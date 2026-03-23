Ahvenistonmäen pysäköintiä lasketaan droonien avulla – ensimmäinen seurantapäivä on 25. maaliskuuta

Pysäköintipaikkojen riittävyyttä vanhan keskussairaalan alueella Hämeenlinnassa seurataan kevään aikana. Ahvenistonmäellä ja niin sanotun Ankkalammen alueella lasketaan pysäköivien autojen määrä kolmena keskiviikkona maalis-huhtikuun aikana. Laskennan tekevät HAMK:n liikennealan opettajat ja opiskelijat 25. maaliskuuta, 8. huhtikuuta ja 29. huhtikuuta. Laskenta tehdään kahdessa osassa, aamupäivällä klo 9–10 ja iltapäivällä klo 14–15.

Työssä käytetään apuna drooneja ja autoon asennettua kamerajärjestelmää. Lentoonlähtöpaikkoja voi olla useita, ja ne valitaan paikan päällä tilanteen mukaan. Lennätyksessä noudatetaan erityistä varovaisuutta, ja droonit pidetään turvallisen etäisyyden päässä ihmisistä ja ajoneuvoista.

Kuvauksessa huomioidaan tarkasti alueella asioivien yksityisyys ja tietosuoja. Aineistosta ei voi tunnistaa yksittäisiä ihmisiä, ja autojen rekisterinumerot sumennetaan. Aineisto käsitellään turvallisesti, eikä sitä siirretä verkkoon. Tulosten avulla hyvinvointialue arvioi pysäköintipaikkojen riittävyyttä sekä maksullisilla että maksuttomilla alueilla.

Henkilöstön ja asiakkaiden pysäköinti on muuttunut maksulliseksi Assi-sairaalassa maaliskuun alussa ja se muuttuu maksulliseksi vanhan keskussairaalan alueen pysäköintialueilla 1. huhtikuuta alkaen.

