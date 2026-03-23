Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Ingo Pohjolan päivänä: Nyt tarvitaan voimajohto Pohjanmaan ja Västerbottenin välille

23.3.2026 14:08:13 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Tänään vietetään Pohjolan päivää. Kansanedustaja Christoffer Ingo (RKP) nostaa esiin Merenkurkun alueen, joka on monella tapaa ainutlaatuinen: alueella on tiivis työmarkkina, toimivat lento- ja lauttayhteydet, korkea omavaraisuusaste sekä laajaalainen yhteistyö eri sektoreilla. Ingo toteaa, että Merenkurkun alueet muodostavat maailman integroituneimman alueen – maailman integroituneimmalla alueella, eli Pohjolassa.

– Pohjolan päivä on hyvä hetki pysähtyä ja pohtia, miten pitkälle olemme jo päässeet integraatiossa. Mutta ennen kaikkea se on hetki miettiä seuraavia askelia alueemme yhdentymisessä, Ingo sanoo.

Nordic Connector -hanke on pitkäjänteinen projekti, jonka tavoitteena on syventää Pohjoismaiden integraatiota entisestään. Tässä hankkeessa Pohjanmaalla on keskeinen rooli. Koska pitkän aikavälin tavoitteena on kiinteä yhteys Merenkurkun yli, Ingo katsoo, että tulee aloittaa toimenpiteestä, joka lyhyellä aikavälillä antaa eniten vastinetta investoiduille euroille. Ingon mukaan tämän ensimmäisen askeleen tulisi olla voimajohto, joka yhdistää alueet.

– Voimajohto Pohjanmaan ja Västerbottenin välille vahvistaisi molempia alueita ja siten molempia maita, sillä Suomen ja Ruotsin energiantuotanto poikkeaa merkittävästi toisistaan. Ruotsissa sähköntuotanto perustuu pääasiassa vesivoimaan, kun taas Suomessa korostuu tuulivoima. Jos pystymme hyödyntämään paremmin toistemme vahvuuksia, molemmat maat voittavat globaalissa kilpailussa, Ingo sanoo.

Ingo pitää energiajärjestelmien lisääntyvää integraatiota ratkaisevana kilpailukykytekijänä ja peräänkuuluttaa ripeitä toimia maiden energiaviranomaisilta.

– Jotta alueemme voivat kasvaa ja vahvistaa kilpailukykyään, tarvitsemme vakaat ja kehittyneet sähköverkot. Kun otetaan huomioon, että sekä alueiden että maiden energiantuotanto ja -kulutus kasvavat jo lähivuosina, meidän on laadittava selkeät suunnitelmat siitä, miten tehokkaimmin hyödynnämme ja siirrämme fossiilivapaata energiaa, jota voidaan tuottaa molemmin puolin Merenkurkkua, Ingo toteaa.

