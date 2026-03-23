Wickström: Tärkeää turvata dialyysitoiminnan edellytykset Raaseporin sairaalassa

Wickström korostaa, että dialyysitoiminnan jatkuminen on välttämätöntä. Hän muistuttaa, että dialyysiyksikkö oli uhattuna vuonna 2024 laajojen yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä, mutta se säilytettiin, kun ymmärrettiin, että on kohtuutonta, että Hangon ja Raaseporin dialyysipotilaiden pitäisi matkustaa Lohjalle saadakseen hoitoa.

Wickström kertoo keskustelleensa dialyysiyksikön jatkosta HUSin virkamiesjohdon kanssa ja saaneensa tiedon, että toiminta tulee jatkumaan. Potilailta saadut viestit kuitenkin huolestuttavat häntä.

– Tiedän, että dialyysiyksikön tulevaisuudesta keskustellaan lähipäivinä. Olen saanut HUSin johdolta kirjallisen vahvistuksen siitä, että dialyysitoiminta jatkuu Raaseporissa. Toivon, että näin on myös käytännössä, mutta se edellyttää investointeja sairaalaan tai muuta ratkaisua. Haluan nähdä HUSilta konkreettisia päätöksiä, sillä yksi asia on selvä – dialyysitoiminta on turvattava Raaseporin sairaalassa alueen asukkaille, Wickström toteaa painokkaasti.

Wickström olisi toivonut, että hyvinvointialue ja HUS olisivat käyneet asiasta keskusteluita. Hän kertoo, että RKP seuraa tarkasti Raaseporin sairaalan tilannetta ja mainitsee, että muun muassa valtuutetut Mårten Johansson, Ralf Backman ja Peter Braskén tapasivat HUSin johtavia virkamiehiä viime viikolla keskustellakseen sairaalan tulevisuuden palveluista.

– Raaseporin sairaala on RKP:lle tärkeä, ja meitä on useita poliitikkoja, jotka työskentelevät sairaalan palvelujen vahvistamiseksi, Wickström sanoo.