Västra Nylands välfärdsområde förbereder sig på tillfälliga köer i servicen under det kommande veckoslutet
23.3.2026 16:33:15 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Det kan förekomma tillfälliga köer i välfärdsområdets tjänster under det kommande veckoslutet på grund av införandet av ett nytt gemensamt klient- och patientdatasystem. De digitala tjänsterna och tidsbokningen på adressen luvn.terveytesi.fi samt tidsbokningen och visningen av egna uppgifter i Lunna är ur bruk under serviceavbrottet.
Det nästa införandet av Västra Nylands välfärdsområdes gemensamma klient- och patientdatasystem sker under veckoslutet 27–29.3.2026 i Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Vårens sista införande av systemet sker i maj i Hangö, varefter hela området använder ett gemensamt system.
Det gemensamma systemet förenhetligar arbetssätten och effektiviserar uträttandet av klienternas ärenden. Införandet av systemet kan i början orsaka dröjsmål och belastning i tjänsterna, när de anställda börjar använda det nya systemet.
Akutmottagningarna öppna även under veckoslutet då systemet införs – servicen kan bli överbelastad
Akutmottagningarna i Kyrkslätt och Raseborg har öppet som vanligt även från fredag den 27 till söndag den 29 mars kl. 8–20.
– Akutmottagningarnas verksamhet tryggas med extra personal, men eftersom vi måste arbeta enligt undantagsarrangemang blir vår verksamhet långsammare och överbelastning kan förekomma, berättar Laura Kongas, som är servicelinjedirektör för hälsovårdstjänster i södra området.
– I icke-brådskande situationer, där besvären inte kräver omedelbar vård, önskar vi att patienterna kontaktar sin egen hälsostation under vardagar då hälsostationen är öppen. Under veckoslutet då systemet införs kan vi även be patienter på akutmottagningarna att ta kontakt på nytt under vardagar i situationer där patientens ärende inte kräver brådskande vård.
Om du behöver brådskande vård, ring det avgiftsfria journumret 116 117 innan du åker till jouren. I telefonen svarar en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedömer hur brådskande ditt ärende är och vid behov ger instruktioner och vårdavisningar.
Vid livshotande situationer, ring allmänna nödnumret 112.
Serviceavbrott 27–29.3.2026
På grund av införandet av det nya systemet är de digitala tjänsterna och tidsbokningen på adressen luvn.terveytesi.fi inte tillgängliga 27–29.3.2026. Även i Lunna förekommer undantag under dessa dagar: de egna hälsouppgifterna syns inte och det går inte att boka nya tider. Under avbrottet kan man se sina egna uppgifter i MittKanta.
Framöver gemensamma servicekanaler i hela området
I och med de gemensamma systemen förenhetligas också kundernas servicekanaler. Användningen av tjänsten eTerveys, som använts i Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis, upphör fredagen den 27 mars. I eTerveys har det till exempel varit möjligt att boka mottagningstider. Tjänsten ersätts med medborgarnas hälsovårdstjänster på adressen luvn.terveytesi.fi. Bokade tider överförs till medborgarnas hälsovårdstjänster, men det kan förekomma en liten fördröjning innan de syns i det nya systemet.
I slutet av våren har hela området en gemensam kundserviceportal, Medborgarnas hälsovårdstjänster, på adressen luvn.terveytesi.fi och samma funktioner och tjänster i Lunna.
Vi tackar redan på förhand både våra anställda och våra invånare för tålamodet om förändringarna orsakar dröjsmål eller långsammare service under våren.
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue varautuu palvelujen hetkittäiseen ruuhkautumiseen tulevana viikonloppuna23.3.2026 16:31:12 EET | Tiedote
Hyvinvointialueen palveluissa saattaa esiintyä ruuhkia uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi tulevana viikonloppuna. Myös digitaaliset palvelut ja ajanvaraus osoitteessa luvn.terveytesi.fi sekä Lunnan ajanvaraus ja omien tietojen katselu on käyttökatkon aikana pois käytöstä.
