Varhan asiakaslaskujen perintä jatkuu normaalikäytännön mukaisesti

– Kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman varhain, jos laskun maksaminen aiheuttaa ongelmia ja siihen haluaa hakea ratkaisuja. Haluamme osaltamme helpottaa kaikin tavoin hankalassa maksuvaikeustilanteessa olevia asiakkaita sopimalla maksujärjestelyistä hyvissä ajoin ennen laskun erääntymistä, Varhan talousjohtaja Ville Rajahalme sanoo.

Maksuhäiriömerkinnät ja ulosottoon päätyvien laskujen määrä on kasvanut voimakkaasti maassamme viime vuosina. Koko maassa ulosotossa oli viime vuonna kaikkiaan noin puoli miljoonaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua (lähde: Ulosottolaitos ja Soste).

Varhassa on ollut käytössä määräaikaisia järjestelyjä, joilla on helpotettu asiakkaiden tilannetta. Tilanne on vakautunut, ja jatkossa perintä etenee vaiheittain tavalliseen tapaan yhteistyössä perintää hoitavien yhteistyökumppanien kanssa.

Huhtikuun alusta alkaen Varhassa:

Maksumuistutusten ja maksuvaatimusten välinen muistutusaika palautuu 14 vuorokauteen.

Perinnässä olevan laskun maksuajan siirto 5 euroa veloitetaan loppuasiakkaalta, jos eräpäivää siirretään vähintään 14 vuorokautta.

Viivästyskorko tulee takaisin käyttöön ja se lasketaan laskun alkuperäisestä eräpäivästä.

Ropo Suomella perinnässä olevia maksamattomien laskuja aletaan siirtää ulosottoon vaiheittain. Tarkemmat tiedot löytyvät Varhan verkkosivulta varha.fi/asiakaslaskutus.





Lisäksi huhtikuun alusta kuolinpesien perintä jatkuu ja niihin liittyvät poikkeusjärjestelyt puretaan kuitenkin niin, että vuosina 2023 ja 2024 menehtyneiden asiakkaiden kuolinpesien alle 1000 euron perimättä jääneet saatavat jätetään perimättä. Kuolinpesät voivat edelleen luonnollisesti hakea harkinnanvaraista perinnän keskeyttämistä. Harkinta perustuu hakemukseen ja asiakkaan kokonaistilanteeseen.

Asiakkaan tilanne huomioidaan jatkossakin

Varha huomioi jatkossakin asiakkaiden yksilölliset tilanteet. Asiakas voi esimerkiksi

sopia maksujärjestelystä tai eräpäivän siirrosta

hakea tulosidonnaisen maksun tai sosiaalihuollon tasamaksun alentamista tai perimättä jättämistä taloudellisen tilanteen perusteella

saada neuvontaa asiakaspalvelusta laskuun tai perintään liittyvissä kysymyksissä.

Asiakas saa neuvontaa laskuihin liittyvissä asioissa puhelimitse numerossa 02 313 1141 maanantaista perjantaihin kello 9–11. Jos linja on varattu, kannattaa jättää takaisinsoittopyyntö. Asiakaspalvelun tavoittaa myös Suomi.fi-viestien kautta.

Maksumuistutukseen tai maksuvaatimukseen liittyvää neuvontaa saa Ropo Suomen asiakaspalvelun kautta. Yhteystiedot löytyvät kirjeestä.