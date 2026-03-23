Neurokehityksellisten oireyhtymien diagnoosien yleistyminen heijastuu Kelan järjestämään kuntoutukseen – erityisesti esi- ja alakouluikäiset pojat korostuvat saajissa
24.3.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Kelan järjestämään kuntoutukseen osallistuvien alle 16-vuotiaiden määrä on kasvanut viime vuosina. Kasvu kohdistuu erityisesti puhe- ja toimintaterapiaan ja heijastaa neurokehityksellisten häiriöiden, kuten kehityksellisen kielihäiriön ja ADHD:n, diagnoosien yleistymistä. Vuonna 2025 kuntoutusta sai noin 21 700 poikaa ja 10 000 tyttöä. Merkittävin saajaryhmä ovat esi- ja alakouluikäiset pojat.
Alle 16‑vuotiaiden määrä Kelan järjestämässä kuntoutuksessa kasvoi vuosina 2017–2025 noin 81 prosenttia eli 17 490 henkilöstä 31 695 henkilöön.
Kelan järjestämän kuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2025 yhteensä 539 miljoonaa euroa, ja tästä alle 16‑vuotiaisiin kohdistui 196 miljoonaa euroa, eli noin kolmasosa kaikista kuntoutusmenoista.
Lasten ja varhaisnuorten kohdalla puhe‑ ja toimintaterapia ovat käytetyimmät palvelut.
– Lasten terapiapalvelujen käyttö on kasvanut merkittävästi etenkin 2020-luvulla, ja kyse on laajemmasta kehityssuunnasta. Suomessa on käynnissä merkittävä muutos siinä, miten ja milloin tukea tarvitaan ja apua haetaan. Erityisen huomionarvoinen trendi liittyy alakouluikään, joka on lapsen kehityksen kannalta erityisen herkkä ja tärkeä vaihe, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori.
Esi- ja alakouluikäiset lapset muodostavat Kelan kuntoutuksessa merkittävän saajaryhmän. Heidän osuutensa on kasvanut tasaisesti vuosien 2017 ja 2025 aikana. 6–12-vuotiaissa lapsissa Kelan kuntoutusta saavien poikien osuus on noussut saman ikäisessä väestössä 3,7 prosentista 7,3 prosenttiin ja tyttöjen 1,5 prosentista 3,3 prosenttiin. Erityisesti esi- ja alakouluikäiset 6–9-vuotiaat pojat erottuvat merkittävänä saajaryhmänä.
Kelan tilastojen perusteella lasten ja varhaisnuorten kuntoutukseen hakeutumisesta ja ohjautumista selittävät ennen kaikkea neurokehitykselliset oireyhtymät, kuten kehityksellisen kielihäiriön, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD), monimuotoisen kehityshäiriön ja autismikirjon diagnoosit sekä näihin liittyvät sosiaalisen toimintakyvyn haasteet.
Terapioiden kysynnän kasvu seuraa ADHD-diagnoosien yleistymistä
Neurokehityksellisten oireyhtymien ja erityisesti ADHD:n diagnoosit ovat jo hyvin yleisiä lapsiväestössä. Myös ADHD-lääkkeiden käyttö jatkaa kasvuaan.
– Kelan terapioiden kysynnän kasvu on aika looginen seuraus diagnoosien yleistymisestä ja vahvistaa käsitystä, että Kelan ja yksityisten palveluntuottajien vastuulla on pitkäkestoisten terapioiden järjestäminen Suomessa, Vuori toteaa.
Kelassa on parhaillaan menossa Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa -projekti (Kirjo-projekti), jossa kehitetään neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen sujuvuutta yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa.
– Ajoissa annettu tuki esimerkiksi juuri 6– 9-vuotiaiden lasten vanhemmille tai neuromoninaisuuden huomioiva kouluympäristö voivat osaltaan vähentää diagnostisen prosessin ja vaativampien kuntoutusmuotojen tarvetta. Kirjo-projektin alueellisissa toimenpiteissä korostuvat eri ammattilaisten yhteistyötä tehostavat toimintamallit, joiden ansiosta oikean avun piiriin pitäisi päästä entistä sujuvammin, kertoo Kirjo-projektin projektipäällikkö Riina-Maria Leskelä.
Kela järjestää myös muun muassa perhekuntoutusta neurokehityksellisiin häiriöihin.
Miika Vuoritutkimuspäällikkö,KelaPuh:020 634 1790etunimi.sukunimi@kela.fi
Riina-Maria Leskeläprojektipäällikkö,KelaPuh:020 634 1663etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Kelan viestintäjohtajaksi on valittu Jussi Salmi23.3.2026 15:54:42 EET | Tiedote
Kelan viestintäjohtajaksi on valittu valtiotieteiden maisteri Jussi Salmi. Salmi siirtyy Kelaan ympäristöministeriöstä, jossa hän toimii viestintäjohtajana. Salmi aloittaa uudessa tehtävässään 1.5.2026.
FPA: Pristaket för talterapitjänster säkerställer finansieringen och kontinuiteten20.3.2026 14:15:00 EET | Pressmeddelande
Det pristak som FPA fastställt för talterapi har väckt offentlig debatt om tillgången till tjänster och om terapeuternas försörjning. Vid FPA ses pristaket som ett sätt att säkerställa kontinuiteten för talterapitjänsterna och en hållbar finansiering.
Puheterapian hintakatto varmistaa palvelujen rahoitusta ja jatkuvuutta20.3.2026 14:15:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan puheterapiaan asettama hintakatto on herättänyt julkista keskustelua palvelujen saatavuudesta ja terapeuttien toimeentulosta. Kelassa hintakatto nähdään keinona varmistaa puheterapiapalvelujen jatkuvuus ja kestävä rahoitus.
Redan var nionde pojke i lågstadieåldern använder adhd-läkemedel – också tonårsflickor och unga kvinnor framträder i statistiken19.3.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande
Användningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka, särskilt bland pojkar i lågstadieåldern och bland tonårsflickor och unga kvinnor. År 2025 använde 11 % av pojkarna i lågstadieåldern och 6 % av tonårsflickorna adhd-läkemedel. Ökningen av antalet nya användare av läkemedlen har mattats av inom vissa grupper, men forskarna uppskattar att användningen kommer att fortsätta att öka några år framöver.
ADHD-lääkkeitä käyttää jo joka yhdeksäs alakouluikäinen poika – tilastoissa erottuvat myös teinitytöt ja nuoret naiset19.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). ADHD-lääkkeiden käyttö kasvaa edelleen, etenkin alakouluikäisillä pojilla sekä teinitytöillä ja nuorilla naisilla. Vuonna 2025 lääkkeitä käytti 11 % alakouluikäisistä pojista ja 6 % teinitytöistä. Uusien lääkityksen aloittajien kasvu on taittunut joissakin ryhmissä, mutta tutkijat arvioivat, että vuosittaisen käytön kasvu tulee edelleen jatkumaan muutamia vuosia.
