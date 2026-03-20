Kyselytutkimus: 80 % suomalaisista kokee yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen – luotamme eniten Puolustusvoimiin ja Pohjoismaihin

SuomiAreena ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko yhteistyöhön – Keski-Porin kirkon pihamaalle nousee SuomiAreena-lava 20.3.2026 07:03:04 EET | Tiedote

Porissa kesäkuun viimeisellä viikolla järjestettävään SuomiAreena-tapahtumaan rakennetaan uusi keskustelulava, joka sijoittuu Keski-Porin kirkon puistoon, Kokemäenjoen rannalle. Lava on osa Porin seurakuntien ja SuomiAreenan yhteistyötä ja tulee kantamaan nimeä Kirkkolava. ”SuomiAreena panostaa tänä vuonna entisestään tapahtuman ja tapahtuma-alueen kehittämiseen. Keskeinen rooli on Porin Etelärannan alueella, jolle kirkon puisto on erittäin kaunis ja luonteva jatke. Kirkkolava tulee tarjoamaan kerrassaan upeat puitteet yhteiskunnalliselle lavaohjelmalle”, iloitsee SuomiAreena Oy:n toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Lava tulee sijoittumaan Keski-Porin kirkon puiston luoteiskulmaan. Kirkkolavalla järjestetään SuomiAreenan virallista ohjelmaa koko festivaaliviikon ajan. ”Kirkko Porissa arvostaa ja tukee SuomiAreena-tapahtumaa. Kirkko haluaa sekä osallistua että olla kehittämässä suomalaista yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoamassa sille arvoisensa puitteet. Maailma, ja Suomi sen mukana,