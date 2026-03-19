Muutos- ja säästöohjelma vaikutti laajasti Ylen toimintaan vuonna 2025

Yhtiön hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouksessaan 16.3.2026. Ylen hallintoneuvosto käsitteli tilinpäätöksen kokouksessaan 24.3.2026. Yle on julkaissut vuoden 2025 yhtiön toiminnasta kattavasti kertovan vuosikertomuksen verkkosivuillaan.

“Muutoksista huolimatta suhteemme suomalaisiin säilyi vahvana ja Ylen digitaalisten palveluiden käyttö nousi ennätystasolle. Tavoitteena on jatkaa uudistumista, jotta voimme säilyä yhteiskuntaa vahvistavana julkisen palvelun mediana myös tulevaisuudessa”, sanoo Ylen toimitusjohtajana lokakuussa 2025 aloittanut Marit af Björkesten.

Ylen strategiaa päivitettiin vuonna 2025. Päivitetyn strategian tavoitteena on vastata suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin, median käyttötapojen yhä nopeampaan kehitykseen ja suomalaisten odotuksiin Yleä kohtaan.

Yhtiön tilikauden tulos oli 19,3 miljoonaa euroa – yhtiö varautui nettorahoituksen vähenemiseen

Ylen liikevaihto vuonna 2025 oli 544,5 miljoonaa euroa (546,0) ja se pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 prosenttia. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,6 miljoonaa euroa (2,4). Kaikki tuotot yhteensä olivat 548,2 miljoonaa euroa (548,4), josta Yle-veroon pohjautuvan määrärahan osuus oli 98,4 prosenttia (98,4).

Tilikauden liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (0,7) ja tilikauden voitto 19,3 miljoonaa euroa (−0,8). Tilikauden tulos oli suunniteltua parempi.

Ylen tulos vaihtelee vuosittain, mutta vuosittaisten tulosvaihteluiden tulee kattaa toisensa siten, että talous pysyy pitemmällä aikajänteellä tasapainossa. Yhtiön toimintaa on pyritty sopeuttamaan etupainotteisesti, jotta Ylen talous pysyy tasapainossa tulevina vuosina nettorahoituksen vähenemisestä huolimatta.

Ylen kulut olivat yhteensä 528,9 miljoonaa euroa (549,2). Henkilöstökulut olivat 262,1 miljoonaa euroa (255,4), ja niiden osuus kaikista kuluista oli 49,5 (46,5 %).

Liiketoiminnan muut kulut olivat 177,8 miljoonaa euroa (198,1). Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyi 25,1 miljoonaa euroa (25,3) korvauksia musiikintekijöitä, äänilevytuottajia ja esiintyviä taiteilijoita edustaville yhteisvalvontajärjestöille. Yle on Suomen merkittävin musiikin tekijänoikeuskorvauksien maksaja.

Esitysoikeusmaksuja, uusintakorvauksia sekä muita ohjelmiin liittyviä oikeusmaksuja maksettiin 11,7 miljoonaa euroa (13,7). Ohjelmatoiminnan muita palveluja ostettiin 19,9 miljoonalla eurolla (24,1).

SD-jakelun loppuminen maaliskuun lopussa 2025 alensi jakelukustannusten määrää ja ne olivat 28,4 miljoonaa euroa (31,5). Teknologiakulut olivat 41,9 miljoonaa euroa (46,4). Vuokra- ja kiinteistökulut olivat 23,6 miljoonaa euroa (24,1).

Muutos- ja säästöohjelman myötä Ylellä käytiin kolmet merkittävät muutosneuvottelut, joista ensimmäiset vuoden 2024 lopussa, toiset keväällä 2025 ja kolmannet alkukesästä 2025. Kaikissa työsuhteissa henkilötyövuosien määrä väheni edellisestä vuodesta 280 htv:tä ja oli 3063 htv:tä (3343 htv).

Yle on Suomen luotetuin uutismedia – aktiivisten asiakkaiden määrä kasvoi noin 20 prosenttia

Luottamus Ylen uutisiin säilyi edellisten vuosien tapaan korkeana, ja Yle koetaan Suomen luotettavimmaksi uutismediaksi. Reuters-instituutin mukaan 83 prosenttia (85 %) suomalaisista pitää Ylen uutisia luotettavina ja 11 prosenttia (9 %) epäluotettavina (Digital News Report 2025). Ylen oman tutkimuksen mukaan vastaavat luvut ovat 81 prosenttia (82 %) ja 7 prosenttia (8 %) (Uutisarvostukset 2025, Norstat).

Ylen digipalveluita kirjautuneena käyttävien aktiivisten asiakkaiden määrä kasvoi noin 20 prosenttia ja heitä oli vuonna 2025 viikoittain keskimäärin noin 1,3 miljoonaa (noin 1,1 miljoonaa). Myös Ylen digipalveluihin kirjautumiseen käytettävien Yle Tunnusten määrä kasvoi. Vuoden 2025 lopussa suomalaisten käytössä oli yli 3,3 miljoonaa Yle Tunnusta (noin 3,0 milj.). (Ylen oma kulutusdata.)

Yle tavoitti säännöllisesti lähes kaikki suomalaiset. Vuonna 2025 Ylen sisältöjä ja palveluita käytti viikoittain 91 prosenttia yli 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista (92 %). (Media ja merkityksellisyys -tutkimus 2025; Norstat.)

Yhtiö tekee monipuolista yhteistyötä media-alan eri toimijoiden kanssa ja ylläpitää kotimaisen luovan alan elinvoimaisuutta. Ylen vuoden 2025 kuluista 98,7 miljoonaa euroa kohdistui kotimaiselle luovalle alalle. Yle rahoitti vuoden aikana seitsemän pitkää kotimaista fiktioelokuvaa, 12 kotimaista pitkää dokumenttielokuvaa sekä 14 kotimaista lyhytelokuvaa. Yli puolet kaikista kotimaisista pitkistä elokuvista valmistuu Ylen rahoituksen turvin.

Yhtiön strateginen tavoite Koko Suomi näkyväksi ohjasi Ylen sisältöjen kehittämistä vuoden 2025 aikana. Muun muassa paikallisuutisissa sisältöjen painopiste siirrettiin entistä vahvemmin yleisjournalismista paikallisiin aiheisiin. Sisällöissä pyrittiin vuoden aikana huomioimaan aiempien vuosien tapaan erityisesti nuoret yleisöryhmät ja sisältöjen digitaalisen käytön jatkuva kasvu. Ylessä valmistauduttiin myös vuonna 2026 vietettävään Yle 100 -juhlavuoteen.

Kaikki Ylen vuosikertomukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://yle.fi/yleisradio/vuosikertomukset.

