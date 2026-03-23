Caisa täyttää 30 vuotta – monikulttuurisesta kohtaamispaikasta kehittyi moninaisuuden suunnannäyttäjä Helsingissä
23.3.2026 14:47:53 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Kulttuurikeskus Caisa on kasvanut kolmessa vuosikymmenessä merkittäväksi toimijaksi, joka tuo taiteen ja kulttuurin keinoin esille Helsingin moninaisuutta ja aliedustettuja tekijöitä.
Vähemmistöt ja marginaalikulttuurit näkyvät sekä Caisan ohjelmistossa että taiteilijoissa. Tänäkin keväänä Caisassa käsitellään muun muassa vammaisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä teemoja. Gallerianäyttelyihin järjestetään viittomakielisiä opastuksia, esityksissä on käytössä aistiapuvälineitä ja esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Inkluusio on keskeinen lähtökohta kaikelle Caisan toiminnalle.
– Tarjoamme ammattimaiset olosuhteet niille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille, jotka eivät mahdu joillekin muille lavoille – tai joille niille pääsy on vaikeaa. On tärkeää, että on olemassa turvallisempi tila myös vähemmistöistä tuleville tekijöille, teemoille ja yleisöille. Meillä jokainen on tervetullut kulttuurin pariin ilman samanlaisuuden vaatimusta, sanoo Cátia Suomalainen Pedrosa, kulttuurikeskus Caisan johtaja.
Caisan ohjelmisto kootaan open call -periaatteella, jolloin kuka tahansa voi hakea teoksellaan mukaan. Se mahdollistaa matalamman osallistumiskynnyksen ja haastaa pohtimaan, kenen tekemä taide näkyy ja kuuluu yhteiskunnassa. Kulttuurituotannon lisäksi Caisa toimii moninaisuustyön asiantuntijana.
– Pyrimme tunnistamaan, ketkä ovat vaarassa jäädä ulkopuolelle ja poistamme osallistumisen esteitä. Moninaisuus ei ole irrallinen lisä, vaan sen pitää olla mukana taiteen ja kulttuurin rakenteissa ja kaikessa tekemisessä, Suomalainen Pedrosa lisää.
Tuore kävijätutkimus: Caisaan tullaan sisältöjen vuoksi
Kun Caisa perustettiin Helsingin Kaisaniemeen 1990-luvulla, lisääntyvä maahanmuutto haastoi Helsinkiä tarkastelemaan itseään uudesta näkökulmasta. Tarvittiin kansainvälinen kohtaamispaikka, joka tuki uusia kaupunkilaisia kotoutumisessa. Sittemmin Caisa on siirtynyt Elannon vanhalle Leipätehtaalle Sörnäisiin ja sen roolikin on laventunut: monikulttuurisesta keskuksesta on kehittynyt moninaisuuden suunnannäyttäjä Helsingissä.
– Helsinki on muuttunut ja moninaistunut valtavasti 30 vuodessa, mutta tarve puolustaa yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia ei ole vähentynyt, päinvastoin. Ajassa, jossa vastakkainasettelu kasvaa, niiden tärkeys vain korostuu entisestään, painottaa Suomalainen Pedrosa.
Caisan merkitys näkyy myös kaupunkilaisten kokemuksissa. Vuonna 2025 Caisa toteutti yhdessä nSight Oy:n kanssa kävijätutkimuksen, johon vastasi 600 helsinkiläistä. Tutkimuksen mukaan Caisaan tullaan erityisesti sellaisten sisältöjen vuoksi, joita muualta Helsingistä on vaikea löytää: vaihtoehtoisen ja moninaisen ohjelmiston takia. Vastaajat myös kuvasivat Caisaa turvalliseksi ja esteettömäksi tilaksi, jossa on mahdollisuus kohdata muita.
Merkkivuotta juhlistavat klubi-illat
Caisan 30-vuotisjuhla näkyy pitkin kevättä järjestettävissä synttäriklubeissa. Juhlavuoden avaa perjantaina 27.3. Compañía Kaari & Roni Martin Goes Roots -esityksellään. Huhtikuussa (pe 17.4.) on vuorossa Flagellate-leväkonsertti, jossa yhdistyvät levien keruu luonnosta ja musiikkiesitys konserttisalipuitteissa.
