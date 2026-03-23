Varhan tilinpäätös: vuosi 2025 käänsi talouden suunnan

Avainluvut 2025 (suluissa muutos vuodesta 2024)

Toiminnan rahoitus yhteensä 2 752 milj. euroa , josta valtionrahoitusta 85 % (vuodesta 2024 +12 %)

Toiminnan kustannukset yhteensä 2 631 milj. euroa. Talousarvio alittui n. 46 milj. eurolla. Henkilöstökulut n. 1 351 milj. euroa (vuosimuutos +4,7 %) Palvelujen ostot n. 784 milj. euroa, josta pääosa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja (vuosimuutos -1,6 %) Materiaalien ostot n. 225 milj. euroa (vuosimuutos +1,8 %) Muut toimintakulut n 142 milj. euroa, josta pääosa vuokria (vuosimuutos -2,2 %) Avustukset n. 75 milj. euroa (vuosimuutos -0,6 %)

Ylijäämä 121 milj. euroa. Kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa 138 milj. euroa. (Vuoden 2024 lopussa kumulatiivinen alijäämä 266 milj. euroa)





Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätöksen maanantaina 23. maaliskuuta, ja aluevaltuusto käsittelee ne tilintarkastuksen jälkeen kesäkuussa

Hyvinvointialueen talouden tasapainotus yhtä aikaa palvelujen turvaamisen ja palvelurakenteen keventämisen kanssa on vaikea yhtälö.

-Varhan asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointi on lähtökohtamme yhtälön ratkaisemisessa. Meillä asioituaan asiakkaamme ja potilaamme ovatkin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Henkilöstömme on siis onnistunut arjen työssään erinomaisesti, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Varha jatkoi määrätietoista uudistamista viime vuonna.

-Hyvinvointialueen kolmantena toimintavuonna otimme yhtäaikaisesti merkittäviä askeleita rakennemuutoksessa ja saimme taloutemme suunnan käännettyä. Vuoden 2025 tulos oli selvästi ennakoimaamme parempi. Hyvinvointialueuudistuksen hyödyt näkyvät jo selvästi, sanoo talousjohtaja Ville Rajahalme.

Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on purrut, ja vuonna 2025 kaikilla tulosalueilla onnistuttiin hillitsemään kustannusten kasvua. Nettomenojen kasvu edellisvuodesta oli maltillinen n. 1,1 prosenttia ja kumulatiivinen alijäämä oli vuoden 2025 lopussa kaventunut 138 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin alijäämä oli lähes kaksinkertainen. Varha arvioi, että alijäämä saadaan kurottua vaiheittain kokonaan umpeen vuoden 2028 loppuun mennessä. Alijäämien kattamiselle on tarkoitus hakea lisäaikaa, kun sen mahdollistava lakimuutos etenee.

Vuoden aikana Varha jatkoi työtä kohti entistä kevyempää palvelurakennetta. Ikääntyneiden palvelurakenteen keventäminen edistyi vuoden 2025 aikana esimerkiksi yhteisöllisen asumisen myötä. Vuoden aikana huostaanotettujen lasten ja nuorten määrä väheni, mielenterveys- ja päihdepalvelujen laitoshoidon tarvetta vähennettiin, asumispalveluja kevennettiin sekä korvattiin vammaispalvelujen laitoshoitoa muilla asumis- ja tukipalveluilla. Avoterveydenhuollolle asetetussa tavoitteessa 14 päivässä kiireettömään hoitoon pääsystä kuitenkin jäätiin tavoitteesta.

Erikoissairaanhoidon keskeinen tavoite vuonna 2025 oli ratkaista hoitojonot. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden osuus laskikin vuoden aikana alle kahdeksaan prosenttiin. Erityisesti ikääntyneiden potilaiden hoitoketjussa on kuitenkin yhä merkittäviä kehittämistarpeita, mikä näkyi mm. vuodeosastojen kuormituksena ja päivystyksen ruuhkina.

Palvelurakenteen uudistamisessa Varha harppasi kohti digiä vuoden 2025 aikana. Runsaan vuoden käytössä olleen Varha-sovelluksen on nyt ladannut jo lähes 160 000 varsinaissuomalaista. Samaan aikaan Varha on myös uudistanut palveluverkkoaan vaiheittain.

Palveluverkon, organisaation ja järjestelmien uudistukset luonnollisesti myös kuormittavat henkilöstöä. Vuoden 2025 henkilöstökysely kertoi, että työhyvinvointi Varhassa kehittyi parempaan suuntaan. Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että sairauspoissaolot kasvoivat jonkin verran.

-Nyt keväällä 2026 edessämme on merkittäviä päätöksiä. Tänä vuonna edistämme tulevaisuuden palveluverkkoa sekä hyvinvointialuestrategian mukaisesti panostamme turvallisuuteen ja asukkaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Työmme vaatii paitsi arjen turvaamista, parantamista ja pelastamista myös uskallusta uudistua ja halua kehittyä. Kiitos hyvästä työstä kuuluu varhalaisille, Tarmo Martikainen sanoo.

