Kelan viestintäjohtajaksi on valittu Jussi Salmi

Jussi Salmi on työskennellyt ympäristöministeriössä vuodesta 2007 alkaen viestintäpäällikkönä ja viestintäjohtajana sekä tieto- ja viestintäjohtajana. Lisäksi Salmi on työskennellyt mm. HUSin vt. viestintäjohtajana, YK:ssa, Viestintävirastossa, Helsingin kaupungilla ja Yleisradiossa.

”Olen todella kiitollinen saamastani luottamuksesta. Kela on merkittävä toimija suomalaisen hyvinvoinnin edistämisessä sekä kehittämisessä, ja on hienoa päästä tuomaan oma strateginen viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmani Kelan työhön. Toimintaympäristön muutoksissa strategisen viestinnän merkitys korostuu entisestään, ja odotan mielenkiinnolla uusia ja haastavia tehtäviä”, Jussi Salmi sanoo.

Kelan viestintäyksikkö vastaa Kelan strategisesta viestinnästä, viestinnän linjauksista sekä johdon ja asiantuntijoiden viestinnän tuesta. Viestintäyksikkö vastaa keskitetystä viestinnästä kelalaisille, asiakkaille, kumppaneille ja sidosryhmille sekä viestintäkanavien ja medioiden kehittämisestä.

Kelan viestintäjohtajaksi haki 58 henkilöä. Viestintäjohtajan tehtävä on vakituinen.