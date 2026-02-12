Miksi viherympäristöjen miljardihyödyt jäävät hyödyntämättä? Päättäjät koolla Kevätpuutarhamessuilla 27.3.2026

Hyvinvointi ei synny tyhjiössä. Se syntyy arjessa – siellä missä ihmiset liikkuvat, hengähtävät, kohtaavat toisiaan ja viettävät aikaa. Silti nämä arjen ympäristöt jäävät usein päätöksenteossa näkymättömäksi. Tutkimusten mukaan luonnon terveyshyötyjen säästöpotentiaali yhteiskunnan terveysmenoissa voi olla jopa 2,5 miljardia euroa vuodessa. Miksi näin merkittävä mahdollisuus ei näy vahvemmin poliittisissa päätöksissä?

Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä -kampanjavuosi nostaa aiheen keskusteluun Kevätpuutarhamessuilla Helsingissä perjantaina 27.3.2026 klo 14.00–14.45 järjestettävässä valtakunnallisessa politiikkapaneelissa.

Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä – mutta kuka tekee siitä päätökset?

Viherympäristöt ja lähiluonto nähdään yhä useammin ratkaisuna terveyden, talouden ja arjen hyvinvoinnin haasteisiin. Samalla ne joutuvat usein kilpailemaan samoista resursseista muiden investointien kanssa.

Paneelissa pohditaan, miten elävän ympäristön hyvinvointihyödyt saadaan paremmin mukaan päätöksentekoon ja osaksi yhteiskunnan kehittämistä – vai jäävätkö ne jatkossakin politiikan katveeseen.

Keskustelussa mukana

Eveliina Heinäluoma (SDP)

Mai Kivelä (Vasemmistoliitto)

Sheikki Laakso (Perussuomalaiset)

Inka Hopsu (Vihreät)

Antti Kurvinen (Keskusta)

Paneelin moderoi toimittaja Jussi-Pekka Rantanen ja aiheen teemoihin johdattaa Viherympäristöliiton toiminnanjohtaja Taavi Forssell.

Aika ja paikka

Perjantai 27.3.2026 klo 14.00–14.45

Kevätpuutarhamessut, Puutarhalava, Helsinki

Tilaisuus järjestetään osana Kevätmessujen ohjelmaa ja se on avoin messukävijöille. Messukeskuksen mediakeskuksesta (pääsisäänkäynti, 2. krs) saat tapahtuman PRESS-kortin - järjestäjän ohje. Akkreditoituminen ennakkoon: https://messukeskus.com/akkreditointi/

Kampanjavuoden järjestää Viherympäristöliitto ry, Rakennusteollisuus RT, Suomen Kuntatekniikan yhdistys, Suomen Tieyhdistys, Puutarhaliitto ja Luonnonvarakeskus.

