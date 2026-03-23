TamControl Oy tuo markkinoille siirrettävät Milgrid- ja TCMPC-ratkaisut vaativiin käyttöympäristöihin

TamControl Oy tuo markkinoille Milgrid- ja TCMPC-ratkaisut, jotka on suunniteltu tarjoamaan siirrettävää, toimintavarmaa ja monikäyttöistä energianhallintaa kohteisiin, joissa kiinteää sähköverkkoa ei ole tai sen käyttö ei ole riittävän varmaa. Ratkaisut on kehitetty tilanteisiin, joissa energiansaannin jatkuvuus, nopea käyttöönotto ja joustava skaalautuvuus ovat kriittisiä.

Milgrid on modulaarinen energiaratkaisu, jonka avulla sähköä voidaan tuottaa, varastoida ja jakaa joustavasti eri käyttökohteisiin. Järjestelmä soveltuu esimerkiksi väliaikaisiin työmaaolosuhteisiin, tapahtumiin, kaivos- ja teollisuusalueille sekä muihin kohteisiin, joissa tarvitaan nopeasti käyttöönotettava ja helposti siirrettävä mikroverkko.

TCMPC (TamControl MultiPurpose Container) laajentaa ratkaisun käyttömahdollisuuksia yhdistämällä energiaratkaisun monikäyttöiseen konttialustaan. Konttiratkaisu voidaan toteuttaa myös pyörien päälle, mikä parantaa sen liikuteltavuutta ja mahdollistaa nopean siirron eri käyttökohteiden välillä. Ratkaisu muodostaa mikroverkon useisiin käyttökohteisiin ja tukee DC-jännitteitä 12, 24 ja 48 volttia sekä AC-jännitteitä 110, 240 ja 400 volttia invertterin kautta. Järjestelmässä hyödynnetään nestekiertojäähdytteistä akkuteknologiaa, jonka etuina ovat pitkä käyttöikä, pidempi sykliaika ja pienempi lämpöjälki.

TCMPC toimii energiaratkaisun lisäksi alustana muiden toimijoiden järjestelmille ja palveluille kaksikäyttöympäristöissä. Ratkaisu on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeasti käyttöönotettavaa, siirrettävää ja toimintavarmaa energiaa esimerkiksi turvallisuus-, viranomais- ja puolustussektorin tarpeisiin. Se soveltuu esimerkiksi droonien kokoonpanoon, ylläpitoon ja operointiin sekä muihin tehtäviin, joissa tarvitaan siirrettävää sähköä, suojattua työtilaa ja nopeasti käyttöönotettavaa teknistä infrastruktuuria.

TCMPC:n käyttökohteet ovat laajat. Se voidaan varustaa esimerkiksi kenttäjohtokeskukseksi, viestintäkeskukseksi, huoltoyksiköksi, 3D-tulostusympäristöksi tai liikkuvaksi droonien kokoonpano- ja ylläpitokeskukseksi. Kokonaisuuteen voidaan liittää myös aurinkoenergiaa, varavoimaa ja erilaisia energian varastointivaihtoehtoja, mikä lisää järjestelmän joustavuutta ja omavaraisuutta erilaisissa käyttötilanteissa.

TamControlin mukaan Milgridin ja TCMPC:n kehitystyön lähtökohtana on ollut tarve yhdistää energiatehokkuus, siirreltävyys ja monikäyttöisyys samaan ratkaisuun.

“Milgrid ja TCMPC edustavat uutta tapaa ajatella siirrettävää energiaa ja kenttäkäyttöön soveltuvia teknisiä ratkaisuja. Tavoitteemme on tarjota asiakkaille ratkaisu, joka on yhtä aikaa joustava, skaalautuva ja toimintavarma sekä soveltuu alustaksi myös muiden toimijoiden ratkaisuille”, TamControlilta todetaan.