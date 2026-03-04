Suur-Savon Sähkö Oy

Konsernin tulos vahvistui vuonna 2025 – strategiset muutokset tukevat omistaja-arvon kasvua

26.3.2026 14:38:37 EET | Suur-Savon Sähkö Oy | Tiedote

Jaa

Suur-Savon Sähkö -konsernin vuosi 2025 oli taloudellisesti vahva. Kannattavuus parani selvästi, vaikka liikevaihto laski markkinaympäristön muutosten seurauksena. Konsernin liikevaihto oli 402,6 miljoonaa euroa (463,4 milj. euroa vuonna 2024). Liikevaihdon lasku johtui pääosin sähkön vähittäismyynnin alhaisemmasta hintatasosta sekä poikkeuksellisen lämpimästä vuodesta, joka vähensi energian kysyntää.

Metsätyökone työskentelee lumisessa metsässä, kaksi työntekijää neonvärisissä vaatteissa tarkkailee tilannetta.
Pihla Liukkonen, Kontrastia

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 43,5 miljoonaa euroa, mikä on 23,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulosta vahvisti erityisesti Lumme Energia Oy:n liiketoimintakaupasta kirjattu noin 11,6 miljoonan euron kertaluonteinen erä.

– Vuosi 2025 osoittaa, että strategiset valintamme kantavat hedelmää. Olemme vahvistaneet kannattavuuttamme ja samalla parantaneet edellytyksiämme pitkäjänteiseen omistaja-arvon kasvattamiseen, toimitusjohtaja Mikael Venäläinen sanoo.

Yhtiön hallintoneuvosto käsitteli tilinpäätöksen tänään kokouksessaan ja antoi siitä lausunnon huhtikuussa pidettävälle yhtiökokoukselle.

Strateginen järjestely selkeytti rakennetta

Tilikauden merkittävin tapahtuma oli Lumme Energia Oy:n liiketoiminnan siirtyminen Oomi Oy:lle vuoden lopussa. Järjestely keventää konsernin riskiprofiilia, vähentää käyttöpääoman tarvetta ja parantaa taloudellista ennustettavuutta. Järjestelyn myötä Suur-Savon Sähköstä tuli Oomi Oy:n osakkeenomistaja.

Investoinnit vahvistavat toimitusvarmuutta

Konserni investoi vuonna 2025 yhteensä 82,8 miljoonaa euroa erityisesti sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuteen. Viimeisen viiden vuoden aikana investointeja on tehty yhteensä 459,4 miljoonalla eurolla. Sähkönjakelun toimitusvarmuus parani selvästi: keskimääräinen keskeytysaika oli 2,8 tuntia asiakasta kohden, kun pitkän aikavälin keskiarvo on 6,4 tuntia. Investoinnit perustuvat sähkömarkkinalain vaatimuksiin, jotka edellyttävät merkittäviä panostuksia erityisesti haja-asutusalueilla.

Uusiutuva energia ja puhdas siirtymä etenevät

Konsernin sähköntuotanto oli 399,4 GWh, josta 99,7 prosenttia oli hiilidioksidineutraalia. Lestijärven tuulipuiston valmistuminen vahvisti uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia.

Solarigo-konserni kehitti edelleen aurinko- ja akustovoimaliiketoimintaansa, ja Simoon rakennettu aurinkovoimapuisto on yksi Suomen suurimmista. Lempeä Lämpö Oy jatkoi investointeja vähäpäästöisiin lämmöntuotantoratkaisuihin.

Myös valokuituliiketoiminta kasvoi, ja Järvi-Suomen Valokuitu Oy laajensi verkon rakentamista uusille alueille.

Näkymät: vakaata kehitystä epävarmuuksista huolimatta

Energiatoimialaan liittyy edelleen markkina-, sääntely- ja geopoliittisia epävarmuuksia. Konsernin vahva tase, selkeytynyt rakenne ja hallittu investointitaso luovat kuitenkin hyvät edellytykset vakaalle kehitykselle. Painopiste säilyy toimitusvarmassa infrastruktuurissa, uusiutuvan energiantuotannon kasvattamisessa ja omistaja-arvon pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Vuoden 2026 alussa konserni perusti uuden yhtiön, Suomen Voimaverkot Oy:n, vastaamaan sähköistyvän yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin ja kehittämään sähkönsiirtoverkkoja.

Osingonmaksu 

Suur-Savon Sähkön hallitus esittää, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 110 euroa osakkeelta, yhteensä noin 8,24 miljoonaa euroa.  Ehdotus perustuu konsernin vakaaseen tuloksentekokykyyn ja tasapainoiseen osingonjakopolitiikkaan.

Talouden tunnusluvut

2025 

2024 

2023 
Liikevaihto, M€

402,6 

463,4 

469,8 
Käyttökate, M€

76,0 

53,0 

54,7 
Tulos ennen tilinpäätös siirtoja ja veroja, M€

43,5 

19,7 

35,5 
Investoinnit, M€

82,8 

89,3 

89,2 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

8,3 

4,8 

6,9 
Omavaraisuusaste %

22,1 

19,5 

18,1 
Henkilöstö keskimäärin

174 

168 

140 

Avainsanat

tuloskonsernitulos

Yhteyshenkilöt

Ritva Hänninenhallituksen puheenjohtajaSuur-Savon Sähkö Oy

Puh:0400 436 122

Suur-Savon Sähkö – järvisuomalainen energiakonserni

Teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme aurinkosähköä yrityksille ja teollisen mittaluokan aurinkopuistoja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 200 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 120 henkilöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suur-Savon Sähkö Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
