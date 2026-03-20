Aluevaltuusto keskusteli ikääntyneiden palveluketjuista ja palautti tarkastusjohtajan valinnan valmisteluun

23.3.2026 20:15:47 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Valtuusto keskusteli maanantaina pitkään ikääntyneiden asiakkaiden ja potilaiden palveluketjujen selvitystyön tuloksista. Tarkastusjohtajan valinta sen sijaan palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Myös vastaus aloitteeseen kansainvälisen rekrytoinnin vastuullisuuden varmistamisesta palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Aluevaltuusto keskusteli aluehallituksen esityksen pohjalta ikääntyneiden asiakkaiden ja potilaiden palveluketjujen selvitystyöstä ja kehittämistoimista. Raportin kehittämisehdotusten pohjalta vahvistetaan muun muassa peruspalveluja ja siirretään painopistettä hoidosta hoivapalveluihin. Sairaalassa olevien odottajien määrän vähentämiseksi aiotaan lisätä asumispalveluja. Aluehallitus seuraa loppuraportin toimenpiteiden etenemistä puolivuosittain.

Maanantaina valtuusto merkitsi tiedoksi myös toimitilaohjelman tulokset. Hyvinvointialueen tilat ovat vähentyneet yli kymmenen prosenttia eli 104 000 neliötä toimitilaohjelman vuoden 2023 lähtötilanteesta. Tilojen keskimääräinen kunto on parantunut kahdeksan prosenttia. Samalla vuokrataso on noussut, kun on luovuttu heikompikuntoisista ja edullisista toimitiloista. Hyvinvointialue on liittynyt myös julkisen alan energiatehokkuussopimukseen, joka asettaa selkeitä tavoitteita energiakäytön osalta vuoteen 2035 asti.

Aluevaltuuston maanantaisella päätöksellä Keiturin Sote Oy puretaan sen jälkeen, kun Ruoveden ja Virtain sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto on siirtynyt Pihlajalinnan vastuulle huhtikuun alusta.

Valtuusto päätti myös jatkaa hyvinvointialueen ja sen konsernin tilintarkastuspalvelujen hankintaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n kanssa optiokaudella, joka käsittää vuodet 2027–2028.

Vastaus aloitteeseen kansainvälisen rekrytoinnin vastuullisuuden varmistamisesta palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 52–26, 1 tyhjä.

