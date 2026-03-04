Konsernin tulos vahvistui vuonna 2025 – strategiset muutokset tukevat omistaja-arvon kasvua

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 43,5 miljoonaa euroa, mikä on 23,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulosta vahvisti erityisesti Lumme Energia Oy:n liiketoimintakaupasta kirjattu noin 11,6 miljoonan euron kertaluonteinen erä.

– Vuosi 2025 osoittaa, että strategiset valintamme kantavat hedelmää. Olemme vahvistaneet kannattavuuttamme ja samalla parantaneet edellytyksiämme pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen, toimitusjohtaja Mikael Venäläinen sanoo.

Yhtiön hallintoneuvosto käsitteli tilinpäätöksen tänään kokouksessaan ja antoi siitä lausunnon huhtikuussa pidettävälle yhtiökokoukselle.

Strateginen järjestely selkeytti rakennetta

Tilikauden merkittävin tapahtuma oli Lumme Energia Oy:n liiketoiminnan siirtyminen Oomi Oy:lle vuoden lopussa. Järjestely keventää konsernin riskiprofiilia, vähentää käyttöpääoman tarvetta ja parantaa taloudellista ennustettavuutta. Järjestelyn myötä Suur-Savon Sähköstä tuli Oomi Oy:n osakkeenomistaja.

Investoinnit vahvistavat toimitusvarmuutta

Konserni investoi vuonna 2025 yhteensä 82,8 miljoonaa euroa erityisesti sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuteen. Viimeisen viiden vuoden aikana investointeja on tehty yhteensä 459,4 miljoonalla eurolla. Sähkönjakelun toimitusvarmuus parani selvästi: keskimääräinen keskeytysaika oli 2,8 tuntia asiakasta kohden, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 6,4 tuntia. Investoinnit perustuvat sähkömarkkinalain vaatimuksiin, jotka edellyttävät merkittäviä panostuksia erityisesti haja-asutusalueilla.

Uusiutuva energia ja puhdas siirtymä etenevät

Konsernin sähköntuotanto oli 399,4 GWh, josta 99,7 prosenttia oli hiilidioksidineutraalia. Lestijärven tuulipuiston valmistuminen vahvisti uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia.

Solarigo-konserni kehitti edelleen aurinko- ja akustovoimaliiketoimintaansa, ja Simoon rakennettu aurinkovoimapuisto on yksi Suomen suurimmista. Lempeä Lämpö Oy jatkoi investointeja vähäpäästöisiin lämmöntuotantoratkaisuihin.

Myös valokuituliiketoiminta kasvoi, ja Järvi-Suomen Valokuitu Oy laajensi verkon rakentamista uusille alueille.

Näkymät: vakaata kehitystä epävarmuuksista huolimatta

Energiatoimialaan liittyy edelleen markkina-, sääntely- ja geopoliittisia epävarmuuksia. Konsernin vahva tase, selkeytynyt rakenne ja hallittu investointitaso luovat kuitenkin hyvät edellytykset vakaalle kehitykselle. Painopiste säilyy toimitusvarmassa infrastruktuurissa, uusiutuvan energiantuotannon kasvattamisessa ja omistaja-arvon pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Vuoden 2026 alussa konserni perusti uuden yhtiön, Suomen Voimaverkot Oy:n, vastaamaan sähköistyvän yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin ja kehittämään sähkönsiirtoverkkoja.

Osingonmaksu

Suur-Savon Sähkön hallitus esittää, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 110 euroa osakkeelta, yhteensä noin 8,24 miljoonaa euroa. Ehdotus perustuu konsernin vakaaseen tuloksentekokykyyn ja tasapainoiseen osingonjakopolitiikkaan.

Talouden tunnusluvut