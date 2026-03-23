Erkki Tuomiojan teräväkatseinen päiväkirjasarja jatkuu – Kirjan julkistustilaisuus 31.3.
24.3.2026 10:29:03 EET | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Erkki Tuomiojan hengästyttävä tahti jatkuu vuosina 2005–2006 ulkoministerin kiitäessä ympäri maailmaa: tapaamisia maailman huipulla, konferensseja, suppeita tunnusteluja.
Suomen politiikkaan Tuomioja uppoaa niin ikään. Oman puolueen linja tuo totutusti mieliharmia demaridissidentille, kun taas yhteistyö pääministeri Matti Vanhasen kanssa luistaa. Omat solmunsa on suhteissa presidentti Tarja Haloseen.
Päiväkirjan veto pysyy. Ulkoministeri ei unohda – koska hän kirjaa keskeisiä tapahtumia ja tunnelmia muistiin. Suorasukaisesti.
Ole varovainen, minä olen äänestänyt Tuomiojaa – Poliittiset päiväkirjat 2005–2006 on päiväkirjasarjan kuudes osa.
***
TERVETULOA kirjan julkistustilaisuuteen Työväenliikkeen kirjastoon (Sörnäisten rantatie 25, Helsinki) tiistaina 31.3. kello 14–16. Kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Tuomiojaa haastattelee toimittaja, kriitikko Veli-Pekka Leppänen.
Ulkoministerillä on tehtävää Euroopassa, muissa maanosissa ja YK:ssa. Vastuita lisää se, että Suomi johtaa puhetta Euroopan unionissa vuoden 2006 jälkipuoliskon. Tuomioja edustaa keskeisesti EU:ta etenkin Lähi-idässä, sukkuloiden useasti alueen maissa, julkisesti ja verhotummin. Sovitteluistaan hän kerää kasvavaa arvostusta ja suosiota - poliittisen kentän laidasta laitaan.
Kirjan on toimittanut Veli-Pekka Leppänen.
***
Erkki Tuomioja (s. 1946) on valtiotieteen tohtori ja poliittisen historian dosentti. Kansanedustajana hän on ollut vuosina 1970–1979 sekä vuosina 1991–2023. Helsingin kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajana hän oli 1979–1991. Hän on toiminut lukuisissa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä tehtävissä sekä kirjoittanut useita ulkopolitiikkaa ja poliittista historiaa käsitteleviä teoksia. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana hän toimi vuosina 1996–1999, Suomen kauppa- ja teollisuusministerinä 1999–2000 sekä ulkoministerinä vuodet 2000–2007 ja 2011–2015.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
www.siltalapublishing.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme