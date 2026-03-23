Kymenlaakson hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätös on 10,9 miljoonaa euroa alijäämäinen
23.3.2026 15:41:24 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus käsittelee tilinpäätöksen 24.3.2026.
Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksen alijäämä on noin 10,9 miljoonaa euroa, joka on 11,2 miljoonaa euroa vuoden 2025 alkuperäistä talousarviota heikompi. Alkuperäisessä talousarviossa vuodelle 2025 hyvinvointialue tavoitteli 0,3 miljoonan euron ylijäämää. Loppuvuoden 2025 aikana ennakoitiin heikompaa tulosta, ja syksyn tilinpäätösennusteen mukaisesti talousarviomuutos päätettiin aluevaltuustossa 27,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Tulosheikennys suunniteltuun verrattuna johtuu osittain toimintakuluihin kohdistuvasta yleisestä kustannustason noususta ja palkkojen sopimuskorotuksista, sekä henkilöstömäärän hienoisesta kasvusta. Kustannustasoa suunniteltuun verrattuna lisäsi myös palvelutarpeeseen vastaaminen muun muassa asumisen palveluissa.
Tulosta paransi edelliseen vuoteen verrattuna sopeutus- ja tuottavuustoimien toteuttaminen, joita oli sisällytetty talousarvioon 51,3 miljoonaa euroa, sekä suunnitelmaa suurempana toteutuneet toiminnan tuotot. Nettokustannusuran kasvua saatiin merkittävästi taitettua vuoden 2025 aikana, kasvun ollessa 1,3 prosenttia.
Toimintatuottoja kertyi vuonna 2025 yhteensä 126,8 miljoonaa euroa, joka on 3,8 miljoonaa euroa enemmän vuoteen 2024 verrattuna. Toimintakulut, 1 032,3 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisvuodesta 15,2 miljoonalla eurolla.
Aluehallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastajat tarkistavat tilinpäätöksen ja tarkastuslautakunta antaa siitä lausunnon. Tämän jälkeen tilinpäätös siirtyy aluevaltuuston päätettäväksi kesällä 2026.
Yhteyshenkilöt
Kati KälviäinentalousjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 682 1290kati.kalviainen@kymenhva.fi
Anne HeikkiläAluehallituksen puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 700 9982anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Harri HagmanhyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:020 633 2113harri.hagman@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
