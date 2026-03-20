Laadukkaat keskustelut ja kohtaamiset korostuivat Jyväskylän Rakennusmessuilla

24.3.2026 13:12:32 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote

Jyväskylän Rakennusmessut kokosi yhteen rakentamisesta ja remontoinnista kiinnostuneet kävijät sekä alan toimijat 20.-22.3.2026 Paviljonkiin. Kolmipäiväinen tapahtuma tarjosi ajankohtaista tietoa, käytännön neuvoja ja mahdollisuuksia suoriin asiantuntijakohtaamisiin.

Jyväskylän Rakennusmessuilla tutustuttiin rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen ja pihanlaiton ratkaisuihin. Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy

Jyväskylän Rakennusmessut tarjosi jälleen hyödyllistä tietoa sekä kiinnostavaa nähtävää ja kuultavaa alan uutuuksista, trendeistä ja ilmiöistä niin rakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille kuin kodin rakentajille ja remontoijille. Messuosastoilla esiteltiin laajasti tuotteita ja palveluita eri toimijoilta. Lisäksi messuilla oli työnäytöksiä sekä asiantuntijoiden tarjoamaa neuvontaa, joka keskittyi käytännön ratkaisuihin rakentamisen ja remontoinnin eri vaiheissa.

Tapahtumassa korostuivat kasvokkaiset kohtaamiset. Kävijät pääsivät tutustumaan eri toimittajien mallistoihin ja uutuustuotteisiin sekä keskustelemaan suoraan asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtainen vuorovaikutus nousi yhdeksi messujen keskeisistä vahvuuksista.

Messujen ohjelmakokonaisuus sisälsi asiantuntijapuheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja työpajoja. Kolmen päivän aikana käsiteltiin muun muassa Keski-Suomen ja Jyväskylän aluekehitystä, pienten kylpyhuoneiden remontointia, asunnon lyhytaikaisen vuokrauksen mahdollisuuksia ja haasteita, sisustamisen ja rakentamisen ajankohtaisia ilmiöitä, puutarhanhoitoa sekä minitalorakentamista. ProBuild-seminaarissa tarkasteltiin lisäksi tekoälyn, turvallisuuden, datakeskusten ja tuulienergian teemoja.

Ohjelmalavalla esiintyi myös toimittaja-kirjailija Aino Huilaja, jonka puheenvuoro pakettiautoelämästä keräsi runsaasti kiinnostunutta yleisöä ohjelmalavan edustalle.

Kolmen päivän aikana messuilla vieraili yli 6 000 rakentamisesta tai remontoinnista kiinnostunutta kävijää. Tapahtumassa korostui kävijöiden tavoitteellisuus: tapahtumaan saavuttiin hakemaan ratkaisuja, vertailemaan vaihtoehtoja ja tekemään ostopäätöksiä. Näytteilleasettajien mukaan osastoilla käytiin runsaasti laadukkaita keskusteluja, ja kauppaa syntyi aktiivisesti. Myös kävijöiden viipymä messuilla oli pitkä, mikä kertoo sisällön kiinnostavuudesta ja kohtaamisten merkityksellisyydestä.

”Haluamme kiittää kävijöitä, näytteilleasettajia, esiintyjiä ja yhteistyökumppaneita hienosta tapahtumasta. On merkittävää, että kävijät tulevat messuille selkeän tavoitteen kanssa etsimään ratkaisuja ja ideoita. Laadukkaat kohtaamiset kävijöiden ja näytteilleasettajien välillä ovat tapahtuman keskeinen tavoite”, sanoo Jyväskylän Rakennusmessujen projektipäällikkö Heli Rantanen.

jyväskylän rakennusmessutrakentaminenremontointikodin sisustaminenpihavapaa-aika

Aino Huilajan puheenvuoro pakettiautoelämästä keräsi runsaasti yleisöä.
Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy
Jyväskylän Rakennusmessuilla tutustuttiin rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen ja pihanlaiton ratkaisuihin.
Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy
Messuilla esiteltiin Keski-Suomen tonttitarjontaa.
Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy
Messuilta löytyi idoita ja asiantuntijoiden vinkkejä pihalle ja puutarhaan.
Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy
Tapahtuma tarjosi inspiraatiota vapaa-aikaan.
Anne Kalliola Jyväskylän Messut Oy
Lisätietoa julkaisijasta

Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.

Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.

Jyväskylän Rakennusmessuilla jaettiin Keski-Suomen vuoden 2025 Rakennusmestari, Isännöintityöntekijä ja Esimerkillinen rakennushanke -tunnustukset20.3.2026 19:07:10 EET | Tiedote

Jyväskylän Rakennusmessuilla myönnetään vuosittain tunnustuksia ansiokkaasta työstä rakennusalalla. Tänä vuonna messuilla myönnettiin Keski-Suomen vuoden 2025 Rakennusmestari -tunnustus Sanna Lehdolle ja Keski-Suomen vuoden 2025 Isännöintityöntekijä -tunnustus Jaakko Koivistoiselle. Keski-Suomen vuoden 2025 Rakennushanke -tunnustus myönnettiin kohteelle Huhtasuon jalkapallohalli – Huhtahalli.

Rakentamisen tulevaisuus, asumisen trendit ja aluekehitys esillä Jyväskylän Rakennusmessuilla18.2.2026 12:56:07 EET | Tiedote

Jyväskylän Rakennusmessut kokoaa rakentamisen, remontoinnin ja asumisen asiantuntijat sekä kuluttajat 20.–22. maaliskuuta Paviljonkiin. 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä tapahtuma tarjoaa kattavan ohjelmakokonaisuuden, jossa pureudutaan rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen, asumisen ja pihanlaiton ajankohtaisiin teemoihin. Messuilla on mukana yli 140 näytteilleasettajaa.

