Erkki Tuomiojan teräväkatseinen päiväkirjasarja jatkuu – Kirjan julkistustilaisuus 31.3.

Ulkoministerillä on tehtävää Euroopassa, muissa maanosissa ja YK:ssa. Vastuita lisää se, että Suomi johtaa puhetta Euroopan unionissa vuoden 2006 jälkipuoliskon. Tuomioja edustaa keskeisesti EU:ta etenkin Lähi-idässä, sukkuloiden useasti alueen maissa, julkisesti ja verhotummin. Sovitteluistaan hän kerää kasvavaa arvostusta ja suosiota - poliittisen kentän laidasta laitaan.

Kirjan on toimittanut Veli-Pekka Leppänen.

Erkki Tuomioja (s. 1946) on valtiotieteen tohtori ja poliittisen historian dosentti. Kansanedustajana hän on ollut vuosina 1970–1979 sekä vuosina 1991–2023. Helsingin kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajana hän oli 1979–1991. Hän on toiminut lukuisissa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä tehtävissä sekä kirjoittanut useita ulkopolitiikkaa ja poliittista historiaa käsitteleviä teoksia. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajana hän toimi vuosina 1996–1999, Suomen kauppa- ja teollisuusministerinä 1999–2000 sekä ulkoministerinä vuodet 2000–2007 ja 2011–2015.