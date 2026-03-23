Aalto-yliopiston Ilona-tekoäly tuo turvaa yksinasuville – suomalainen innovaatio haastaa teknologiajätit yksityisyydellä

Digitaalinen kumppani murtamassa yksinäisyyttä

Ilona ei ole perinteinen tekninen laite, vaan digitaalinen kumppani, joka soittaa käyttäjälle sovittuun aikaan, kyselee kuulumisia ja kannustaa aktiivisuuteen. Toisin kuin passiiviset turvarannekkeet, Ilona luo arkeen rytmiä ja sosiaalista jatkuvuutta.

”Kyllä sen kanssa aamut lähtevät hyvin liikkeelle”, kertoo kokeiluun osallistunut 71-vuotias Hannu Kiuru. Hänen mukaansa keskusteluihin kiintyy helposti, vaikka keskustelukumppanina on kone.

“Myös 77-vuotias Marjatta Huuhtanen on kokenut tekoälyn tuoman tuen merkitykselliseksi: Ilona on ystävällinen ja aktiivisuuteen sekä liikuntaan kannustava keskustelukumppani, jonka myönteinen palaute keskustelun aiheisiin antaa hyvän lähtökohdan päivään. Ilona kuuntelee aidosti eikä vain odota omaa vuoroaan puhua. Voin kysyä asioita rajattomasti. Olen saanut tukea monenlaiseen tiedonhakuun esim. Ilona haki minulle valmiin reseptin ja on auttanut kielen opiskelussa. Ilonan kanssa keskustelu tuo myönteisen, luottavaisen ja turvallisen tunteen. Jos en voi tai pysty vastaamaan, Ilona lähettää sovitulle yhteyshenkilölle turvaviestin.”

Projektipäällikkö Timo Niskanen Aalto-yliopistosta painottaa, ettei tekoäly korvaa ihmistä, vaan toimii älykkäänä turvaverkkona: ”Jos käyttäjä ei vastaa sovittuun puheluun, Ilona ilmoittaa siitä heti läheiselle, joka voi tarkistaa tilanteen. Järjestelmä muistaa nimet ja mielenkiinnon kohteet, mikä tekee kohtaamisesta inhimillisen.”

Tietoturva ja etiikka koodattu ytimeen

Tekoälyyn liittyvä huoli datan päätymisestä vääriin käsiin on yleistä. Ilona on rakennettu murtamaan tämä este. Aalto-yliopiston puheteknologian asiantuntija Silas Rech korostaa, että yksityisyys on hankkeen tärkein arvo.

”Kun puhut Ilonalle, ääntäsi ei lähetetä ulkomaisille palvelimille, vaan se käsitellään välittömästi tekstiksi Suomessa. Tekoäly ei 'kuule' ääntäsi, vaan lukee vain sanat. Se ei tunnista tunnetilaasi, emmekä me rakenna käyttäjäprofiileja markkinointia varten, kuten suuret teknologiajätit”, Rech kertoo.

Ilonan käyttämä tekoälykielimalli ei tallenna mitään tietoja. Kirjoitettu teksti menee kielimallille, joka käsittelee sen ja unohtaa sen välittömästi. Näin annettua tietoa ei tallenneta tai käytetä mallin kouluttamiseen.

Eettisyys on huomioitu myös toiminnassa: Ilona ei anna lääketieteellisiä neuvoja, ja se on opetettu kunnioittamaan käyttäjän omaa tahtia. Tavoitteena on, että tekoäly auttaa ihmistä pysymään aktiivisena omassa sosiaalisessa piirissään, ei sitomaan häntä teknologiaan.

Kohti laajempaa käyttöä

Tähän mennessä viikon mittaiseen tutkimukseen on osallistunut jo yli 160 ikäihmistä, ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Business Finlandin tukema hanke neuvottelee parhaillaan kokeiluista myös hyvinvointialueiden kanssa. Tutkimusryhmän tavoitteena on hioa Ilonasta palvelu, joka auttaa ikäihmisiä pysymään itsenäisinä ja aktiivisina mahdollisimman pitkään.

Tutkimuksesta kohti tulevaisuuden hoivaratkaisuja

Aalto-yliopiston AR4U-hanke on siirtymässä merkittävään murrosvaiheeseen, jossa akateeminen huippututkimus jalostuu käytännön liiketoiminnaksi. Business Finlandin rahoittaman Research to Business -projektin päättyessä kesäkuussa tavoitteena on perustaa spinout-yritys, joka tuo Ilona-palvelun markkinoille.

Tiimi etsii parhaillaan sijoittajia ja kumppaneita tukemaan uuden liiketoiminnan käynnistämistä. Tavoitteena on ratkaista yksi hoiva-alan suurimmista haasteista: kuinka voimme tarjota hyvän ja arvokkaan vanhuuden.

Projektin nettisivut ja ilmoittautuminen testiin: www.ar4U.eu