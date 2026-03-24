Akavan Erityisalat huolestui Metropolian henkilöstövähennyksistä – ”Rohkeus ei ole hätäisiä leikkauksia”

Metropolia Ammattikorkeakoulu vähentää henkilöstöään. Lähteä saa 40 työntekijää. Kipeimmin leikkaukset kohdistuvat asiantuntija- ja tukihenkilöstöön.

Päättyneiden muutosneuvotteluiden syynä on esitetty kiristyneen taloustilanteen aiheuttama tarve vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopohjaa.

Akavan Erityisalat pitää huolestuttavana, että korkeakoulujen rahoituksen heikentyminen konkretisoituu ammattikorkeakoulussa näin mittavina henkilöstöleikkauksina.

– Metropoliassa työskentelevät jäsenemme tarvitsevat kaiken tuen tässä järkyttävässä tilanteessa, sanoo neuvottelupäällikkö Heli Hagman Akavan Erityisaloista.

Akavan Erityisalat ja Metropolian henkilöstöä edustavan Metropolian asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Otto Härkönen ja asiantuntija ja tukipalveluhenkilöstöä edustava neuvottelujärjestömme YTN:n luottamusmies Minna Möttönen muistuttavat henkilöstön ja sen hyvinvoinnin merkityksestä muutoksessa.

– Rahoituspaineet, toimintaympäristön nopea muutos ja teknologian kehitys haastavat korkeakoulujen perinteisiä rakenteita. Tämän murroksen keskellä haluamme kuitenkin muistuttaa: tulevaisuuden ratkaisut tehdään aina ihmisten toimesta – ei teknologian.

– Ammattikorkeakoulujen perustehtävä – osaamisen kehittäminen, sivistyksen vahvistaminen ja yhteiskunnan uudistaminen – rakentuu jatkossakin ihmisen osaamiselle, vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle.

Työn murros ei saa johtaa työhyvinvoinnin heikkenemiseen

Metropolian asiantuntijat ry näkee, että Metropoliassakin tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja, mutta korostaa, että rohkeiden päätösten tulee olla pitkäjänteisiä, vastuullisia ja avoimen keskustelun kautta syntyviä.

– Rohkeus ei ole hätäisiä leikkauksia, vaan kykyä nähdä pidemmälle: miten varmistamme, että Metropolia säilyy vetovoimaisena, hyvinvoivana ja osaavana työyhteisönä myös tulevaisuudessa, Metropolian asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Otto Härkönen ja luottamusmies Minna Möttönen kysyvät.

– Muutosten on tuettava henkilöstön mahdollisuuksia jatkaa merkityksellistä työtä ja osallistua organisaation kehittämiseen. Työn murros ei saa johtaa osaamisen menettämiseen tai työyhteisöjen hyvinvoinnin heikkenemiseen.

– Tavoitteenamme on olla rakentamassa Metropolialle tulevaisuutta, jossa henkilöstön osaaminen nähdään voimavarana, muutoksia tehdään ennakoiden ja henkilöstöä kuunnellen, teknologiaa hyödynnetään viisaasti ja jokaisella on mahdollisuus merkitykselliseen työhön ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Kirjasto- ja tietopalveluilla strateginen merkitys

Metropolia tiedotti 24.3. kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisestä osana palvelu-uudistusta.

– On huojentava tieto, ettei Myyrmäen ja Karamalmin kampuskirjastoja suljetakaan, kuten julkisuudessa on virheellisesti uutisoitu. On myös hyvä asia, että palvelujen uudistaminen ja suunnittelu aiotaan toteuttaa opiskelijoita ja henkilöstöä kuunnellen, sanoo neuvottelupäällikkö Heli Hagman Akavan Erityisaloista.

– Tietojemme mukaan henkilöstövähennyksistä merkittävä osa kohdistuu kuitenkin kirjasto- ja tietopalvelujen asiantuntijoihin. Näemme tämän ristiriitaisena suhteessa kirjasto- ja tietopalvelujen merkitykseen. Nämä palvelut ovat tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun kivijalka, Heli Hagman sanoo.

Myös henkilöstöedustajat nostavat esiin kirjastojen ja tietopalveluiden strategisen merkityksen Metropoliassa.

– Kirjasto- ja tietopalvelut muodostavat oppimisen ja tutkimuksen infrastruktuurin, jonka rooli korostuu tiedon määrän kasvaessa ja opiskelijoiden tuen tarpeiden monipuolistuessa. Siksi niiden asema on huomioitava osana kokonaisuutta, Otto Härkönen ja Minna Möttönen sanovat.

