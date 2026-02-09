Martha Diamondin näyttely Sara Hildénin taidemuseossa – ensimmäistä kertaa Euroopassa

Näyttely tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen New Yorkiin ankkuroituneen taiteilijan tuotantoon, hänen maalaustensa urbaaniin energiaan sekä modernistiseen perintöön, jota hän kehitti omaleimaisella tavalla.

Martha Diamond oli jo varhain viehättynyt rakennuksista, etäisyyksistä ja keinotekoisista tiloista. Hänet tunnetaan valoon, väriin ja voimakkaisiin siveltimenvetoihin perustuvista dynaamisista maalauksistaan, joissa hän liukuu taitavasti esittävän ja ei-esittävän välillä. Pilvenpiirtäjien muodot ja rytmi sekä valon ja mittakaavan vaihtelut tarjosivat lähtökohdan hänen taiteelleen. Aiheen sijaan häntä kiinnosti kuitenkin ennen kaikkea maalausprosessi ja sen tutkiminen.

Diamond asettui taiteilijanuransa alussa Manhattanille Boweryn alueelle, jossa hän eli ja työskenteli samassa loft-studiossa elämänsä loppuun asti. Hän kuului tiiviiseen poikkitaiteelliseen ystäväpiiriin, johon lukeutui muun muassa runoilijoita ja taiteilijoita. Kollegoidensa keskuudessa Diamondia arvostettiin suuresti – hän oli ”taiteilijoiden taiteilija” – ja hänen teoksiaan hankittiin jo varhain arvostettuihin amerikkalaismuseoiden kokoelmiin.

Sara Hildénin taidemuseon näyttelyssä nähdään laaja valikoima Diamondin maalauksia uran alkuvaiheilta 1970-luvulta viimeisimpiin teoksiin sekä hänen työskentelyprosessiinsa liittyviä muistiinpanoja. Näyttelykokemusta syventävät taiteilijan videoelämänkerta ja tallenne hänen luennoltaan Skowhegan School Of Painting & Sculpturessa vuodelta 1983.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan kuvitettu katalogi, joka sisältää taidehistorioitsija Kiko Aebin esseen sekä teoksen Martha Diamond: Keys to the City, jonka on kirjoittanut runoilija ja taiteilijan pitkäaikainen ystävän Anne Waldman.

Näyttely toteutetaan yhteistyössä taiteilijan vuonna 2020 perustaman Martha Diamond Trustin (New York) kanssa, joka on lainannut näyttelyssä nähtävät teokset ja materiaalin, sekä taiteilijaa edustavan Thaddaeus Ropac Galleryn (Salzburg, Paris, London) kanssa.

Martha Diamond 19.9.2026–17.1.2027 Sara Hildénin taidemuseossa