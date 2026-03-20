Pitäjänmäen Patterimäen itäosan asemakaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan asemakaavamuutoksen Patterimäen alueen itäosaan. Alueelle on tehty aiemmin Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaavaehdotus, jonka Helsingin hallinto-oikeus kumosi vuonna 2020.

Nyt päätettävässä uudessa kaavaehdotuksessa suunnittelualue ja uudisrakennusten määrä on huomattavasti aiempaa pienempi, puistoaluetta säästyy laajemmin ja asuinrakennukset sijoittuvat kauemmaksi Teknoksen maalitehtaasta.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uutta asuin- ja liiketilarakentamista pikaraitiotie 15:n varrelle täydentämään Pitäjänmäkeä ja Pajamäkeä. Kaavaratkaisussa täydennysrakentaminen on sijoitettu siten, että pääosa Patterimäen metsäisestä alueesta voidaan säilyttää rakentamattomana.

Lopullisen päätöksen kaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Vuoden 2025 tilinpäätös etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Helsingin kaupungin, kunta-Helsingin sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuoden 2025 tilinpäätökset. Tilinpäätöksiä käsitellään kevätkauden viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 17. kesäkuuta.

Koroistentielle ja Tilkanmäkeen esitetään täydennysrakentamista

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle Vanhan Ruskeasuon Koroistentie 10:n ja Tilkanmäen asemakaavan muutosta. Kaavamuutos koskee Koroistentie 10:ssa sijaitsevaa huoltamotonttia, Tilkanmäen puistoaluetta ja näiden viereisiä katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa huoltamotontin käyttötarkoituksen muutoksen asuinkäyttöön huoltamotoiminnan päätyttyä, sekä huoltamotonttiin rajautuvan puiston reunojen maltillisen täydennysrakentamisen.

