Kyselytutkimus: 80 % suomalaisista kokee yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen – luotamme eniten Puolustusvoimiin ja Pohjoismaihin
24.3.2026 06:00:00 EET | SuomiAreena | Tiedote
Neljä viidestä (80 %) suomalaisesta arvioi yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen viime vuosina. Eniten luottamusta lisäävät Puolustusvoimat (67 %), presidentti (52 %) ja poliisi (51 %). Tiedot käyvät ilmi SuomiAreenan ja Pohjoismaisen ministerineuvoston teettämästä tuoreesta kyselystä, jonka on toteuttanut Verian.
Pohjoismaihin luotetaan erityisen paljon: Kahdeksan kymmenestä kokee Pohjoismaisen yhteistyön lisäävän luottamusta yhteiskunnassa (80 %). Lisäksi noin seitsemän kymmenestä (67 %) arvioi Pohjoismaiden lisäävän luottamusta, ja niitä myös pidetään maailman parhaana paikkana asua (84 %).
"Kriisit, kuten Ukrainan sota, pandemia, heikko taloustilanne ja epävarmuus yhdistettynä kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin näkyvät varmasti kyselyn tuloksissa. Kärkeen nousevat tahot, jotka tuovat suomalaisille varmuutta: tutut, turvallisuutta tuottavat instituutiot ja lähimmät naapurimme lännessä", sanoo SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen.
Vain neljä prosenttia suomalaisista uskoo Yhdysvaltojen lisäävän luottamusta maailmassa. Tulos on samalla tasolla Kiinan (3 %), Intian (3 %) ja Venäjän kanssa (1 %) kanssa.
Puolustusliitto Nato on kyselyn eniten luottamusta lisäävä valtioiden välinen järjestö (44 %).
Vähiten suomalaiset mielestä luottamusta yhteiskunnassa lisäävät sosiaalinen media (2 %), some-vaikuttajat (2 %) ja poliittiset puolueet (3 %).
Luottamus tieteeseen säilyy vahvana, mutta tekoäly epäilyttää
Kolme neljästä vastaajasta (75 %) pitää suomalaista yliopistojärjestelmää luotettavana tiedon tuottajana. Sen sijaan tekoälyn mahdollisuuksiin suhtaudutaan varauksellisemmin: vain noin joka neljäs (26 %) uskoo tekoälyn parantavan omaa elämäänsä seuraavan viiden vuoden aikana.
Alle puolet vastaajista (44 %) arvioi, että Suomi kokonaisuutena hyötyy tekoälystä lähivuosina. Yritysten yhteiskuntavastuuseen luotetaan enemmän kotimaisten pk-yritysten (36 %) kuin kansainvälisten suuryritysten (15 %) kohdalla.
Suomalaisten keskinäinen luottamus on edelleen vahvaa: lähes kahdeksan kymmenestä (79 %) kertoo luottavansa kanssaihmisiin. Yhteiskunnallinen ilmapiiri koetaan huolestuttavaksi: kaksi kolmesta vastaajasta (66 %) kertoo yhteiskunnallisen luottamuksen kehityssuunnan huolestuttavan usein, ja vain noin kaksi viidestä (39 %) uskoo luottamuksen paranevan seuraavan viiden vuoden aikana.
Luottamus yhteiskunnassa -tutkimuksen tulokset
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, SuomiAreena Oy, antti.lehtinen@suomiareena.fi tai p. 050 572 7991
Tutkimusjohtaja Mikko Hormio, Verian Oy, mikko.hormio@verian.fi tai p. 050 555 0432
Tutkimus toteutettiin Verianin toimesta väestöä edustavassa suomalaisessa internetpaneelissa helmi-maaliskuussa 2026. Vastaajia oli 1 024, iältään 18–84-vuotiaita. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali 95 prosentin luottamusvälillä on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimus on kaksiosainen, ja sen toisessa osassa samat kysymykset esitetään Ruotsin, Norjan ja Tanskan kansalaisille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti LehtinenToimitusjohtajaSuomiAreena OyPuh:0505727991antti.lehtinen@suomiareena.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
SuomiAreena Oy perustettiin kesällä 2024 kehittämään SuomiAreenasta entistä vaikuttavampaa yhteiskunnallista toimijaa. Yhtiön omistavat yhdessä MTV Oy ja Porin kaupunki. Päätapahtuman, Suomen suurimman yhteiskunnallisen festivaalin SuomiAreenan vuoden 2026 teemana on luottamus. SuomiAreena järjestetään Porissa 23.–26.6.2026. Tapahtuma viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. suomiareena.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme