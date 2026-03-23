Wickström: Tärkeää turvata dialyysitoiminnan edellytykset Raaseporin sairaalassa
23.3.2026 18:15:07 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja HUSin hallituksen jäsen Henrik Wickström katsoo, että tarvittavat investoinnit Raaseporin dialyysiyksikön toiminnan turvaamiseksi tulisi toteuttaa. Wickström kertoo olevansa huolissaan potilailta ja henkilökunnalta saamistaan viesteistä, joissa ollaan huolestuneita dialyysiyksikön tulevaisuudesta. Syynä on se, että vesilaitos, josta dialyysiyksikkö on riippuvainen, on uusittava, jotta toiminta voi jatkua.
Wickström korostaa, että dialyysitoiminnan jatkuminen on välttämätöntä. Hän muistuttaa, että dialyysiyksikkö oli uhattuna vuonna 2024 laajojen yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä, mutta se säilytettiin, kun ymmärrettiin, että on kohtuutonta, että Hangon ja Raaseporin dialyysipotilaiden pitäisi matkustaa Lohjalle saadakseen hoitoa.
Wickström kertoo keskustelleensa dialyysiyksikön jatkosta HUSin virkamiesjohdon kanssa ja saaneensa tiedon, että toiminta tulee jatkumaan. Potilailta saadut viestit kuitenkin huolestuttavat häntä.
– Tiedän, että dialyysiyksikön tulevaisuudesta keskustellaan lähipäivinä. Olen saanut HUSin johdolta kirjallisen vahvistuksen siitä, että dialyysitoiminta jatkuu Raaseporissa. Toivon, että näin on myös käytännössä, mutta se edellyttää investointeja sairaalaan tai muuta ratkaisua. Haluan nähdä HUSilta konkreettisia päätöksiä, sillä yksi asia on selvä – dialyysitoiminta on turvattava Raaseporin sairaalassa alueen asukkaille, Wickström toteaa painokkaasti.
Wickström olisi toivonut, että hyvinvointialue ja HUS olisivat käyneet asiasta keskusteluita. Hän kertoo, että RKP seuraa tarkasti Raaseporin sairaalan tilannetta ja mainitsee, että muun muassa valtuutetut Mårten Johansson, Ralf Backman ja Peter Braskén tapasivat HUSin johtavia virkamiehiä viime viikolla keskustellakseen sairaalan tulevisuuden palveluista.
– Raaseporin sairaala on RKP:lle tärkeä, ja meitä on useita poliitikkoja, jotka työskentelevät sairaalan palvelujen vahvistamiseksi, Wickström sanoo.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
