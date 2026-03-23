Ministeri Strand Pohjolan päivänä: yhteistyö tärkeämpää kuin koskaan
23.3.2026 17:18:12 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand vieraili tänään Uumajassa Pohjolan päivänä, jota vietetään vuosittain 23. maaliskuuta. Ohjelmassa oli muun muassa tapaaminen Ruotsin EU‑ministeri Jessica Rosencrantzin kanssa sekä ministerien yhteinen paneelikeskustelu pohjoismaisen yhteistyön merkityksestä ja tulevaisuudesta vallitsevan epävakaan maailmantilanteen valossa.
Päivän aikana keskusteltiin maiden välisestä pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä ajankohtaisista EU‑kysymyksistä. Kasvava alueellinen kehitys Merenkurkun molemmin puolin mahdollistaa entistä tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön, mikä on nykyisessä maailmantilanteessa tärkeämpää kuin koskaan. EU:n rahoitusohjelma Interreg on osaltaan edistänyt pohjoismaiden välistä yhteistyötä lisääntyneen hyvinvoinnin ja kansainvälisen yhteistyön kautta.
– Tässä ajassa pohjoismainen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan. Kireän geopoliittisen tilanteen ja taloudellisten epävarmuuksien myötä on erittäin tärkeää vaalia samankaltaisten valtioiden yhteistä historiallista perintöä. Pohjoismainen yhteistyö näkyy myös työssämme EU:ssa – ei vähiten siksi, että Ruotsi jakaa näkemyksemme monissa unionin keskeisissä kysymyksissä”, sanoo Strand.
Pohjolan päivää juhlistetaan myös Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla. Yksi Pohjolan päivän 2026 keskeisistä teemoista on demokraattinen resilienssi sekä se, miten voimme yhdessä sitouttaa ja varustaa seuraavan sukupolven viemään demokratiaa eteenpäin. Keskustelu keskittyi pitkälti siihen, miten pohjoismainen yhteistyö toimii käytännössä, mutta esiin nostettiin myös olemassa olevat esteet ja se, miten voimme työskennellä niiden vähentämiseksi.
– Yhä polarisoituneemmassa ja digitalisoituneessa maailmassa, jota leimaa disinformaatio, on tärkeää käydä kansainvälistä vuoropuhelua vahvan demokraattisen oikeusvaltion ylläpitämiseksi, jonka Pohjoismaat ovat rakentaneet – juuri sellaisten merkityksellisten keskustelujen kautta, joita kävimme tänään. Minua ilahduttaa erityisesti se, että juuri Merenkurkun alueella on ennakoivasti näytetty tietä ja rakennettu kokonaan yhteinen, formalisoitu rakenne Merenkurkun neuvosto EAYY:n (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä) kautta, Strand päättää.
Benina Uotinenspecialmedarbetare, erityisavustaja (Joakim Strand)Puh:0295 160 040
