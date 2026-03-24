Kasvua ja jopa 20 miljardin investointipotentiaali Suomeen – yhdeksän ratkaisua yhteiskunnan haavoittuvuuksien purkuun
24.3.2026 15:30:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
EK:n ja Teknologiateollisuuden tuore raportti tunnistaa yhdeksän keskeistä investointiratkaisua, joilla voidaan vähentää Suomen riippuvuutta kansainvälisten toimitusketjujen häiriöistä ja samanaikaisesti sekä vahvistaa Suomen huoltovarmuutta että luoda uutta kasvua.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Teknologiateollisuus luovuttivat 24.3.2026 pääministeri Petteri Orpolle Kasvua kriisinkestävyydestä -raportin, jossa tarkastellaan Suomen teollisuuden tuontiriippuvuuksia ja logistisia haavoittuvuuksia. Selvitys tunnistaa samalla investointimahdollisuuksia, jotka synnyttävät miljardiluokan kasvupotentiaalin Suomeen.
Selvityksessä käytiin eri sektoreilta kattavasti läpi hankeaihioita, joista yhdeksän arvioitiin strategisesti merkittävimmiksi jatkovalmisteluun. Valitut hankkeet mahdollistaisivat noin 20 miljardin euron investoinnit ja voisivat tuoda vuosittain 10 miljardin euron liikevaihdon. Hankkeiden taloudelliset edellytykset vaihtelevat täysin markkinaehtoisista investoinneista julkista tukea ja EU-tason rahoitusmekanismeja edellyttäviin kokonaisuuksiin.
Keskeisimmät hankkeet koskevat sähköverkon kriittisiä laitteita, kaasuinfrastruktuuria ja hiilidioksidin talteenoton ratkaisuja. Muuntajien ja kytkinlaitteistojen kotimaisen tuotannon vahvistaminen tukisi sähköverkon laajentamista ja loisi vientimahdollisuuksia. Biometaanin ja synteettisen metaanin tuotanto sekä maakaasuputkiyhteyden kehittäminen voisivat vähentää riippuvuutta nesteytetyn maakaasun tuonnista, samalla kun yhteys Pohjois-Norjan kaasukentille mahdollistaisi teknologisten nielujen kustannustehokkaan käyttöönoton.
– Suomen talouden rakenteelliset riippuvuudet on tunnistettava realistisesti. Kriisinkestävyys ei synny itsestään, vaan se edellyttää pitkäjänteisiä investointeja ja kykyä tehdä strategisia valintoja. Parhaimmillaan nämä investoinnit vahvistavat samanaikaisesti sekä varautumista että talouskasvua, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.
Teollisuuden investointipäätökset tehdään globaalissa kilpailussa, muistuttaa Teknologiateollisuuden johtaja Helena Soimakallio.
– Jos haluamme vahvistaa kriisinkestävyyttä ja samalla houkutella Suomeen uusia investointeja, tarvitsemme ennakoitavan sääntely-ympäristön, toimivaa infrastruktuuria sekä varmuutta raaka-aineiden ja energian saatavuudesta, Soimakallio sanoo.
Raportin luovutustilaisuudessa sitä kommentoivat myös Sdp:n puheenjohtaja Antti Lindtman, elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps), keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, sotatalouspäällikkö Jari Mikkonen sekä Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.
Ratkaisut yhdeksään keskeiseen riippuvuuteen:
1. Sähköverkon laitteiden kotimaisen tuotannon vahvistaminen
Kriittisten laitteiden, kuten muuntajien ja kytkinlaitteistojen, kotimaisen tuotannon laajentaminen vahvistaisi huoltovarmuutta ja loisi mahdollisuuden rakentaa kilpailukykyinen vientiklusteri Euroopan kasvaville markkinoille.
2. Vaihtoehtoisten logististen reittien vahvistaminen
Huoltovarmuutta merkittävästi tukevia hankkeita olisivat Narvikin sataman laajennus ja Narvik-Haaparanta ratayhteyden kahdennus, Haaparanta-Oulu (tai Raahe) raideyhteyden muuttaminen eurooppalaiselle raideleveydelle, Länsirannikon satamien ja logistiikkaterminaalien kapasiteetin nosto sekä laajennettu energia- ja logistiikkakäytävä Kolarista Skibotniin ja Hammerfestiin.
3. LNG-riippuvuuden poistaminen kotimaisella tuotannolla ja yhteydellä Norjaan
Suomi on osin riippuvainen tuontikaasusta, jota tuodaan pääosin nesteytettynä maakaasuna (LNG) EU:n ulkopuolelta. Biometaanin ja synteettisen metaanin tuotannon skaalaus, kaasuverkon laajentaminen ja mahdollinen maayhteys Norjaan poistaisivat riippuvuuden.
