Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue varautuu palvelujen hetkittäiseen ruuhkautumiseen tulevana viikonloppuna

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän seuraava käyttöönotto toteutetaan viikonloppuna 27.–29.3.2026 Inkoossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Järjestelmä on jo käytössä Espoossa ja Kauniaisissa sekä suun terveydenhuollossa kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa. Hangossa käyttöönotto tapahtuu toukokuussa.

Yhteinen järjestelmä yhtenäistää toimintatapoja ja sujuvoittaa asiakkaiden asiointia. Käyttöönotot voivat alkuvaiheessa aiheuttaa palveluihin hitautta ja ruuhkaa, kun ammattilaiset ottavat uutta järjestelmää käyttöön.

Kiirevastaanotot avoinna myös käyttöönottoviikonloppuna – palvelu saattaa ruuhkautua

Kiirevastaanotot Kirkkonummella ja Raaseporissa ovat auki normaalisti myös pe 27.3.- su 29.3. klo 8-20.

- Kiirevastaanottojen toimintaa turvataan lisähenkilöstöllä, mutta koska joudumme toimimaan poikkeusjärjestelyin, toimintamme hidastuu ja saattaa ruuhkautua, kertoo Eteläisen alueen Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Laura Kongas.

- Kiireettömissä tilanteissa, joissa vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa, toivomme potilaiden olevan yhteydessä omalle terveysasemalleen arkena terveysaseman ollessa auki. Käyttöönottoviikonlopun aikana voimme ohjata potilaita myös kiirevastaanotoilta olemaan yhteydessä uudelleen arkena tilanteissa, joissa potilaan asia ei vaadi kiireellistä hoitoa.

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, soita ennen päivystykseen lähtöä maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka arvioi vaivan kiireellisyyden ja antaa tarvittaessa hoito- ja toimintaohjeita.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

Käyttökatkoja palveluissa 27.–29.3.

Käyttöönoton vuoksi digitaaliset palvelut ja ajanvaraus osoitteessa luvn.terveytesi.fi ovat poissa käytöstä 27.-29.3.2026. Myös Lunnassa on poikkeuksia kyseisenä aikana: omat terveystiedot eivät näy eikä ajanvaraus ole mahdollista. Katkon aikana omia tietoja voi tarkastella OmaKannasta.

Jatkossa käytössä yhteiset asiointikanavat koko alueella

Yhteisten järjestelmien myötä myös asiakkaiden asiointikanavat yhtenäistyvät. Inkoossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä käytössä olleen eTerveys-palvelun käyttö päättyy perjantaina 27.3. Palvelussa on voinut esimerkiksi varata vastaanottoaikoja. Tilalle tulee kansalaisen terveyspalvelu osoitteessa luvn.terveytesi.fi. Tehdyt ajanvaraukset siirtyvät kansalaisen terveyspalveluun, mutta niiden näkymisessä voi olla pientä viivettä.

Kevään päätteeksi koko alueella on käytössä yhteinen asiointiportaali, Kansalaisen terveyspalvelu, osoitteessa luvn.terveytesi.fi sekä samat ominaisuudet ja palvelut Lunnassa.

Kiitämme jo etukäteen sekä ammattilaisiamme että asukkaitamme kärsivällisyydestä, jos muutokset aiheuttaa viiveitä tai hitautta palveluissamme kevään aikana.