Laadukkaat keskustelut ja kohtaamiset korostuivat Jyväskylän Rakennusmessuilla

Jyväskylän Rakennusmessut tarjosi jälleen hyödyllistä tietoa sekä kiinnostavaa nähtävää ja kuultavaa alan uutuuksista, trendeistä ja ilmiöistä niin rakennusalan ammattilaisille ja opiskelijoille kuin kodin rakentajille ja remontoijille. Messuosastoilla esiteltiin laajasti tuotteita ja palveluita eri toimijoilta. Lisäksi messuilla oli työnäytöksiä sekä asiantuntijoiden tarjoamaa neuvontaa, joka keskittyi käytännön ratkaisuihin rakentamisen ja remontoinnin eri vaiheissa.

Tapahtumassa korostuivat kasvokkaiset kohtaamiset. Kävijät pääsivät tutustumaan eri toimittajien mallistoihin ja uutuustuotteisiin sekä keskustelemaan suoraan asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtainen vuorovaikutus nousi yhdeksi messujen keskeisistä vahvuuksista.

Messujen ohjelmakokonaisuus sisälsi asiantuntijapuheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja työpajoja. Kolmen päivän aikana käsiteltiin muun muassa Keski-Suomen ja Jyväskylän aluekehitystä, pienten kylpyhuoneiden remontointia, asunnon lyhytaikaisen vuokrauksen mahdollisuuksia ja haasteita, sisustamisen ja rakentamisen ajankohtaisia ilmiöitä, puutarhanhoitoa sekä minitalorakentamista. ProBuild-seminaarissa tarkasteltiin lisäksi tekoälyn, turvallisuuden, datakeskusten ja tuulienergian teemoja.

Ohjelmalavalla esiintyi myös toimittaja-kirjailija Aino Huilaja, jonka puheenvuoro pakettiautoelämästä keräsi runsaasti kiinnostunutta yleisöä ohjelmalavan edustalle.

Kolmen päivän aikana messuilla vieraili yli 6 000 rakentamisesta tai remontoinnista kiinnostunutta kävijää. Tapahtumassa korostui kävijöiden tavoitteellisuus: tapahtumaan saavuttiin hakemaan ratkaisuja, vertailemaan vaihtoehtoja ja tekemään ostopäätöksiä. Näytteilleasettajien mukaan osastoilla käytiin runsaasti laadukkaita keskusteluja, ja kauppaa syntyi aktiivisesti. Myös kävijöiden viipymä messuilla oli pitkä, mikä kertoo sisällön kiinnostavuudesta ja kohtaamisten merkityksellisyydestä.

”Haluamme kiittää kävijöitä, näytteilleasettajia, esiintyjiä ja yhteistyökumppaneita hienosta tapahtumasta. On merkittävää, että kävijät tulevat messuille selkeän tavoitteen kanssa etsimään ratkaisuja ja ideoita. Laadukkaat kohtaamiset kävijöiden ja näytteilleasettajien välillä ovat tapahtuman keskeinen tavoite”, sanoo Jyväskylän Rakennusmessujen projektipäällikkö Heli Rantanen.