Kevään ohjelmistossa nähdään myös inklusiivista tanssia, kuten Eye Dance Internationalin Depths and Horizons to 7.5. – la 9.5. Näkövammaisille ja näkeville suunnattu teos haastaa perinteiset tanssin kokemisen tavat: sitä ei katsota etäältä, vaan siihen osallistutaan aistien kautta. Esitys rakentuu liikkeestä, äänistä, tuoksuista ja tuntemuksista, ja siinä hyödynnetään myös syötäviä lavasteita.
Kesäkuussa Caisa toimii viime vuoden tapaan koko kaupungin Nuorten Pride Housena, eli 13–25-vuotiaiden sateenkaarevien nuorten omana tilana ja kohtaamispaikkana. Nuorten Pride Housen tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan lähempänä tapahtumaa.
Caisan kevätkauden ohjelmistoon voi tutusta osoitteessa caisa.fi.
Yhteyshenkilöt
Cátia Suomalainen PedrosaKulttuurikeskus Caisan johtajaKulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunkiPuh:040 754 2303catia.suomalainenpedrosa@hel.fi
Johanna YrjöläViestintäsuunnittelijaKulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunkiPuh:040 546 0536johanna.yrjola@hel.fi
Caisa on 1996 perustettu kulttuurikeskus, joka edistää taiteen ja kulttuurin keinoin Helsingin kehittymistä monimuotoiseksi kaupungiksi. Caisassa järjestetään esityksiä, tapahtumia ja näyttelyitä sekä annetaan taideopetusta. Tiloja on mahdollista myös vuokrata. Kulttuurikeskus Caisa on avoin kaikille! Caisan kotisivut - http://www.caisa.fi.
Ennakkotiedote kulttuurin- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokouksesta 26.3.202623.3.2026 16:00:37 EET | Tiedote
Kokouksessa päätetään muun muassa nuorten alueellisen ja väestöryhmien välisen segregaation ehkäisemiseen tarkoitetun 196 000 euron suuruisen avustuksen jakamisesta kymmenelle helsinkiläiselle yhdistykselle.
Jubilerande Caisa fyller 30 år – från en mångkulturell mötesplats till en föregångare för mångfald i Helsingfors23.3.2026 14:51:19 EET | Pressmeddelande
Kulturcentret Caisa har under tre decennier vuxit till en betydande aktör som med hjälp av konst och kultur lyfter fram mångfalden i Helsingfors och underrepresenterade konstnärer.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 24.3.202619.3.2026 16:04:58 EET | Tiedote
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee kokouksessaan 24.3. muun muassa toimialan vuoden 2025 tilinpäätöstä, Pukinmäen nuorisotalon ja kirjaston väistötilatarvetta sekä useita valtuustoaloitteisiin annettavia lausuntoja.
Verksamheten Kulturens fadderbarn som Helsingfors stad koordinerar blir en permanent tjänst för barnfamiljer17.3.2026 18:15:00 EET | Pressmeddelande
Den mycket populära verksamheten Kulturens fadderbarn fortsätter från och med 2027 som en permanent tjänst som staden koordinerar. Tjänsten förblir även i fortsättningen avgiftsfri för barn i i Helsingfors i åldern 0 till 6 år och deras närstående. Verksamheten, som inletts som ett gemensamt projekt mellan staden, Jane och Aatos Erkkos stiftelse och konst- och kulturaktörer, ska utvecklas så att den blir ännu mer jämlik och tillgänglig. Konst- och kulturaktörer kommer framöver att producera innehåll för projektet Kulturens fadderbarn med hjälp av ett särskilt bidrag, vars öppna ansökan inleds i april.
Kulttuurin kummilapset -toiminnasta pysyvä Helsingin kaupungin koordinoima palvelu lapsiperheille17.3.2026 18:15:00 EET | Tiedote
Suuren suosion saavuttanut Kulttuurin kummilapset -toiminta jatkuu vuodesta 2027 alkaen kaupungin koordinoimana pysyvänä palveluna, joka säilyy jatkossakin maksuttomana kaikille helsinkiläisille 0–6-vuotiaille lapsille ja heidän lähiaikuisilleen. Kaupungin, Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteishankkeena aloitettua toimintaa kehitetään entistä yhdenvertaisempaan ja saavutettavampaan suuntaan. Taide- ja kulttuuritoimijat tuottavat Kulttuurin kummilapset -sisältöjä jatkossa erillisavustuksella, jonka avoin haku käynnistyy huhtikuussa.
