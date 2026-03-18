Kesätöistä käy edelleen kova kilpailu, mutta lasku hidastui – sosiaali- ja hoiva-alalla positiivinen käänne
24.3.2026 05:03:00 EET | Duunitori Oy | Tiedote
Kesätöitä on tarjolla viime vuotta vähemmän, mutta lasku on hidastunut kevään edetessä. Kova kilpailu kesätöistä näkyy myös työnhakupalvelu Duunitorin kesätyönhakukyselyn tuloksissa.
Duunitorilla julkaistiin 1.11.2025–21.3.2026 noin 15 800 kesätyöpaikkailmoitusta, mikä oli noin 19 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.
Samalla aikavälillä kesätyöilmoitukset keräsivät noin 12 miljoonaa lukukertaa, mikä oli noin 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja noin 48 prosenttia enemmän kuin kahta vuotta aikaisemmin.
Avoimia kesätyöpaikkoja on todellisuudessa enemmän kuin ilmoituksia, koska yhdellä ilmoituksella haetaan usein useampaa työntekijää.
”Hyvä uutinen on, että kesätyöilmoitusten määrän lasku on loiventunut kevään edetessä. Lopullisesta kesätyötilanteesta tulee siis luultavasti parempi kuin kesätyönhakukauden alun luvut antoivat ymmärtää”, sanoo Duunitorin Tutkitusti hyvä kesäduuni -ohjelmavastaava Lotta Viljamaa.
Hänen mukaansa näyttää siltä, että epävarma taloustilanne on saanut työnantajat lykkäämään kesätyörekrytointeja pidemmälle kevääseen.
Kesätyömarkkina on tänä vuonna kärsinyt talouden alhosta koko työmarkkinaa vahvemmin, sillä kesätyöpaikkailmoitusten määrä on laskenut enemmän kuin kaikkien työpaikkailmoitusten määrä.
Kaikkien Duunitorilla julkaistujen työpaikkailmoitusten määrässä näkyy orastavaa piristymistä ensimmäistä kertaa vuosiin. Viljamaa uskoo, että tämä voi olla signaali työnantajien optimismista ja uskalluksesta palkata uutta työvoimaa.
”Jos tällainen kehitys jatkuu, on mahdollista, että työnantajien toiveikkuus ulottuu myös kesätyörekrytointeihin. Tämä tarkoittaisi, että kesätyönhakukausi jatkuisi vilkkaana tavallista pidempään loppukeväästä.”
Millä aloilla on eniten kesätöitä?
Näillä toimialoilla julkaistiin eniten kesätyöilmoituksia 1.11.2025–21.3.2026 (suluissa muutosprosentti suhteessa edellisvuoteen):
Ravintola- ja matkailuala (-21 %)
Myynti- ja kaupan ala (-27 %)
Sosiaali- ja hoiva-ala (-2 %)
Teollisuus ja teknologia (-12 %)
Rakennusala (-13 %)
Ravintola- ja matkailuala sekä myynti- ja kaupan ala ovat vuodesta toiseen eniten kesätöitä tarjoavia aloja. Samat alat myös kiinnostavat kesätyönhakijoita eniten.
Kesätöiden tarjonta on laskenut kaikilla eniten työllistävillä aloilla, mutta lasku on loiventunut kesätyönhakukauden edetessä. Joukossa on myös selkeä valopilkku.
”Sosiaali- ja hoiva-alan lasku viime vuoteen verrattuna on lähes pysähtynyt. Jos katsotaan pelkästään tammi–maaliskuuta, alan kesätyöilmoitusten määrä on jopa kasvanut viime vuodesta. Näyttää siis siltä, että alalla on tapahtumassa positiivinen käänne”, Viljamaa kommentoi.
Kilpailu turhauttaa kesätyönhakijoita
Duunitorin tuoreen kesätyönhakukyselyn mukaan hakijoita turhauttaa eniten kovalta tuntuva kilpailu. 20 prosenttia kaikista vastaajista ja 32 prosenttia korkeakouluopiskelijoista hakee yli 15 kesätyöpaikkaa.
”Ymmärrän hyvin turhautumisen, koska kesätöitä on jo useampana peräkkäisenä vuonna ollut tarjolla tavallista vähemmän. Samaan aikaan kesätyöilmoitukset keräävät ennätysmäärän lukijoita ja hakijoita.”
Kilpailua kiristää se, että nuorten opiskelijoiden lisäksi kesätöitä hakevat kokeneemmat osaajat. Tämä näkyy myös Duunitorin kyselyn vastaajissa, joista 13 prosenttia oli yli 30-vuotiaita ja joista 22 prosenttia ei opiskellut kesätöitä hakiessaan.
”Tässä työmarkkinatilanteessa monen on haettava sellaisiakin töitä, joihin on kokemuksen ja osaamisen valossa jopa ylipätevä.”
Kyselystä käy ilmi myös, että yli 30-vuotiaat toivovat muita vastaajia useammin mahdollisuutta jatkaa kesätyöpaikassa myös kesän jälkeen.
”Moni hakisi kesätöiden sijasta pitkäaikaisempaa työtä, jos sellaista olisi tarjolla.”
Duunitori selvittää vuosittain hakijoiden kokemuksia ja ajatuksia kesätyönhausta. Tuore kesätyönhakukysely toteutettiin 27.12.2025–30.1.2026 Duunitorin työnhakupalvelussa ja kesätyösivustolla. Kyselyyn vastasi 7 698 kesätyönhakijaa.
Lotta ViljamaaOhjelmavastaava, Tutkitusti hyvä kesäduuniDuunitori OyPuh:+358 44 0849 527lotta.viljamaa@duunitori.fi
Aino SalonenViestintäjohtajaDuunitori OyPuh:+35850 4144 245aino@duunitori.fiduunitori.fi
Duunitori on Suomen suurin työnhakupalvelu. Vuonna 2025 Duunitorilla vierailtiin yli 70 miljoonaa kertaa. Vuonna 2009 perustettu yritys kokoaa avoimet työpaikkailmoitukset ja ohjaa ne alustansa lisäksi sadoille ylläpitämilleen sosiaalisen median sivuille. Duunitorin työelämämedia julkaisee uutisia, vinkkejä ja tarinoita työnhausta, rekrytoinnista ja työelämästä. Työnantajille Duunitori tarjoaa rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajakuvan kehittämisen palveluita. Vuonna 2019 Duunitori laajeni Ruotsiin ja perusti Jobbland-työnhakupalvelun. Vuonna 2023 Duunitori rantautui Norjaan ja osti paikallisen Jobbsafari-työnhakupalvelun. Vuonna 2024 Duunitori jatkoi kasvuaan Ruotsissa ostamalla Keeparo-työnantajabränditoimiston ja Allalöner-palkkatietopalvelun.
