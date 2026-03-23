Laki digitaalisesta viranomaisviestinnästä (Suomi.fi) voimaan 14.4.2026 – tule kuulemaan aiheesta kaikille avoimeen webinaariin

Viranomaisposti muuttuu sähköiseksi digitaalisia palveluita käyttäville huhtikuussa 2026. Eduskunta on hyväksynyt uudet lakimuutokset maaliskuussa ja laki digitaalisesta viranomaisviestinnästä on tarkoitus saada voimaan 14.4.2026. Viranomaisposti tulee jatkossa sähköisinä Suomi.fi-viesteinä kaikille digitaalisesti asioiville täysi-ikäisille. Hyvinvointialueet ovat velvoitettuja digitaalisen postin toimittamiseen jo ennen lain voimaantuloa.

Oma Hämeessä sähköinen postitus on laajentunut vaiheittain. Tähän mennessä se on otettu käyttöön muun muassa terveyspalveluiden ajanvarauskirjeissä ja niiden liitteissä, kuntoutuksen palveluseteleissä, maksusitoumuksissa ja kirjeissä.

Tavoitteena on, että jatkossa kaikki asiakkaalle lähtevä posti toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti, mikäli se on tietojärjestelmässä teknisesti mahdollista ja asiakas on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöönsä. Tarkemmat tiedot löytyvät Oma Hämeen nettisivuilta: Suomi.fi-viestit - Oma Häme

Asiakkaat, joilla ei ole Suomi.fi-palvelua käytössä, saavat edelleen postinsa paperisena. Suomi.fi-viestit tulevat käyttöön, kun henkilö tunnistautuu johonkin viranomaisen verkkopalveluun. Tämän jälkeen kaikki viranomaisposti lähetetään digipostina Suomi.fi-postilaatikkoon.

Suomi.fi-palvelun kautta ei lähetetä potilaan hoidossa syntyviä kirjauksia, joita ovat esimerkiksi käyntimerkinnät, hoitosuunnitelmat, lausunnot tai todistukset. Omia hoitotietoja voi lukea sähköisesti Kanta.fi-sivulta ja Omahame.fi-asiointialustalta.

Sähköiset viestit tulevat käyttöön niille henkilöille, jotka:

Tunnistautuvat vahvasti verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella johonkin viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun (esimerkiksi Veron, Poliisin tai Kelan verkkopalveluun)

Muutos ei koske:

Henkilöitä, jotka eivät käytä viranomaisten verkkopalveluita tunnistautuneena vaan asioivat muiden kanavien kautta

Henkilöitä, joilla ei ole vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä, eli esimerkiksi mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia

Henkilöitä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta

Henkilöitä, jotka ovat edunvalvonnassa tai joilla on voimassa oleva edunvalvontavaltuutus, ja tieto on tallennettuna holhousasioiden rekisteriin

Alaikäisiä henkilöitä

Yrityksiä.

Kaikille avoimiin webinaareihin voi osallistua

Digi- ja väestötietovirasto järjestää huhtikuussa kaikille avoimia webinaareja digitaaliseen viranomaispostiin siirtymisestä. Tilaisuuksista kaksi on suomeksi, yksi ruotsiksi ja yksi englanniksi. Webinaarissa käydään läpi muutoksen perusasiat ja sen aikana on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Osallistumislinkki webinaariin lähetetään kaikille ilmoittatuneille. Webinaari tallennetaan ja linkki tallenteeseen lähetetään osallistujille.

Ilmoittautumislinkit:

Suomenkielinen webinaari 9.4.2026 klo 10

Ruotsinkielinen webinaari 13.4.2026 klo 10

Englanninkielinen webinaari 13.4.2026 klo 13

Suomenkielinen webinaari 16.4.2026 klo 13

9.4. järjestettävää suomenkielistä webinaaria on mahdollista seurata Yle Areenan kautta. Tallenne on katsottavissa Yle Areenassa 30 päivän ajan.

