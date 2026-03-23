Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue varautuu palvelujen hetkittäiseen ruuhkautumiseen tulevana viikonloppuna
23.3.2026 16:31:12 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Hyvinvointialueen palveluissa saattaa esiintyä ruuhkia uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi tulevana viikonloppuna. Myös digitaaliset palvelut ja ajanvaraus osoitteessa luvn.terveytesi.fi sekä Lunnan ajanvaraus ja omien tietojen katselu on käyttökatkon aikana pois käytöstä.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän seuraava käyttöönotto toteutetaan viikonloppuna 27.–29.3.2026 Inkoossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Järjestelmä on jo käytössä Espoossa ja Kauniaisissa sekä suun terveydenhuollossa kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa. Hangossa käyttöönotto tapahtuu toukokuussa.
Yhteinen järjestelmä yhtenäistää toimintatapoja ja sujuvoittaa asiakkaiden asiointia. Käyttöönotot voivat alkuvaiheessa aiheuttaa palveluihin hitautta ja ruuhkaa, kun ammattilaiset ottavat uutta järjestelmää käyttöön.
Kiirevastaanotot avoinna myös käyttöönottoviikonloppuna – palvelu saattaa ruuhkautua
Kiirevastaanotot Kirkkonummella ja Raaseporissa ovat auki normaalisti myös pe 27.3.- su 29.3. klo 8-20.
- Kiirevastaanottojen toimintaa turvataan lisähenkilöstöllä, mutta koska joudumme toimimaan poikkeusjärjestelyin, toimintamme hidastuu ja saattaa ruuhkautua, kertoo Eteläisen alueen Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Laura Kongas.
- Kiireettömissä tilanteissa, joissa vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa, toivomme potilaiden olevan yhteydessä omalle terveysasemalleen arkena terveysaseman ollessa auki. Käyttöönottoviikonlopun aikana voimme ohjata potilaita myös kiirevastaanotoilta olemaan yhteydessä uudelleen arkena tilanteissa, joissa potilaan asia ei vaadi kiireellistä hoitoa.
Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, soita ennen päivystykseen lähtöä maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka arvioi vaivan kiireellisyyden ja antaa tarvittaessa hoito- ja toimintaohjeita.
Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.
Käyttökatkoja palveluissa 27.–29.3.
Käyttöönoton vuoksi digitaaliset palvelut ja ajanvaraus osoitteessa luvn.terveytesi.fi ovat poissa käytöstä 27.-29.3.2026. Myös Lunnassa on poikkeuksia kyseisenä aikana: omat terveystiedot eivät näy eikä ajanvaraus ole mahdollista. Katkon aikana omia tietoja voi tarkastella OmaKannasta.
Jatkossa käytössä yhteiset asiointikanavat koko alueella
Yhteisten järjestelmien myötä myös asiakkaiden asiointikanavat yhtenäistyvät. Inkoossa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä käytössä olleen eTerveys-palvelun käyttö päättyy perjantaina 27.3. Palvelussa on voinut esimerkiksi varata vastaanottoaikoja. Tilalle tulee kansalaisen terveyspalvelu osoitteessa luvn.terveytesi.fi. Tehdyt ajanvaraukset siirtyvät kansalaisen terveyspalveluun, mutta niiden näkymisessä voi olla pientä viivettä.
Kevään päätteeksi koko alueella on käytössä yhteinen asiointiportaali, Kansalaisen terveyspalvelu, osoitteessa luvn.terveytesi.fi sekä samat ominaisuudet ja palvelut Lunnassa.
Kiitämme jo etukäteen sekä ammattilaisiamme että asukkaitamme kärsivällisyydestä, jos muutokset aiheuttaa viiveitä tai hitautta palveluissamme kevään aikana.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Västra Nylands välfärdsområde förbereder sig på tillfälliga köer i servicen under det kommande veckoslutet23.3.2026 16:33:15 EET | Tiedote
Det kan förekomma tillfälliga köer i välfärdsområdets tjänster under det kommande veckoslutet på grund av införandet av ett nytt gemensamt klient- och patientdatasystem. De digitala tjänsterna och tidsbokningen på adressen luvn.terveytesi.fi samt tidsbokningen och visningen av egna uppgifter i Lunna är ur bruk under serviceavbrottet.
De första tiderna kan bokas självständigt i Lunna från mars16.3.2026 14:10:58 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde öppnar klienternas självbokning i Lunna under våren. Självbokningen öppnas först för invånare i Esbo och Grankulla. Tidsplanen beror på införandet av det gemensamma klient- och patientdatasystemet.
Ensimmäiset itseajanvaraukset mahdollisia Lunnassa maaliskuusta alkaen16.3.2026 14:07:28 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön asiakkaiden itseajanvarauksen Lunnassa. kevään aikana. Itseajanvaraus avautuu ensimmäisenä Espoon ja Kauniaisten asukkaille. Vaiheistus on riippuvainen yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta.
Hanna Varpalahti belönades med Queen Silvia Nursing Award för sitt arbete med att göra utskrivningar tryggare för äldre13.3.2026 09:18:24 EET | Tiedote
Sjukskötaren Hanna Varpalahti, som arbetar vid Västra Nylands välfärdsområdes avdelning i Hangö, belönades med det prestigefyllda priset Queen Silvia Nursing Award. Sveriges drottning Silvia överräckte priset till Varpalahti i Stockholm den 4 mars 2026. I motiveringen till utmärkelsen lyfter man fram den av Varpalahti utvecklade modellen för trygga utskrivningar. Med hjälp av modellen kan äldre patienter flytta från sjukhuset till sitt hem på ett smidigare, tryggare och mer individuellt sätt. Queen Silvia Nursing Award tilldelas årligen proffs inom vårdbranschen som främjar vården och den goda vardagen för äldre och personer med minnessjukdom. Priset erbjuder möjligheter till yrkesmässig utveckling och internationellt nätverkande med experter i branschen. År 2025 avslutades sammanlagt 11 677 vårdperioder inom avdelningsvården och bedömningsenheterna i Västra Nylands välfärdsområde. Av dessa genomfördes 10 835 inom avdelningsvården och 842 vid bedömningsenheterna. Under 2025 kunde cirka
Hanna Varpalahti palkittiin työstä ikääntyneiden kotiutumisen turvaamiseksi Queen Silvia Nursing Award -palkinnolla13.3.2026 09:08:46 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Hangon osaston sairaanhoitaja Hanna Varpalahti on palkittu arvostetulla Queen Silvia Nursing Award -palkinnolla. Ruotsin kuningatar Silvia ojensi palkinnon Varpalahdelle Tukholmassa 4. maaliskuuta 2026. Tunnustus nostaa esille Varpalahden kehittämän turvallisen kotiuttamisen mallin, jonka avulla ikääntyneet potilaat voivat siirtyä sairaalasta kotiin entistä sujuvammin, turvallisemmin ja yksilöllisemmin. Queen Silvia Nursing Award myönnetään vuosittain hoitotyön ammattilaisille, jotka edistävät hoitoa ja ikääntyneiden sekä muistisairaiden hyvää arkea. Palkinto tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen alan asiantuntijoiden kanssa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osastohoidossa ja arviointiyksiköissä päättyi vuonna 2025 yhteensä 11 677 hoitojaksoa, joista 10 835 oli osastohoidossa ja 842 arviointiyksiköissä. Vuonna 2025 noin 86 prosenttia osastohoidon ja arviointiyksiköiden potilaista kotiutui hoitojakson
