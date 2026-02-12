Miksi viherympäristöjen miljardihyödyt jäävät hyödyntämättä? Päättäjät koolla Kevätpuutarhamessuilla 27.3.2026
23.3.2026 17:00:08 EET | Viherympäristöliitto ry | Kutsu
Tutkimusten mukaan elävään lähiympäristöön panostaminen voi säästää terveysmenoissa ja parantaa suomalaisten hyvinvointia – mutta vihreympäristöt puuttuvat yhä poliittisen päätöksenteon ytimestä. Kevätpuutarhamessuilla perjantaina 27.3. järjestettävä valtakunnallinen politiikkapaneeli haastaa päättäjät keskustelemaan siitä, miksi näin on.
Hyvinvointi ei synny tyhjiössä. Se syntyy arjessa – siellä missä ihmiset liikkuvat, hengähtävät, kohtaavat toisiaan ja viettävät aikaa. Silti nämä arjen ympäristöt jäävät usein päätöksenteossa näkymättömäksi. Tutkimusten mukaan luonnon terveyshyötyjen säästöpotentiaali yhteiskunnan terveysmenoissa voi olla jopa 2,5 miljardia euroa vuodessa. Miksi näin merkittävä mahdollisuus ei näy vahvemmin poliittisissa päätöksissä?
Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä -kampanjavuosi nostaa aiheen keskusteluun Kevätpuutarhamessuilla Helsingissä perjantaina 27.3.2026 klo 14.00–14.45 järjestettävässä valtakunnallisessa politiikkapaneelissa.
Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä – mutta kuka tekee siitä päätökset?
Viherympäristöt ja lähiluonto nähdään yhä useammin ratkaisuna terveyden, talouden ja arjen hyvinvoinnin haasteisiin. Samalla ne joutuvat usein kilpailemaan samoista resursseista muiden investointien kanssa.
Paneelissa pohditaan, miten elävän ympäristön hyvinvointihyödyt saadaan paremmin mukaan päätöksentekoon ja osaksi yhteiskunnan kehittämistä – vai jäävätkö ne jatkossakin politiikan katveeseen.
Keskustelussa mukana
- Eveliina Heinäluoma (SDP)
- Mai Kivelä (Vasemmistoliitto)
- Sheikki Laakso (Perussuomalaiset)
- Inka Hopsu (Vihreät)
- Antti Kurvinen (Keskusta)
Paneelin moderoi toimittaja Jussi-Pekka Rantanen ja aiheen teemoihin johdattaa Viherympäristöliiton toiminnanjohtaja Taavi Forssell.
Aika ja paikka
Perjantai 27.3.2026 klo 14.00–14.45
Kevätpuutarhamessut, Puutarhalava, Helsinki
Tilaisuus järjestetään osana Kevätmessujen ohjelmaa ja se on avoin messukävijöille. Messukeskuksen mediakeskuksesta (pääsisäänkäynti, 2. krs) saat tapahtuman PRESS-kortin - järjestäjän ohje. Akkreditoituminen ennakkoon: https://messukeskus.com/akkreditointi/
Kampanjavuoden järjestää Viherympäristöliitto ry, Rakennusteollisuus RT, Suomen Kuntatekniikan yhdistys, Suomen Tieyhdistys, Puutarhaliitto ja Luonnonvarakeskus.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Taavi ForssellToiminnanjohtajaViherympäristöliitto ryPuh:040 197 1273taavi.forssell@vyl.fi
Essi ClewerProjektipäällikköViherympäristöliitto ryPuh:0409649017essi.clewer@vyl.fi
Viherympäristöliitto ry
Viherympäristöliitto on viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö, joka edustaa Suomen viheralan ammattilaisia kaavoituksesta suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon sekä alan taimituotantoon ja opetustoimintaan. Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat viheralan ammatillinen kehittäminen ja ammattialan tunnetuksi tekeminen.
Kokoamme eri toimijat työskentelemään yhdessä vihreän ja toimivan elinympäristön puolesta.
Trendikasvit 202612.2.2026 13:40:00 EET | Tiedote
Suomalaiset viher- ja puutarha-alan järjestöt Taimistoviljelijät ry (TVY), Suomen Puutarhakauppiaat ry (SPK) ja Maisemasuunnittelijat ry (MAS) ovat valinneet vuoden 2026 trendikasvit. Vuoden 2026 trendikasvivalinnoissa korostuvat muun muassa syötävät ja eri vuodenaikoina edukseen olevat kasvit.
Rakentaako Jyväskylä hyvinvointia vai säästääkö siitä? Paikallinen politiikkapaneeli Viherpäivillä 12.2.20264.2.2026 12:19:55 EET | Kutsu
Hyvinvointi ei synny tyhjiössä. Se syntyy arjessa – siinä ympäristössä, jossa ihmiset liikkuvat, kohtaavat toisiaan ja viettävät aikaansa. Vehreä elinympäristö on kansallinen hyvinvointikysymys ja nyt on aika nähdä sen arvo päätöksenteossa. Viherpäivien politiikkapaneelissa kysytään, miten elävän ympäristön arvo näkyy Jyväskylän päätöksenteossa ja millaisin valinnoin hyvinvointia todellisuudessa rakennetaan.
