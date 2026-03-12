Maailman suurimmat laulukilpailupalkinnot jaossa nuorille lahjakkuuksille Mirjam Helin -kilpailussa Turussa 2027 – miksi kisaa kannattaa seurata?

26.3.2026 15:00:00 EET | Suomen Kulttuurirahasto | Tiedote

Turussa kesäkuussa 2027 järjestettävä X Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu saa tuomaristonsa puheenjohtajaksi kansainvälisen laulajatähtemme, sopraano Camilla Nylundin. Kilpailun palkinnot ovat maailman suurimmat. Voittaja saa 60 000 euroa. 

Kesäkuussa 2027 Turkuun on odotettavissa laulun ja kilpailujen ystäviä Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Samoin kuin urheilutapahtumat, laulukilpailut vetävät puoleensa yleisöä, joka haluaa eläytyä kisatunnelmaan ja kannustaa omia suosikkejaan.

”Laulukilpailussa yleisö pääsee todistamaan tähtien syttymistä. On mielenkiintoista seurata nuorten laulajien jännitystä ja onnistumisia. Kyse on valtavasta määrästä taitoa ja tunnetta. Kilpailussa yleisö pääsee parhaimmillaan osaksi elämää suurempia hetkiä”, sanoo Mirjam Helin -kilpailun johtaja Päivi Loponen-Kyrönseppä.

Kansainvälisesti korkealle tasolle yltäminen vaatii laulajalta vuosien intensiivistä kouluttautumista ja harjoittelua. Tekninen taituruus vie pitkälle, mutta laulajan persoonallisuudella, tulkinnalla ja taiteellisella näkemyksellä on vähintään yhtä suuri merkitys.

Mirjam Helin -kilpailun tuomaristo on kansainvälinen, ja se koostuu eturivin klassisista laulajista ja musiikkialan vaikuttajista. Tuomariston puheenjohtajaksi on kutsuttu Camilla Nylund, joka kuuluu kansainvälisesti kysytyimpiin laulajatähtiimme. Moninkertaisesti palkittu sopraano vierailee säännöllisesti maailman merkittävimmissä oopperataloissa, kuten Wienin ja Baijerin valtionoopperoissa, New Yorkin Metropolitanissa, Milanon La Scalassa, Pariisin Bastillessa sekä Berliinin ja Hampurin valtionoopperoissa.

”Mirjam Helin -laulukilpailu tarjoaa nuorille laulajille mahdollisuuden astua yleisön eteen ja edetä kohti kansainvälistä uraa. Jo kilpailusuoritukseen valmistautuminen kannustaa laajentamaan ohjelmistoa, harjoittelemaan lavaesiintymistä ja hiomaan tekniikkaa. Osallistuminen vaatii kuukausien määrätietoisen työn, jonka hedelmistä niin tuomaristo kuin yleisö pääsevät nauttimaan", sanoo Camilla Nylund.

Kansainvälinen Mirjam Helin -kilpailu kuuluu maailman merkittävimpiin laulukilpailuihin. Vuodesta 1984 asti kilpailu on järjestetty Helsingissä, mutta vuonna 2027 on vuorossa Turku ja sinne pian valmistuva musiikkitalo Fuuga. Turussa Mirjam Helin -kilpailu laajenee kaksiviikkoiseksi laulua juhlivaksi kaupunkifestivaaliksi, joka tarjoaa runsaasti myös maksutonta ohjelmaa oopperakaraokesta mestarikursseihin. Turun kaupunki on tapahtuman pääyhteistyökumppani. Loppukilpailussa musiikkitalo Fuugassa soittaa Turun Filharmoninen orkesteri ylikapellimestarinsa John Storgårdsin johdolla. 

Mirjam Helin -kilpailu tekee unelmista totta

Moni Mirjam Helin -laulukilpailussa menestyneistä nuorista lahjakkuuksista on myöhemmin noussut kansainvälisen laulumaailman huipulle. Heitä ovat muun muassa Olaf BärElīna Garanča, René Pape, Kateryna KasperNadine SierraAndrea Rost ja Julia Lezhneva

Mirjam Helin -kisan palkinnot ovat kansainvälisten klassisen laulun kilpailujen suurimmat. Pääpalkinto on 60 000 euroa, ja muut finalistit palkitaan 10 000–40 000 eurolla. Yhteensä palkintosumma on yli 200 000 euroa. Rahapalkintojen lisäksi kilpailussa menestyneitä tuetaan tarjoamalla esiintymissopimuksia sekä uravalmennusta.

Laulukilpailuun odotetaan noin viittäsataa hakijaa neljästäkymmenestä maasta, ja mukaan valittavat 36 nuorta lahjakkuutta kilpailevat yhdessä sarjassa. Kilpailun säännöt, ohjelmistovaatimukset, haun ja kilpailun aikataulut sekä palkinnot on nyt julkaistu osoitteessa mirjamhelin.fi.

Mirjam Helin -kilpailu rahoitetaan Suomen Kulttuurirahaston Mirjam ja Hans Helinin nimikkorahastosta. Suurlahjoituksen Kulttuurirahastolle tehnyt professori Mirjam Helin (1911–2006) oli laulutaiteilija ja pidetty laulunopettaja. Hän halusi, että lahjoituksen turvin Suomeen syntyy maailman tasokkain klassisen laulun kilpailu. Ensimmäinen Mirjam Helin -kilpailu järjestettiin 1984.

X Kansainvälinen Mirjam Helin -laulukilpailu ja -festivaali 5.6.–17.6.2027

  • Alkukilpailu: 7.–9.6.2027 Sigyn-salissa
  • Välikilpailu: 11.–12.6.2027 Fuugan konserttisalissa
  • Loppukilpailu: 17.6.2027 Fuugan konserttisalissa, Turun filharmoninen orkesteri johtajanaan John Storgårds
  • Early bird -lippupaketit tulevat myyntiin 16.4.2026 ja yksittäiset liput lokakuussa 2026.
Camilla Nylund on Mirjam Helin -kilpailun 2027 tuomariston puheenjohtaja.
Oopperakaraokea vuoden 2024 Mirjam Helin -kisoissa.
Mezzosopraano Jingjing Xu voitti Mirjam Helin -laulukilpailun 2024.
Mirjam Helin sekä voittajat Ning Liang ja Vladimir Chernov ensimmäisessä Mirjam Helin -laulukilpailussa vuonna 1984.
Mirjam Helin -kisan 2024 finalistit Helsingin Musiikkitalon lavalla.
Suomen Kulttuurirahasto on valtakunnallisesti toimiva yksityinen säätiö, joka rakentaa moniarvoista ja kestävää yhteiskuntaa, toimii tieteen, taiteen ja kulttuurin puolesta sekä kannustaa tulevaisuuden huippuja kohti läpimurtoja.

Myönnämme apurahoja tieteelle ja taiteelle. Seitsemäntoista maakuntarahastoamme kattavat koko maan. Myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia ovat osa toimintaamme. Lukuisilla muusikoilla on käytössä soitinkokoelmamme arvosoittimia. 

