on nyt päättynyt, ja tulokset ovat positiivisia. Pyörätie ei ole routinut, ja sen kantavuus on pääosin vaatimusten mukainen. Rakenteellisesti biohiilen käyttö päällysrakenteen alla on siis mahdollista.

Kokeilussa ei kuitenkaan havaittu suoraa hyötyä itse pyörätien rakentamiseen. Biohiilen käyttö nosti kustannuksia, eikä rakenteellista etua verrattuna tavanomaiseen ratkaisuun saatu.

– Mahdollisuus sitoa hiiltä ja kompensoida rakentamisen päästöjä painaa vaa’an kuitenkin positiivisen puolelle, projekti-insinööri Samuli Huusko sanoo.

Vaasassa ei toistaiseksi ole suunnitelmia jatkaa biohiilen käyttöä. Tulosten seuranta jatkuu kaupungin omasta toimesta vielä tulevina vuosina.

– Jotta biohiilen käytöstä olisi hyötyä, sitä pitäisi pystyä tuottamaan suuria määriä lähellä käyttöpaikkaa. Näin kustannukset ja kuljetuksesta syntyvät päästöt jäisivät pienemmiksi, Huusko selittää.

Tulokset kiinnostavat myös kansainvälisesti

Vaasassa tehty kokeilu on ainutlaatuinen, sillä kukaan ei ole käyttänyt biohiiltä rakennekerroksissa koskaan aikaisemmin. Kokeilu on kerryttänyt arvokasta tietoa biohiilen käytöstä, ja tuloksia voidaan hyödyntää projekteissa ympäri maailman. Samaa konseptia voidaan soveltaa myös muunlaiseen katu- ja tieinfraan.

Hanke on saanut Business Finlandilta 100 000 euroa EU:n RRF-rahoitusta osana vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa. 

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Henkilö pyöräilee talvitakissa metsäisellä pyörätiellä, vieressä kulkee autotie.
Päällepäin pyörätie näyttää tavalliselta, mutta maan alla on ratkaisu, jossa ilmastotyö ja kaupunkirakentaminen yhdistyvät uudella tavalla.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
Kyltti pyörätien varrella, jossa lukee: "Vaasa - Katurakenteen biohiilikokeilu, Aikajakso: 2024-2025, Tilaaja: Vaasan kaupunki, Toteutus: GRK, Suunnittelu: Sitowise, Rahoittaja: Business Finland".
Lähikuva henkilön jaloista polkupyörän polkimilla märällä asfaltilla.