4. CO2-infrastruktuurin luominen ja teknologisten hiilinielujen vauhdittaminen
Suomeen rakennettava hiilidioksidin talteenoton ja siirron infrastruktuuri, kuten putkiyhteys Pohjois-Norjan kaasukentille, voisi mahdollistaa teollisuuden päästöjen varastoinnin, tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.
5. Metallurgisen kivihiilen korvaaminen kotimaisella arvoketjulla
Siirtyminen vetypelkistykseen lisäisi teräksen arvoketjun strategista autonomiaa ja vähentäisi riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Vetyterästehtaat voisivat olla laajemman vetysektorin ja infrastruktuurin ankkuriprojekteja
6. Alumiinitehdas ja jatkojalostus
Kotimainen alumiinituotanto vahvistaisi kriisinkestävyyttä ja voisi synnyttää uuden teollisen klusterin erityisesti konepaja- ja puolustusteollisuuden tarpeisiin.
7. Fossiilivapaa kemiankompleksi Kilpilahdessa
Petrokemian syötteiden omavaraisuutta voitaisiin lisätä konvertoimalla nykyinen tuotantokeskittymä lähes fossiilivapaaksi kokonaisuudeksi. Toteutus edellyttäisi sääntelykehikon kehittämistä, kannustimia ja teollisuuden tiivistä yhteistyötä.
8. Kestävän lentopolttoaineen (SAF) tuotanto
Metsäteollisuuden sivuvirtoihin perustuva SAF-tuotanto tarjoaisi kustannustehokkaan kotimaisen raaka-ainepohjan ja loisi uusia arvoketjuja.
9. Rikin ja lipeän omavaraisuuden vahvistaminen
Akkukemian jätevirtoihin perustuva sulfaatinpoistolaitos lisäisi rikin ja lipeän omavaraisuutta ja mahdollistaa uusia akkuteollisuuden investointeja.
Kasvua kriisinkestävyydestä -raportti
Lisätiedot:
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (yhteydenottopyynnöt viestintäjohtaja Nora Elersin kautta p. 050 574 6977)
johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry, p. 040 550 7706
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä osaajia, jotta suomalaiset yritykset voivat menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Yritykset tarvitsevat sekä huippuosaajia että osaavia perustason ammattilaisia. EK:n tavoitteena on vähintään 45 000 työperäistä nettomaahanmuuttajaa vuosittain.
Hyvä toimitus/ toimittaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Sitra järjestävät tiistaina 24.3.2026 klo 8.00 alkaen aamiaistilaisuuden Suomen tekoälyekosysteemin nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuudessa kuullaan AI-gigafactoryhankkeeseen liittyvän vaikutustenarviointityön tuloksia, keskustellaan suomalaisen tekoälyinfrastruktuurin mahdollisuuksista elinkeinoelämälle sekä luodaan tilannekuvaa Suomen tekoälyekosysteemin vahvuuksista ja kehitystarpeista. Aika: ti 24.3. klo 8.30–10.30, aamiaista tarjolla klo 8 alkaen Paikka: Sofia, Sonckin sali, Sofiankatu 4C Ilmoittautuminen tilaisuuteen Ohjelma klo 8.30-10.30 Tilaisuuden avaus ja tervetulosanat Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK EU AI Gigafactory -hanke: vaikutustenarvioinnin keskeiset tulokset ja havainnot Juuso Soininen, Partner and Director, Tech & AI Transformation, BCG Kommenttipuheenvuorot Pasi Toivanen, SVP, Strategic Government & Industry Initiatives, Geopolitical & Government Relations, Nokia Jenny Hasu, Manager, relations
Elinkeinoelämän järjestöt ottavat yhdessä kantaa perintö- ja lahjaveron poistamisen puolesta. Kannanotossa ovat mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto sekä Suomen Yrittäjät.
Maailmatilanteen kasvava epävarmuus on tällä hetkellä suomalaisyritysten ylivoimaisesti suurin huolenaihe vientimarkkinoilla. Kotimaassa taas pelätään kohoavien kustannusten syövän yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, vaikka odotukset viennin kasvulle ovat vahvistuneet syksyisestä. EU:lta yritykset odottavat tiukempia toimia Trumpin tulleihin ja uusia kauppadiilejä viennin vauhdittamiseksi. EK:n helmikuisen Vientibarometrin perusteella viennin kasvuodotukset ovat vahvistuneet 7 prosenttia verrattuna syyskuun arvioihin: 47 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana ja 45 prosenttia odottaa sen säilyvän ennallaan. 8 prosenttia varautuu viennin supistumiseen, kun syyskuussa vastaava luku oli 13 prosenttia. Kyselytulokset kerättiin ennen Lähi-idän kriisin leimahtamista. EK:n johtajan Timo Vuoren mukaan sen vaikutukset voivat varjostaa näkymiä jatkossa, eritoten poikkeusolojen pitkittyessä: "Polttoaineiden ja logistiikan kallistuminen on huono uutinen
