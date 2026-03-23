Huuhkajien mediaohjelma – tiistain Teams-infossa Skyttä ja Marhiev
23.3.2026 14:30:59 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää molemmat ottelut suorana kanavillaan.
Miesten A-maajoukkue kokoontuu maanantain ja tiistain aikana Aucklandissa. Joukkue järjestää viikon aikana useita infotilaisuuksia etäyhteyden välityksellä suomalaiselle medialle. Löydät alta Huuhkajien alustavan mediaohjelman (huom. muutokset aikatauluihin mahdollisia).
Tiistaina Suomen aikaa kello 11.00 järjestettävässä infossa etäyhteyden välityksellä haastateltavissa ovat Naatan Skyttä ja Adam Marhiev.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien Teams-infoihin tämän lomakkeen kautta.
Seuraavien päivien Teams-infojen osallistujista tiedotetaan myöhemmin.
Huuhkajien mediaohjelma 24.3.–30.3.2026
Ajat Suomen aikaa
Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.
Tiistai 24.3.
11.00 Teams-info, Naatan Skyttä & Adam Marhiev
Keskiviikko 25.3.
11.00 Teams-info
Torstai 26.3.
10.30 Teams-info
Perjantai 27.3.
11.00 Ottelun jälkeinen Teams-info
Sunnuntai 29.3.
12.00 Teams-info
Maanantai 30.3.
Mahdollinen ottelun jälkeinen Teams-info (vahvistuu myöhemmin)
FIFA Series 2026, Uusi-Seelanti
Eden Park, Auckland
Uusi-Seelanti – Suomi
27.3.2026 8.00 (Suomen aikaa)
Kap Verde – Suomi
30.3.2026 6.00 (Suomen aikaa)
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma San Marinossa ja Tampereella23.3.2026 12:30:27 EET | Tiedote
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöh. syntyneet) jatkaa EM-karsintoja maaliskuussa. San Marino kohdataan vieraissa 26.3. ja Kypros kotona Tampereella 31.3.
Huuhkajien Teams-info maanantaina 23.3.202622.3.2026 13:15:24 EET | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää molemmat ottelut suorana kanavillaan.
Pikkuhuuhkajat nimetty maaliskuun EM-karsintaotteluihin – Akkreditointi avoinna Kypros-otteluun18.3.2026 13:10:31 EET | Tiedote
Suomen U21-maajoukkue (2004 ja myöhemmin syntyneet) kohtaa San Marinon vieraissa 26.6. kello 19 Suomen aikaa ja Kyproksen kotona Tampereella 31.3. kello 18. Molemmat ottelut näkyvät suorana Yle Areenasta.
U17-tytöt eteni EM-lopputurnaukseen15.3.2026 17:16:33 EET | Tiedote
1–1-tasapeli Tshekkiä vastaan Chomutovissa riitti Pikkuhelmareille kisapaikkaan. Ikäluokan EM-lopputurnaus pelataan Pohjois-Irlannissa toukokuussa.
Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avauksen osallistujat12.3.2026 16:31:03 EET | Tiedote
Briotech Kansallisen Liigan ja Kansallisen Ykkösen media-avaus kaudelle 2026 järjestetään Sanomatalon Mediatorilla tiistaina 17. maaliskuuta kello 11.00 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme