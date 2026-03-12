HONOR Magic8 Pro haastaa ammattilaiskamerat – ammattivalokuvaajien testit osoittavat lippulaivapuhelimen voiman

HONOR on julkaissut tulokset valokuvaustesteistä, joissa ammattivalokuvaajat kuvasivat samoja tilanteita HONOR Magic8 Pro -puhelimella ja perinteisillä ammattilaiskameroillaan. Tulokset osoittavat, että edistyneen kamerajärjestelmän ja tehokkaiden tekoälyalgoritmien ansiosta Magic8 Pro pystyy tuottamaan kuvia, jotka täyttävät vaativienkin kuvaajien odotukset ja jopa yllättävät heidät positiivisesti. Testien aikana valokuvaajat ottivat rinnakkaiskuvia haastavissa olosuhteissa, kuten hämärässä ja kaupunkimaisemissa, ja vertasivat puhelimen kuvia huomattavasti suuremmalla ja kömpelömmällä kalustolla saatuihin tuloksiin.

”Lopputuloksena monet puhelimella otetut kuvat näyttävät jopa paremmilta kuin ne, jotka olen luonut raskaalla ammattikalustolla. HONOR Magic8 Pro on täynnä innovatiivisia, algoritmeihin perustuvia ratkaisuja, jotka palauttavat yksityiskohtia varjoalueille ja säilyttävät värit luonnollisina vaihtelevassa valaistuksessa. Tehtävät, joiden jälkikäsittelyyn minulla normaalisti kuluu paljon aikaa, hoituvat älypuhelimen järjestelmällä silmänräpäyksessä.”

— Jan Ulicki, valokuvaaja

Kuva: Jan Ulicki

HONOR Magic8 Pron edistynyt kamerajärjestelmä

HONOR Magic8 Pro on suunniteltu käyttäjille, jotka odottavat ammattityökaluja vastaavia ominaisuuksia, mutta haluavat säilyttää älypuhelimen helppokäyttöisyyden. Sen kamerajärjestelmä on yhdistelmä huippuluokan laitteistoa ja älykästä ohjelmistoa:

200 megapikselin ultratehokas yötelekamera , jossa on 3.7-kertainen optinen zoom ja optinen kuvanvakain (OIS), ottaa uskomattoman tarkkoja ja vakaita kuvia myös kaukaa ja pimeässä.

, jossa on 3.7-kertainen optinen zoom ja optinen kuvanvakain (OIS), ottaa uskomattoman tarkkoja ja vakaita kuvia myös kaukaa ja pimeässä. 50 megapikselin ultrayökuvauspääkamera suurella kennolla ja optisella kuvanvakaimella takaa laajan dynaamisen alueen ja erinomaisen yksityiskohtien säilymisen myös varjoisissa kohdissa.

50 megapikselin ultralaajakuvakamera mahdollistaa laajojen maisemien kuvaamisen ja yksityiskohtaiset makrokuvat jopa 2,5 cm:n etäisyydeltä.

Kokonaisuutta tukee edistynyt AiMAGE-kamerajärjestelmä, joka hallinnoi kuvanprosessointia, kohinanvaimennusta ja värintoistoa. Yhdistämällä optisen kuvanvakaimen (OIS) ja HONORin omat tekoälyalgoritmit, HONOR Magic8 Pro tallentaa teräviä, yksityiskohtaisia kuvia vaikeissakin valaistusolosuhteissa.

Tekoäly korvaa aikaa vievän jälkikäsittelyn

Yksi testien keskeisistä havainnoista on, että HONOR Magic8 Pro lyhentää merkittävästi aikaa kuvan ottamisesta valmiiseen lopputulokseen. Tehtävät, jotka ammattikameroilla kuvatessa vaativat laajaa jälkikäsittelyä tietokoneella, hoituvat automaattisesti puhelimen tekoälyn avulla. Laitteessa on älykkäitä kuvausominaisuuksia, kuten Yö- ja Muotokuvatilat, jotka parantavat kuvan yksityiskohtia ja ylläpitävät tarkkaa valkotasapainoa. Lisäksi tekoälyyn perustuvat muokkaustyökalut, kuten AI-ylösskaalaus, AI-kuvanlaajennus, AI-pyyhekumi, AI-leike ja AI-väri, antavat käyttäjille mahdollisuuden nopeasti muokata kuvia suoraan laitteella. Tämä tekee HONOR Magic8 Prosta erityisen houkuttelevan valokuvaajille ja sisällöntuottajille, jotka ovat koko ajan menossa ja tarvitsevat nopeita julkaisuja esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai toimitukselliseen työhön.

Kuva: Alina Kondrat

Ammattitason näkökulma, älypuhelimen vapaus

Vaikka ammattilaiskamerat ovat edelleen standardi monilla kaupallisen valokuvauksen osa-alueilla, tehdyt vertailut osoittavat HONOR Magic8 Pron olevan todellinen vaihtoehto lukuisissa kuvaustilanteissa. Laite on erityisen vahva yökuvauksessa ja vaihtelevassa valaistuksessa, joissa se palauttaa tehokkaasti varjojen yksityiskohdat ja hallitsee kirkkaita kohtia – tehtäviä, jotka yleensä vaativat tarkkaa RAW-muokkausta tietokoneella. Se suoriutuu vaikuttavasti myös muotokuvauksessa, jossa edistynyt taustan sumennus tuottaa luonnollisen syvyysvaikutelman. Katu- ja matkakuvauksessa sen kompakti koko mahdollistaa spontaanin kuvaamisen laadusta tinkimättä ja antaa kuvaajille vapauden tallentaa upeita otoksia missä tahansa.

Alan julkaisut ylistävät lopputulosta

HONOR Magic8 Pro on saanut tunnustusta myös kansainvälisiltä teknologiajulkaisuilta, kuten Android Centralin ”Recommended”-tunnustuksen ja Android Headlinesin ”Editor’s Choice” -palkinnon. Palkinnot alleviivaavat HONOR Magic8 Pron poikkeuksellista näyttöä, ammattitason valokuvausominaisuuksia sekä erinomaista ergonomiaa.

Android Central ylisti puhelinta todeten: ”Kyseessä on HONORin tähän mennessä vaikuttavin puhelin aina luokkansa johtavasta ja silmäystävällisimmästä OLED-näytöstä telekameraan, joka tuottaa lähes järjestelmäkameran tasoisia kuvia.”

Android Headlines puolestaan korosti puhelimen muotoilua ja käyttömukavuutta: ”HONOR Magic8 Pro on käyttömukavuudeltaan paras suurikokoinen älypuhelin, jota toimituksemme on koskaan kokeillut.”

