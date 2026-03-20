Pitäjänmäen Patterimäen itäosan asemakaava etenee valtuustoon

23.3.2026 18:46:29 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23. maaliskuuta esittää valtuustolle Pitäjänmäen Patterimäen itäosan kaavamuutoksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä Ruskeasuon Koroistentie 10:n ja Tilkanmäen asemakaavan hyväksymistä.

Helsingin kaupunginhallituksen istuntosali.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan asemakaavamuutoksen Patterimäen alueen itäosaan. Alueelle on tehty aiemmin Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavaehdotus, jonka Helsingin hallinto-oikeus kumosi vuonna 2020.

Nyt päätettävässä uudessa kaavaehdotuksessa suunnittelualue ja uudisrakennusten määrä on huomattavasti aiempaa pienempi, puistoaluetta säästyy laajemmin ja asuinrakennukset sijoittuvat kauemmaksi Teknoksen maalitehtaasta.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uutta asuin- ja liiketilarakentamista pikaraitiotie 15:n varrelle täydentämään Pitäjänmäkeä ja Pajamäkeä. Kaavaratkaisussa täydennysrakentaminen on sijoitettu siten, että pääosa Patterimäen metsäisestä alueesta voidaan säilyttää rakentamattomana.

Lopullisen päätöksen kaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Vuoden 2025 tilinpäätös etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Helsingin kaupungin, kunta-Helsingin sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuoden 2025 tilinpäätökset. Tilinpäätöksiä käsitellään kevätkauden viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 17. kesäkuuta.

Helsingin tilinpäätös 2025: Kunta-​Helsingin talous toteutui arvioitua paremmin, investoinnit jatkuivat voimakkaina

Koroistentielle ja Tilkanmäkeen esitetään täydennysrakentamista

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle Vanhan Ruskeasuon Koroistentie 10:n ja Tilkanmäen asemakaavan muutosta. Kaavamuutos koskee Koroistentie 10:ssa sijaitsevaa huoltamotonttia, Tilkanmäen puistoaluetta ja näiden viereisiä katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa huoltamotontin käyttötarkoituksen muutoksen asuinkäyttöön huoltamotoiminnan päätyttyä, sekä huoltamotonttiin rajautuvan puiston reunojen maltillisen täydennysrakentamisen. 

Lopullisen päätöksen kaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

