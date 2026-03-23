Suomen Palloliitto

Huuhkajien mediaohjelma – tiistain Teams-infossa Skyttä ja Marhiev

23.3.2026 14:30:59 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää molemmat ottelut suorana kanavillaan.

Miesten A-maajoukkue kokoontuu maanantain ja tiistain aikana Aucklandissa. Joukkue järjestää viikon aikana useita infotilaisuuksia etäyhteyden välityksellä suomalaiselle medialle. Löydät alta Huuhkajien alustavan mediaohjelman (huom. muutokset aikatauluihin mahdollisia).

Tiistaina Suomen aikaa kello 11.00 järjestettävässä infossa etäyhteyden välityksellä haastateltavissa ovat Naatan Skyttä ja Adam Marhiev.

Seuraavien päivien Teams-infojen osallistujista tiedotetaan myöhemmin.

Huuhkajien mediaohjelma 24.3.–30.3.2026
Ajat Suomen aikaa

Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Yllä olevan lomakkeen kautta ilmoittautuneita median edustajia tiedotetaan mahdollisista muutoksista.

Tiistai 24.3.
11.00 Teams-info, Naatan Skyttä & Adam Marhiev
Liity infoon klikkaamalla tästä

Keskiviikko 25.3.
11.00 Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

Torstai 26.3.
10.30 Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

Perjantai 27.3.
11.00 Ottelun jälkeinen Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

Sunnuntai 29.3.
12.00 Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

Maanantai 30.3.
Mahdollinen ottelun jälkeinen Teams-info (vahvistuu myöhemmin)

FIFA Series 2026, Uusi-Seelanti
Eden Park, Auckland

Uusi-Seelanti – Suomi
27.3.2026 8.00 (Suomen aikaa)

Kap Verde – Suomi
30.3.2026 6.00 (Suomen aikaa)

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

